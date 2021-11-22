Гран-при России по фигурному катанию-2021: расписание, участники, трансляция

26-28 ноября в Сочи пройдет заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию — Гран-при России «Кубок Ростелекома». По итогам пяти прошедших этапов на счету российских одиночниц девять медалей, одиночников — две, спортивных пар — восемь, танцевальных дуэтов — три. На этапе во Франции места в финале себе гарантировали Анна Щербакова, Алена Косторная и пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Полный текущий рейтинг во всех дисциплинах — здесь.
В женском одиночном катании мы наконец-то вновь увидим Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву. Эти фигуристки выступали в самом начале серии — на втором этапе в Канаде, откуда уехали с золотом и серебром. Несомненно, обе фигуристки будут пытаться повторить этот результат. В борьбу за медали вмешается Майя Хромых, которая выиграла золото Турина, уступив только Щербаковой. Также в Сочи выступит бельгийка Луна Хендрикс, сенсационно взявшая бронзу на итальянском этапе.
В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. У Коляды в активе серебро Турина, а у Семененко — бронза канадского этапа. Для Кондратюка этап в Сочи — дебют в серии Гран-при по приглашению организаторов домашнего этапа. Должен был выступать в Сочи и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но фигурист снялся с серии Гран-при из-за травмы ноги. В его отсутствии помешать Коляде золото может только он сам, а Семененко становится главным претендентом на серебро. При таком раскладке Евгений будет конкурировать за место в финале с американцем Джейсоном Брауном. У Брауна в активе бронза и серебро и высокая сумма за программы, которую Cемененко нужно превосходить. Задача непростая, но не невыполнимая.
В парном катании на лед выйдут действующие чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, выигравшие этап в Токио. Они же и главные фавориты этапа в Сочи. Также за выход в финал будут бороться Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, занявшие второе место в Канаде. Серебряный подиум станет для пары билетом в Осаку, а вот с бронзой придется еще и смотреть на то, чтобы сумма оценок за оба этапа была выше, чем у соотечественников — Юлии Артемьевой — Михаила Назарычева. По домашней квоте за Россию выступит еще одна пара, тренирующаяся в группе Тамары Москвиной — *Ясмина Кадырова — Иван Бальченко. *
В танцах на льду тоже выступят действующие чемпионы мира — Виктория Синицина — Никита Кацалапов. В копилке дуэта золото японского этапа, и ничто не должно помешать им подняться на верхнюю ступеньку пьедестала и в Сочи. Также Россию представят Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин и Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, но, к сожалению, без «финальных» перспектив. Для обоих дуэтов «Кубок Ростелекома» — единственный этап. Будем также следить за выступлением итальянского дуэта Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри. Скорее всего именно они завоют последнюю путевку на финал серии, оставив за бортом Александру Степанову — Ивана Букина. Для того чтобы это не произошло, итальянцам нужно остаться не выше пятой строчки итоговой таблицы, но вот без серьезных ошибок на этом этапе проиграть они могут разве только Синициной — Кацалапову.
Olympics будет следить за соревнованиями во всех дисциплинах. Все новости этапа — здесь.
Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
26 ноября (пятница)
- 13:25 Мужчины. Короткая программа
- 15:25 Танцы на льду. Ритм-танец
- 17:55 Пары. Короткая программа
- 19:20 Женщины. Короткая программа
27 ноября (суббота)
- 13:25 Мужчины. Произвольная программа
- 15:35 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:25 Пары. Произвольная программа
- 19:05 Женщины. Произвольная программа
28 ноября (суббота)
- 13:55 Церемония награждения
- 14:55 Показательные выступления
🇷🇺 Участники Гран-при России
- Женщины: Камила Валиева (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Майя Хромых (Россия), Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Скизас (Канада), Екатерина Куракова (Польша), Мэрайя Белл (США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Рино Мацуике (Япония)
- Мужчины: Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Брендан Керри (Австралия), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Роман Садовский (Канада), Камден Пулкинен (США), Михал Бржезина (Чехия), Кэйдзи Танака (Япония), Кадзуки Томоно (Япония)
- Спортивные пары: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия), Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада), Одри Лу — Миша Митрофанов (США)
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия), Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания), Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Серенсен (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)