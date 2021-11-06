Гран-при Италии-2021. Женщины, итоги произвольной программы: Щербакова выиграла с четверным флипом, Хромых — вторая

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в женском одиночном катании. Анна Щербакова реабилитировалась после ошибки на каскаде в короткой программе — впервые в сезоне прыгнула четверной флип и выиграла этап с суммой 236.78 балла. Майя Хромых с двумя четверными тулупами — вторая. Луна Хендрикс стала первой бельгийкой, выигравшей медаль этапа серии Гран-при. Софья Самодурова тоже смогла собраться после неудачной короткой программы и заняла итоговое седьмое место.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова в короткой программе ошиблась на коронном каскаде тройной лутц — тройной риттбергер и финишировала только третьей. А вот в произвольной программе Анна не допустила ни единой ошибки, в том числе и на сложнейших элементах — четверном флипе и том самом коварном каскаде лутц — риттбергер. С суммой 236.78 балла за две программы по итогам трех этапов серии Щербакова уступает только Камиле Валиевой.

«Сегодня я довольна своим выступлением в отличие от вчерашнего дня. Нельзя делать такие ошибки в короткой. Моей целью сегодня было выдать чистый, хороший прокат. Это удалось. Но это не мой максимум, так что буду работать, чтобы добиться прогресса на следующих турнирах. У меня был ряд травм, но они есть у каждого спортсмена. Сейчас я счастлива, что меня ничего не беспокоит, все в порядке. Я могу спокойно фокусироваться на работе. Рада, что здесь показала хорошие связки и вообще показала хороший прокат произвольной программы. Это была моя главная цель наравне с тем, чтобы показать, что мой четверной вернулся. На этом этапе у меня хорошо шли тренировки, получались прыжки — флип был стабильный, были хорошие попытки лутца. Хотела прыгать оба прыжка, но пока решили с одним», — рассказала Щербакова на пресс-конференции.

Майя Хромых в произвольной программе блестяще исполнила два четверных тулупа и в целом продемонстрировала достойный прокат, не считая ошибки на тройной ритбергере. Кроме Щербаковой, Хромых стала единственной фигуристкой на этапе, исполнившей прыжки «ультра-си». После проката фигуристка сказала, что недовольна своим прокатом, несмотря на «счастливый конец» — серебро дебютного взрослого этапа серии Гран-при.

Луна Хендрикс, лидировавшая после короткой программы, показала свой максимум. Суммой 145.53 балла бельгийка обновила личный рекорд в произвольной программе и выиграла свою первую медаль этапов серии Гран-при.

Софья Самодурова ошиблась на тройном флипе, но со льда выходила в лучшем настроении, чем накануне. Свое выступление на этапе ученица Алексея Мишина оценила на «троечку»:

«Справилась на троечку, наверное. Короткая программа… Непонятно что это было, вообще. Какие-то ошибки, зажатость во мне. Я даже не привыкла так кататься. Мне, наверное, даже не было досадно, что я не прокатала, как могу, а из-за того, какие глупые это были ошибки. Но сегодня я доказала, что я могу кататься как готовилась даже после неудачной короткой программы».

В следующий раз мы увидим Анну Щербакову на этапе во Франции, где она выступит вместе с Аленой Косторной и Ксенией Синицыной. А Майя Хромых выйдет на лед в Сочи, где придется сражаться против Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой.

Для Софьи Самодуровой это был единственный этап серии в этом году.

Гран-при Италии. Женщины | Итоговые результаты

Анна Щербакова (Россия) – 236.78 — 15 очков Майя Хромых (Россия) – 226.35 — 13 очков Луна Хендрикс (Бельгия) – 219.05 — 11 очков Маи Михара (Япония) – 214.95 — 9 очков Сатоко Мияхара (Япония) – 209.57 — 7 очков Елим Ким (Корея) – 193.50 — 5 очков Софья Самодурова (Россия) – 180.59 — 4 очка Ын Су Лим (Корея) – 179.58 — 3 очка И Чжу (Китай) – 171.25 — 0 очков Николь Шотт (Германия) – 167.20 — 0 очков Лара Наки Гутманн (Италия) – 158.57 — 0 очков Лукреция Беккари (Италия) – 148.29 — 0 очков

Результаты | Произвольная программа, женщины

Анна Щербакова (Россия) – 165.05 Майя Хромых (Россия) – 154.31 Луна Хендрикс (Бельгия) – 145.53 Маи Михара (Япония) – 144.49 Сатоко Мияхара (Япония) – 138.72 Елим Ким (Корея) – 130.72 Софья Самодурова (Россия) – 121.91 Ын Су Лим (Корея) – 112.55 И Чжу (Китай) – 111.25 Николь Шотт (Германия) – 108.87 Лара Наки Гутманн (Италия) – 103.74 Лукреция Беккари (Италия) – 94.94

🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.

🗞 Все новости Гран-при Италии — здесь.

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии