Гран-при Италии. Мужчины. Кагияма выиграл после провала в короткой, Коляда – второй

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в мужском одиночном катании.

Серебряный призер чемпионата мира-2021 Юма Кагияма из Японии, совершив с седьмого места после короткой программы прорыв на первое в произвольной, выиграл турнир. Чемпион России-2021 Михаил Коляда стал серебряным призером, итальянец Даниэль Грассль – третий, это его первая медаль серии Гран-при.

Юма Кагияма: Утром сегодня я был не в лучшем настроении после короткой программы. После тренировки отец сказал, чтобы я забыл все и просто катался, делал то, что делал на тренировках. От этого стало легче. Я не думал об оценках, но приятно, что выиграл. На Олимпийских играх, конечно, такого провала в одной программе допускать нельзя.

К слову, отец Юмы Масаказу участвовал в Олимпийских играх-1992 и 1994. Советы родителя пригодились настолько, что Юма выдал отличный прокат – с четверным сальховом и двумя четверными тулупами, одиночным и в каскаде с тройным тулупом – за который получил 197,49 балла, почти на 7 баллов больше, чем на чемпионате мира в марте этого года.

Михаил Коляда также исполнил три четверных в программе, но чисто был исполнен только каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверные сальхов и тулуп были исполнены с ошибками. В итоге, бронзовый призер чемпионата мира-2018 стал вторым в произвольной программе с 181,25 балла и завоевал серебро с общей суммой 273,55 балла.

Михаил Коляда: Выступление было неидеальным. Были ошибки. Не могу сказать, что слишком грубые. По эмоциям мне понравилось, публике спасибо, что поддерживали. Работаем дальше. По сравнению с прошлыми соревнованиями стал кататься увереннее. Алексей Николаевич сказал, что мы двигаемся правильной дорогой, и я ему верю. Сейчас еду сразу на турнир в Австрию – будет два старта с небольшим перерывом. Всегда интересно попробовать что-то новое, это будет вызов для меня.

Даниэль Грассль поразил исполнением самых сложных четверных прыжков – лутца, флипа и риттбергера (173,33 балла в произвольной). Правда, техбригада отметила недокрут в четверть на первом прыжке в сложнейшем каскаде четверной риттбергер – ойлер – тройной сальхов, а также на тройном акселе и на тройном риттбергере в каскаде с тройным флипом. На радость местной публики их соотечественник завоевал медаль – свою первую в серии Гран-при с общей суммой 269 баллов.

Даниэль Грассль: Эмоции были огромными. Я очень хотел выступить хорошо перед своей публикой, рад, что стал призером именно здесь, в Италии. Огромное спасибо публике, которая меня поддерживала.

Петр Гуменник занял в итоге 8-е место. В произвольной фигурист исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов – двойной тулуп – двойной риттбергер, но упал с одиночного четверного сальхова и также допустил ошибки на других прыжках.

Петр Гуменник: Выступление было не очень хорошим. Оно было хуже, чем в Казахстане. В тренировках я слишком сконцентрировался на четверных прыжках, а надо работать над самой программой – и короткой, и произвольной, от начала и до конца, потому что сегодня в программе я устал.

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев упал с недокрученного четверного лутца, а вместо четверного тулупа в каскаде с тройным сделал также еще один тройной и занял итоговое 9-е место.

Дмитрий Алиев: Было технически трудно. Эмоционально намного спокойнее чем вчера. Но осадок неприятный от турнира, коробящий меня внутри. Но я не собираюсь останавливаться. Причины этого есть, публично не хочется о них говорить. Признаю, что потерпел поражение сегодня. Скажу, что я не думал, что столкнусь с такой ситуацией, как сейчас. Я не могу назвать это криминалом, но просто выбивает из колеи. Стыдно, что коллектив, который со мной работает, видит меня такого. Я им благодарен, что они меня поддерживают. Я мужчина, я должен идти вперед.

Гран-при Италии. Мужчины | Итоговые результаты

Юма Кагияма (Япония) – 278.02 — 15 очков Михаил Коляда (Россия) – 273.55 — 13 очков Даниэль Грассль (Италия) – 269.00 — 11 очков Денис Васильев (Латвия) – 248.44 — 9 очков Джунхван Чха (Корея) – 247.74 — 7 очков Кадзуки Томоно (Япония) – 245.11 — 5 очков Боян Цзинь (Китай) – 242.27 — 4 очка Петр Гуменник (Россия) – 226.76 — 3 очка Дмитрий Алиев (Россия) – 217.67 — 0 очков Юдун Чен (Китай) – 200.96 — 0 очков Габриеле Франджипани (Италия) – 167.60 — 0 очков Пауль Фенц (Германия) – 57.17 — 0 очков

Результаты | Мужчины, произвольная программа

Юма Кагияма (Япония) – 197.49 Михаил Коляда (Россия) – 181.25 Даниэль Грассль (Италия) – 173.33 Денис Васильев (Латвия) – 163.35 Кадзуки Томоно (Япония) – 161.20 Джунхван Чха (Корея) – 152.18 Петр Гуменник (Россия) – 149.95 Дмитрий Алиев (Россия) – 146.60 Боян Цзинь (Китай) – 144.38 Юдун Чен (Китай) – 122.17 Габриеле Франджипани (Италия) – 112.51

Пауль Фенц (Германия) – снялся

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии