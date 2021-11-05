Гран-при Италии-2021. Танцы на льду, итоги ритм-танца: Степанова – Букин дебютировали в сезоне и занимают третье место

В Турине завершились соревнования в ритм-танце на 3-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию.

Четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли с результатом 87,45 балла. После выступления на турнире «Финляндия Трофи» дуэт внес изменения в ритм-танец.

«Мы поменяли вторую музыкальную часть нашей программы, также сделали изменения в хореографии. Нам кажется, что программа улучшилась, и мы откатались чисто. Рады, что так получилось», – отметила на пресс-конференция Габриэла.

Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью заняли второе место (84,79 балла). Это второй этап американской пары: две недели назад они выирали этап «Скейт Америка».

«Это наши вторые соревнования за три недели. После «Скейт Америка» мы вернулись домой и внесли ряд изменений в программы. Большинство из них касалось произвольного танца, который мы покажем завтра. В ритм-танце были сделаны ряд изменений в плане хореографии после того, как выступили на «Скейт Америка», очень довольны тем, как откатались сегодня. Оценки сегодня также были выше, чем 2 недели назад, и это было нашей целью. И очень взволнованы тем, чтобы показать изменения завтра», – сказала Мэдисон.

Чемпионы России-2021 Александра Степанова – Иван Букин дебютировали на турнирах в этом сезоне. Они стали третьими (81,47 балла).

«Это действительно наши первые соревнования. Что можно здесь сказать, кроме того, что нам не хватало уверенности сегодня. Конечно, хотелось бы перед этим стартом покататься где-то еще, но получилось как получилось. Старались, вроде сделали все, что могли. Надеемся, что завтра соберемся и прокатаем наш любимый произвольный танец», - так прокомментировала прокат Саша.

Габриэла и Гийом в качестве уличного танца (темы ритм-танца этого сезона) выбрали вакинг.

Гийом: «Это была идея Мари-Франс. Мы много времени уделили выбору танца, перепробовали разные стили, и вакинг подошел нам больше всего . Мы искали специалистов, потому что не знали ничего об этом танце ранее. Так что мы многое узнали, тренировались несколько недель, чтобы стать танцорами вакинга (смеется). Мы рады, что у нас было много времени на работу вне льда над хореографией, чтобы потом перенести ее на лед. Мы работали над движениями рук и тела, чтобы ноги чувствовали себя свободно и выполняли движения на льду. Кажется, что нам удалось понять танец и передать его».

В последний раз вы принимали участие в серии Гран-при как раз здесь, в Турине – в 2019-м в финале. Могли ли вы ожидать, что будет дальше?

Габриэла: Мы точно не ожидали, что «Кубок Китая» будет проходить в Турине (этап серии Гран-при «Кубок Китая» был отменен и вместо него проходит этап в Италии – прим. Olympics). Что касается нас, то да, мы не принимали участие в турнирах, но в том, что касается наших взаимоотношений, работы, мы выросли. Как и других людей, этот период изменил нас сильно. Он был непростым для всех. Да, были отмены турниров, но это дало нам больше времени на работу, не на отдых, а на работу. Потому что мы несколько выгорели после всех тех сезонов, которые мы прошли. Мы выиграли наш первый чемпионат мира почти 7 лет назад и ни разу не брали паузу за это время. Нам нужно было время, чтобы поменять цель, к тому же время идет, мы становимся старше и хотим понимать, кем мы стали. Хотя не соревнуясь у нас уже закрадывалось сомнение, можем ли мы соревноваться? Но несколько недель назад мы начали принимать участие в турнирах, и очень счастливы тому, как мы катаемся.

Мэдисон и Зак, вы сказали, что этот сезон станет для вас последним в спорте. Вы начали свой путь турниром в Ницце. Не хотите ли завершить спортивную карьеру турниром в Монпелье – на чемпионате мира.

Мэдисон: Да, я помню Ниццу, прекрасное место. Я даже не задумывалась, что мы можем вернуться во Францию. Это было бы здорово. Я в спорте всю мою жизнь, мы многого добились, сейчас у нас очень много сильных конкурентов. Конечно, мы хотим выиграть медаль Олимпийских игр, у нас есть медали крупных турниров. Но иногда приходит момент сказать себе: «Я счастлив тому, чего я добился.

Захари: Наша карьера была полна взлетов и падений, открытий в отношении себя как отдельных личностей и как пары, в плане отношения к спорту, наших отношений, того, что мы делаем на льду. У нас нет сожалений, мы рады тому, что удалось добиться.

Саша, Иван, вы вынуждены были пропустить часть подготовки к сезону. Когда вы начали тренироваться и как можете оценить свою готовность к сезону?

Иван: Мы рады вернуться. Плодотворно мы успели поработать полторы недели, потому что до этого были проблемы. Мы готовы на процентов 30.

Александра: В плане физической формы мы выступили сегодня неплохо, на тренировках даже было порою тяжелее. В плане визуального вида программы работы еще очень-очень много предстоит.

Завтра, вы представите произвольный танец.

Александра: Произвольный танец у нас «Ромео и Джульетта». Мы безумно любим эту программу, и хочется показать чистую любовь, чистую историю на льду. Мы очень ждем завтрашний день, хочется насладиться и уединиться вдвоем в этой программе.

Результаты | Ритм-танец

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 87.45 Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) – 84.79 Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 81.47 Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) – 75.60 Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай) – 73.28 Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) – 67.31 Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) – 63.41 Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) – 63.40 Хонг Чен — Чжоумин Сун (Китай) – 62.37 Каролина Москени — Франческо Фиоретти (Италия) – 55.79

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

5 ноября (пятница)

16:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 18:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 20:40 Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 22:15 Мужчины. Короткая программа

6 ноября (суббота)

16:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 19:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 21:00 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 22:40 Мужчины. Произвольная программа

7 ноября (воскресенье)

16:55 Показательные выступления

Показательные выступления 15:55 Церемония награждения

Участники Гран-при Италии