Этап Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада»: результаты и видео

29–31 октября в Ванкувере проходит турнир «Скейт Канада» — второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Olympics собрал для вас промежуточные и итоговые результаты во всех видах программ, а также видео прокатов.

Текущее распределение мест по итогам прошедших этапов серии Гран-при 2021/2022 можно найти здесь.

Все главные новости этапов серии и подробные отчеты здесь.

Спортивные пары

Короткая программа | Пары

Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай) – 78.94 Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) – 69.46 Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия) – 67.93 Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) – 66.43 Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) – 65.02 Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) – 61.68 Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада) – 57.25 Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания) – 48.80

Участники «Скейт Канада»

Женщины: Камила Валиева (Россия), Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония)

Эмили Босбэк (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Хэ Ин Ли (Корея), Алиса Лю (США), Карен Чен (США), Маи Михара (Япония), Мана Кавабэ (Япония), Вакаба Хигути (Япония) Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия) , Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония)

, Морис Квителашвили (Грузия), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Джейсон Браун (США), Томоки Хиватаси (США), Нейтан Чен (США), Кэйдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония) Спортивные пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) , Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США)

, Зои Джонс — Кристофер Бояджи (Великобритания), Минерва Фабьенн Хазе — Нолан Зегерт (Германия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай), Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) Танцевальные дуэты: Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева — Девид Нарижный (Россия), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада), Хейли Сейлз — Николас Уомстикер (Канада), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

29 октября (пятница)

22:55 Пары. Короткая программа

30 октября (суббота)

00:30 Мужчины. Короткая программа

Короткая программа 02:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Ритм-танец 04:40 Женщины. Короткая программа

Короткая программа 22:55 Пары. Произвольная программа

31 октября (воскресенье)