Гран-при Италии. Мужчины. Кагияма выиграл после провала в короткой, Коляда – второй

В Турине на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования в мужском одиночном катании.
Серебряный призер чемпионата мира-2021 Юма Кагияма из Японии, совершив с седьмого места после короткой программы прорыв на первое в произвольной, выиграл турнир. Чемпион России-2021 Михаил Коляда стал серебряным призером, итальянец Даниэль Грассль – третий, это его первая медаль серии Гран-при.
Юма Кагияма: Утром сегодня я был не в лучшем настроении после короткой программы. После тренировки отец сказал, чтобы я забыл все и просто катался, делал то, что делал на тренировках. От этого стало легче. Я не думал об оценках, но приятно, что выиграл. На Олимпийских играх, конечно, такого провала в одной программе допускать нельзя.
К слову, отец Юмы Масаказу участвовал в Олимпийских играх-1992 и 1994. Советы родителя пригодились настолько, что Юма выдал отличный прокат – с четверным сальховом и двумя четверными тулупами, одиночным и в каскаде с тройным тулупом – за который получил 197,49 балла, почти на 7 баллов больше, чем на чемпионате мира в марте этого года.
Михаил Коляда также исполнил три четверных в программе, но чисто был исполнен только каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверные сальхов и тулуп были исполнены с ошибками. В итоге, бронзовый призер чемпионата мира-2018 стал вторым в произвольной программе с 181,25 балла и завоевал серебро с общей суммой 273,55 балла.
Михаил Коляда: Выступление было неидеальным. Были ошибки. Не могу сказать, что слишком грубые. По эмоциям мне понравилось, публике спасибо, что поддерживали. Работаем дальше. По сравнению с прошлыми соревнованиями стал кататься увереннее. Алексей Николаевич сказал, что мы двигаемся правильной дорогой, и я ему верю. Сейчас еду сразу на турнир в Австрию – будет два старта с небольшим перерывом. Всегда интересно попробовать что-то новое, это будет вызов для меня.
Даниэль Грассль поразил исполнением самых сложных четверных прыжков – лутца, флипа и риттбергера (173,33 балла в произвольной). Правда, техбригада отметила недокрут в четверть на первом прыжке в сложнейшем каскаде четверной риттбергер – ойлер – тройной сальхов, а также на тройном акселе и на тройном риттбергере в каскаде с тройным флипом. На радость местной публики их соотечественник завоевал медаль – свою первую в серии Гран-при с общей суммой 269 баллов.
Даниэль Грассль: Эмоции были огромными. Я очень хотел выступить хорошо перед своей публикой, рад, что стал призером именно здесь, в Италии. Огромное спасибо публике, которая меня поддерживала.
Петр Гуменник занял в итоге 8-е место. В произвольной фигурист исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов – двойной тулуп – двойной риттбергер, но упал с одиночного четверного сальхова и также допустил ошибки на других прыжках.
Петр Гуменник: Выступление было не очень хорошим. Оно было хуже, чем в Казахстане. В тренировках я слишком сконцентрировался на четверных прыжках, а надо работать над самой программой – и короткой, и произвольной, от начала и до конца, потому что сегодня в программе я устал.
Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев упал с недокрученного четверного лутца, а вместо четверного тулупа в каскаде с тройным сделал также еще один тройной и занял итоговое 9-е место.
Дмитрий Алиев: Было технически трудно. Эмоционально намного спокойнее чем вчера. Но осадок неприятный от турнира, коробящий меня внутри. Но я не собираюсь останавливаться. Причины этого есть, публично не хочется о них говорить. Признаю, что потерпел поражение сегодня. Скажу, что я не думал, что столкнусь с такой ситуацией, как сейчас. Я не могу назвать это криминалом, но просто выбивает из колеи. Стыдно, что коллектив, который со мной работает, видит меня такого. Я им благодарен, что они меня поддерживают. Я мужчина, я должен идти вперед.
Гран-при Италии. Мужчины | Итоговые результаты
- Юма Кагияма (Япония) – 278.02 — 15 очков
- Михаил Коляда (Россия) – 273.55 — 13 очков
- Даниэль Грассль (Италия) – 269.00 — 11 очков
- Денис Васильев (Латвия) – 248.44 — 9 очков
- Джунхван Чха (Корея) – 247.74 — 7 очков
- Кадзуки Томоно (Япония) – 245.11 — 5 очков
- Боян Цзинь (Китай) – 242.27 — 4 очка
- Петр Гуменник (Россия) – 226.76 — 3 очка
- Дмитрий Алиев (Россия) – 217.67 — 0 очков
- Юдун Чен (Китай) – 200.96 — 0 очков
- Габриеле Франджипани (Италия) – 167.60 — 0 очков
- Пауль Фенц (Германия) – 57.17 — 0 очков
Результаты | Мужчины, произвольная программа
- Юма Кагияма (Япония) – 197.49
- Михаил Коляда (Россия) – 181.25
- Даниэль Грассль (Италия) – 173.33
- Денис Васильев (Латвия) – 163.35
- Кадзуки Томоно (Япония) – 161.20
- Джунхван Чха (Корея) – 152.18
- Петр Гуменник (Россия) – 149.95
- Дмитрий Алиев (Россия) – 146.60
- Боян Цзинь (Китай) – 144.38
- Юдун Чен (Китай) – 122.17
- Габриеле Франджипани (Италия) – 112.51
Пауль Фенц (Германия) – снялся
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Италии во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
5 ноября (пятница)
- 16:55 Женщины. Короткая программа
- 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 20:40 Пары. Короткая программа
- 22:15 Мужчины. Короткая программа
6 ноября (суббота)
- 16:55 Женщины. Произвольная программа
- 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 21:00 Пары. Произвольная программа
- 22:40 Мужчины. Произвольная программа
7 ноября (воскресенье)
- 16:55 Показательные выступления
- 15:55 Церемония награждения
Участники Гран-при Италии
- Женщины: Софья Самодурова (Россия), Майя Хромых (Россия), Анна Щербакова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Лара Наки Гутманн (Италия), Лукреция Беккари (Италия), И Чжу (Китай), Елим Ким (Корея), Ын Су Лим (Корея), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Пауль Фенц (Германия), Даниэль Грассль (Италия), Габриеле Франджипани (Италия), Боян Цзинь (Китай), Юдун Чен (Китай), Джунхван Чха (Корея), Денис Васильев (Латвия), Кадзуки Томоно (Япония), Юма Кагияма (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти — Никколо Макии (Италия), Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай), Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)
- Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия), Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай), Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)