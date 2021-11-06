Гран-при Италии-2021. Женщины, итоги произвольной программы: Щербакова выиграла с четверным флипом, Хромых — вторая

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в женском одиночном катании. Анна Щербакова реабилитировалась после ошибки на каскаде в короткой программе — впервые в сезоне прыгнула четверной флип и выиграла этап с суммой 236.78 балла. Майя Хромых с двумя четверными тулупами — вторая. Луна Хендрикс стала первой бельгийкой, выигравшей медаль этапа серии Гран-при. Софья Самодурова тоже смогла собраться после неудачной короткой программы и заняла итоговое седьмое место.
Действующая чемпионка мира Анна Щербакова в короткой программе ошиблась на коронном каскаде тройной лутц — тройной риттбергер и финишировала только третьей. А вот в произвольной программе Анна не допустила ни единой ошибки, в том числе и на сложнейших элементах — четверном флипе и том самом коварном каскаде лутц — риттбергер. С суммой 236.78 балла за две программы по итогам трех этапов серии Щербакова уступает только Камиле Валиевой.
«Сегодня я довольна своим выступлением в отличие от вчерашнего дня. Нельзя делать такие ошибки в короткой. Моей целью сегодня было выдать чистый, хороший прокат. Это удалось. Но это не мой максимум, так что буду работать, чтобы добиться прогресса на следующих турнирах. У меня был ряд травм, но они есть у каждого спортсмена. Сейчас я счастлива, что меня ничего не беспокоит, все в порядке. Я могу спокойно фокусироваться на работе. Рада, что здесь показала хорошие связки и вообще показала хороший прокат произвольной программы. Это была моя главная цель наравне с тем, чтобы показать, что мой четверной вернулся. На этом этапе у меня хорошо шли тренировки, получались прыжки — флип был стабильный, были хорошие попытки лутца. Хотела прыгать оба прыжка, но пока решили с одним», — рассказала Щербакова на пресс-конференции.
Майя Хромых в произвольной программе блестяще исполнила два четверных тулупа и в целом продемонстрировала достойный прокат, не считая ошибки на тройной ритбергере. Кроме Щербаковой, Хромых стала единственной фигуристкой на этапе, исполнившей прыжки «ультра-си». После проката фигуристка сказала, что недовольна своим прокатом, несмотря на «счастливый конец» — серебро дебютного взрослого этапа серии Гран-при.
Луна Хендрикс, лидировавшая после короткой программы, показала свой максимум. Суммой 145.53 балла бельгийка обновила личный рекорд в произвольной программе и выиграла свою первую медаль этапов серии Гран-при.
Софья Самодурова ошиблась на тройном флипе, но со льда выходила в лучшем настроении, чем накануне. Свое выступление на этапе ученица Алексея Мишина оценила на «троечку»:
«Справилась на троечку, наверное. Короткая программа… Непонятно что это было, вообще. Какие-то ошибки, зажатость во мне. Я даже не привыкла так кататься. Мне, наверное, даже не было досадно, что я не прокатала, как могу, а из-за того, какие глупые это были ошибки. Но сегодня я доказала, что я могу кататься как готовилась даже после неудачной короткой программы».
В следующий раз мы увидим Анну Щербакову на этапе во Франции, где она выступит вместе с Аленой Косторной и Ксенией Синицыной. А Майя Хромых выйдет на лед в Сочи, где придется сражаться против Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой.
Для Софьи Самодуровой это был единственный этап серии в этом году.
Гран-при Италии. Женщины | Итоговые результаты
- Анна Щербакова (Россия) – 236.78 — 15 очков
- Майя Хромых (Россия) – 226.35 — 13 очков
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 219.05 — 11 очков
- Маи Михара (Япония) – 214.95 — 9 очков
- Сатоко Мияхара (Япония) – 209.57 — 7 очков
- Елим Ким (Корея) – 193.50 — 5 очков
- Софья Самодурова (Россия) – 180.59 — 4 очка
- Ын Су Лим (Корея) – 179.58 — 3 очка
- И Чжу (Китай) – 171.25 — 0 очков
- Николь Шотт (Германия) – 167.20 — 0 очков
- Лара Наки Гутманн (Италия) – 158.57 — 0 очков
- Лукреция Беккари (Италия) – 148.29 — 0 очков
Результаты | Произвольная программа, женщины
- Анна Щербакова (Россия) – 165.05
- Майя Хромых (Россия) – 154.31
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 145.53
- Маи Михара (Япония) – 144.49
- Сатоко Мияхара (Япония) – 138.72
- Елим Ким (Корея) – 130.72
- Софья Самодурова (Россия) – 121.91
- Ын Су Лим (Корея) – 112.55
- И Чжу (Китай) – 111.25
- Николь Шотт (Германия) – 108.87
- Лара Наки Гутманн (Италия) – 103.74
- Лукреция Беккари (Италия) – 94.94
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
5 ноября (пятница)
- 16:55 Женщины. Короткая программа
- 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:40 Пары. Короткая программа
- 22:15 Мужчины. Короткая программа
6 ноября (суббота)
- 16:55 Женщины. Произвольная программа
- 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 21:00 Пары. Произвольная программа
- 22:40 Мужчины. Произвольная программа
7 ноября (воскресенье)
- 16:55 Показательные выступления
- 15:55 Церемония награждения
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)