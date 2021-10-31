Этап Гран-при «Скейт Канада». Мужчины, итоги произвольной программы: Чен доминирует, Семененко с бронзой

В Ванкувере завершились соревнования в произвольной программе у мужчин на 2-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию «Скейт Канада». Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен выиграл этап с огромным отрывом — на почти 50 баллов трехкратный чемпиона мира опередил ближайшего преследователя Джейсона Брауна. На дебютном для себя взрослом этапе Гран-при Евгений Семененко — третий. Макар Игнатов с обидным падением занял четвертое место, Александр Самарин — восьмой.

Александр Самарин выступал первым из россиян. Чтобы поправить положение после короткой программы, Александру нужно было катать без ошибок. Но, как и вчера, не все получилось. Открывающий четверной лутц в каскаде Самарину удался, но с большинством прыжков фигурист не справился, а с одного и вовсе упал. В произвольной программе Александр стал девятый, финишировав на итоговом восьмом месте с суммой 224.20 балла.

Евгений Семененко, по итогам короткой программы уступавший Макару Игнатову, выходил на лед вторым в сильнейшей разминке. Евгений исполнил три четверных прыжка — сальхов, тулуп и тулуп в каскаде. Прокат получился неидеальным — было достаточное количество помарок, но обошлось без серьезных ошибок. В произвольной программе Семененко — второй, его смог обойти только действующий чемпион мира Чен. Но Джейсон Браун несмотря на достаточно неудачный прокат смог сохранить второе место за счет преимущества в короткой программе. По итогам дня Семененко с бронзой.

Макар Игнатов начал свой прокат под первый концерт Чайковского падением со своего коронного прыжка — четверного риттбергера, а потом допустил помарку на тройном акселе. Также под конец программы Макар потерял уровни на непрыжковых элементах — дорожка получила только второй уровень, вращения — третий. Падение на риттбергере, скорее всего, стоило Макару медали — Игнатов проиграл Семененко порядка 12 баллов и стал четвертым с суммой 244.17 балла.

«Падение с риттбергера стало в первую очередь удивительным для меня самого. С этим прыжком у меня здесь в Канаде не было никаких проблем — это первая неудачная попытка. Может быть еще сказывается, что это мой первый международный старт сезона и сразу Гран-при. Где-то, наверное, нервы подкачали», — сказал фигурист после проката.

Нейтан Чен закрывал соревнования. Действующий чемпион в этот раз решил не исполнять пять четверных, но и четырех прыжков хватило ему, чтобы обойти Семененко больше чем на 30 баллов. Сумма Чена — 307.18 балла. На пресс-конференции Нейтан отметил, что решение отказаться от четверного лутца было обосновано желанием показать более чистый прокат:

«Этот старт был лучше, чем «Скейт Америка». С каждым стартом я хочу улучшаться, даже если это значит убрать какой-то элемент, но получить в итоге более чистый прокат».

Также Нейтан прокомментировал ситуацию с лишением аккредитации его тренера Рафаэля Арутюняна. Арутюнян накануне случайно нарушил границы «чистой зоны», в которой должны находиться атлеты и их команды. Сегодня Рафаэль не смог быть рядом со своим спортсменом:

«Пожалуй, это было мое первое серьезное соревнование без Рафа у бортика. Но он воспитывает нас самодостаточными. Да, жаль, что так вышло, но я думаю, что на это были причины — ведь весь смысл «пузыря» в том, чтобы мы все были в безопасности. Но я рад, что он все равно был рядом, на арене. И перед стартом он смог мне позвонить. Не могу сказать, что это помешало мне сфокусироваться на моем прокате».

Итоговые результаты «Скейт Канада» | Мужчины

Нейтан Чен (США) – 307.18 — 15 очков Джейсон Браун (США) – 259.55 — 13 очков Евгений Семененко (Россия) – 256.01 — 11 очков Макар Игнатов (Россия) – 244.17 — 9 очков Киган Мессинг (Канада) – 238.34 — 7 очков Морис Квителашвили (Грузия) – 232.87 — 5 очков Сота Ямамото (Япония) – 225.74 — 4 очка Александр Самарин (Россия) – 224.20 — 3 очка Конрад Орзел (Канада) – 222.75 — 0 очков Кэйдзи Танака (Япония) – 222.20 — 0 очков Томоки Хиватаси (США) – 221.77 — 0 очков Роман Садовский (Канада) – 217.73 — 0 очков

Результаты | Произвольная программа, мужчины

Нейтан Чен (США) – 200.46 Евгений Семененко (Россия) – 168.30 Джейсон Браун (США) – 165.55 Морис Квителашвили (Грузия) – 161.27 Макар Игнатов (Россия) – 154.38 Конрад Орзел (Канада) – 149.56 Томоки Хиватаси (США) – 148.85 Сота Ямамото (Япония) – 146.96 Александр Самарин (Россия) – 145.65 Киган Мессинг (Канада) – 145.06 Роман Садовский (Канада) – 144.79 Кэйдзи Танака (Япония) – 143.37

🥇🥈🥉 Полные результаты «Скейт Канада» во всех дисциплинах — здесь.

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Участники «Скейт Канада»

Женщины: Камила Валиева (Россия), Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония)

Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония) Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия) , Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония)

, Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония) Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) , Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)

, Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева — Девид Нарижный (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Уомстикер (Канада), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

29 октября (пятница)

22:55 Пары. Короткая программа

30 октября (суббота)

00:30 Мужчины. Короткая программа

Короткая программа 02:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 04:40 Женщины. Короткая программа

Короткая программа 22:55 Пары. Произвольная программа

31 октября (воскресенье)