Гран-при Франции-2021. Пары, итоги короткой программы: Бойкова — Козловский лидируют, Артемьева — Назарвычев — вторые

19 ноября в Гренобле завершились соревнования в короткой программе среди спортивных пар на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Действующие чемпионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира Александра Бойкова — Дмитрий Козловский выиграли первый день соревнований с суммой 77.17 балла. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев на второй строчке с суммой 73.02. Канадская пара Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд — третьи с суммой 71.84.

Бойкова — Козловский закрывали соревнования в короткой программе. В этом сезоне дуэт все еще ищет стабильность. У пары не все получалось на тренировках, но этот прокат «Лебединого озера» обошелся без падений. Александра ошиблась на тройном сальхове, и был потерян один уровень на вращении.

«Я считаю, что за тот небольшой период между нашими двумя этапами мы проделали большую работу. Наша программа сегодня выглядело целостно, мне кажется, что нам удалось передать эти непростые образы. Эта музыка — определенный вызов для нас. Это не просто программа о чем-то, о какой-то абстрактной истории, это конкретные образы», — сказал Дмитрий на пресс-конференции после проката.

Юлия Артемьева — Михаил Назарычев сенсационно заняли третье место на Гран-при Италии и тем самым подарили себе надежду на попадание в финал. Сегодня пара набрала на 12 баллов больше, чем на прошлом этапе. А значит заявка на второе место и перспективы самые радужные.

«Третье место на прошлом этапе никак не давило в плане ответственности. Наоборот даже, подбадривало. У нас уже есть третье место, есть хороший шанс попасть в финал. В первом сезоне взрослого катания это очень хороший результат. После Италии мы поработали над ошибками, которые нужно было исправить в первую очередь. И сюда мы уже ехали с тем максимумом, который мы можем показать в этом прокате. Завтра посмотрим, как все получится», — сказал Михаил на пресс-конференции.

Образовавшаяся только в этом сезоне пара Ванессы Джеймс — Эрик Рэдфорд смогла оправиться от неудачного проката в Канаде. С лучшим результатом канадцы стали третьими.

20 ноября спортивные пары выступят в произвольной программе.

Спортивные пары

Результаты | Короткая программа

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) – 77.17 Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия) – 73.02 Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада) – 71.84 Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) – 70.15 Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) – 64.60 Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) – 55.25 Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) – 52.26 Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция) – 51.93

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции