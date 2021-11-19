Гран-при Франции-2021. Женщины, итоги короткой программы: Щербакова рассказала о причинах смены программы

19 ноября в Гренобле завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына занимают первые три строчки турнирной таблицы.
Ксения Синицына открывала соревнования, но с суммой 69.89 балла смогла задержаться на первой строчке турнирной таблицы до самого конца выступлений сильнейшей разминки. Ксения не допустила серьезных ошибок, но уступила 2 балла своей же технической оценке на первом этапе серии в Лас-Вегасе. После проката фигуристка сказала, что на этом этапе не планирует исполнять элементы «ультра-си». Напомним, что в арсенале вице-чемпионки юношеских Олимпийских игр есть четверные прыжки.
Действующая чемпионка Европы Алена Косторная показала лучший в этом сезоне прокат короткой программы. Фигуристка сегодня не пыталась исполнить тройной аксель и взяла качеством исполнения. Алена потеряла уровень на дорожке шагов, но с результатом 76.44 балла уступила в итоге только Щербаковой.
«В последний момент, прямо буквально перед выходом на старт, я подъехала к Этери Георгиевне [Тутберидзе], и мне сказали «Прыгай двойной». Я даже подумала, что, может быть, пойти все-таки в тройной… Но, когда я поехала программу, решила, что не буду спорить с моим тренером, пусть будет так. Сегодня я довольна практически всем, кроме дорожки. Есть куда стремиться, но из данного контента я выжала почти максимум того, что я могла и это не может не радовать», — сказала Косторная после проката.
Действующая чемпионка мира Анна Щербакова обошла Косторную всего на 1.5 балла, заняв первое место с суммой 77.94 балла. Сегодня Анна каталась с новой короткой программой, а также не стала исполнять свой самый дорогой каскад:
«Поменять программу мы решили после предыдущего проката в Италии. Поменять ее предложил Даниил Маркович [Глейхенгауз], постановка тоже его идея. Времени было немного, к следующим соревнованиям программа будет сильно дорабатываться. Сегодня я хотела показать все, что нам удалось наработать за это время. Надеюсь, что в следующие разы катание будет лучше, увереннее. Сейчас ехала сконцентрировавшись, старалась просто нигде не ошибиться. Я немного волновалась перед прокатом. Я знаю, что было много мелких ошибок и недочетов, над которыми нужно работать. Но на сегодня это был хороший прокат».
Вместо коронного каскада тройной лутц — тройной риттбергер, Щербакова сегодня исполнила лутц — тулуп. Но если в Турине смена каскада стала результатом ошибки, то сегодня — запланированная акция.
«О том, какой делать каскад, мы думали на утренней тренировке. И уже на шестиминутной разминке мы пришли к окончательному решению. Сегодня был мой первый прокат этой программы, и мы решили, что будет лучше, если у меня будет возможность думать не только о прыжках, но и о других компонентах, моих движениях. Так мы решили делать тройной лутц — тройной тулуп», — рассказала Щербакова на пресс-конференции.
20 ноября девушки выступят в произвольной программе.
Результаты | Женщины, короткая программа
- Анна Щербакова (Россия) – 77.94
- Алена Косторная (Россия) – 76.44
- Ксения Синицына (Россия) – 69.89
- Пак Ен Джон (Корея) – 67.00
- Карен Чен (США) – 64.67
- Вакаба Хигути (Япония) – 63.87
- Екатерина Рябова (Азербайджан) – 63.34
- Хэ Ин Ли (Корея) – 63.18
- Леа Серна (Франция) – 62.75
- Мэрайя Белл (США) – 60.81
- Юхана Йокои (Япония) – 52.32
- Старр Эндрюс (США) –
🥇🥈🥉 Полные результаты Гран-при Франции во всех дисциплинах — здесь.
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Расписание и трансляция
В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.
Время указано московское (GMT+3).
19 ноября (пятница)
- 14:55 Женщины. Короткая программа
- 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец
- 18:40 Мужчины. Короткая программа
- 20:40 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 14:55 Женщины. Произвольная программа
- 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец
- 18:55 Мужчины. Произвольная программа
- 21:10 Пары. Произвольная программа
21 ноября (воскресенье)
- 16:25 Показательные выступления
🇫🇷 Участники Гран-при Франции
- Женщины: Алена Косторная (Россия), Ксения Синицына (Россия), Анна Щербакова (Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Пак Ен Джон (Корея), Хэ Ин Ли (Корея), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США), Старр Эндрюс (США), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигути (Япония), Юхана Йокои (Япония)
- Мужчины: Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Габриеле Франджипани (Италия), Киган Мессинг (Канада), Денис Васильев (Латвия), Джейсон Браун (США), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Кевин Эймоз (Франция), Юма Кагияма (Япония), Сюн Сато (Япония)
- Спортивные пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд (Канада), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Колин Керивен — Ноэль-Антуан Пьер (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)
- Танцевальные дуэты: Аннабель Морозов — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Стеффан (Германия), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луисия Деможе — Тео ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)