Гран-при Франции-2021. Женщины, итоги короткой программы: Щербакова рассказала о причинах смены программы

19 ноября в Гренобле завершились соревнования в короткой программе среди женщин на 5-м этапе серии Гран-при ISU по фигурному катанию. Россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына занимают первые три строчки турнирной таблицы.

Ксения Синицына открывала соревнования, но с суммой 69.89 балла смогла задержаться на первой строчке турнирной таблицы до самого конца выступлений сильнейшей разминки. Ксения не допустила серьезных ошибок, но уступила 2 балла своей же технической оценке на первом этапе серии в Лас-Вегасе. После проката фигуристка сказала, что на этом этапе не планирует исполнять элементы «ультра-си». Напомним, что в арсенале вице-чемпионки юношеских Олимпийских игр есть четверные прыжки.

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная показала лучший в этом сезоне прокат короткой программы. Фигуристка сегодня не пыталась исполнить тройной аксель и взяла качеством исполнения. Алена потеряла уровень на дорожке шагов, но с результатом 76.44 балла уступила в итоге только Щербаковой.

«В последний момент, прямо буквально перед выходом на старт, я подъехала к Этери Георгиевне [Тутберидзе], и мне сказали «Прыгай двойной». Я даже подумала, что, может быть, пойти все-таки в тройной… Но, когда я поехала программу, решила, что не буду спорить с моим тренером, пусть будет так. Сегодня я довольна практически всем, кроме дорожки. Есть куда стремиться, но из данного контента я выжала почти максимум того, что я могла и это не может не радовать», — сказала Косторная после проката.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова обошла Косторную всего на 1.5 балла, заняв первое место с суммой 77.94 балла. Сегодня Анна каталась с новой короткой программой, а также не стала исполнять свой самый дорогой каскад:

«Поменять программу мы решили после предыдущего проката в Италии. Поменять ее предложил Даниил Маркович [Глейхенгауз], постановка тоже его идея. Времени было немного, к следующим соревнованиям программа будет сильно дорабатываться. Сегодня я хотела показать все, что нам удалось наработать за это время. Надеюсь, что в следующие разы катание будет лучше, увереннее. Сейчас ехала сконцентрировавшись, старалась просто нигде не ошибиться. Я немного волновалась перед прокатом. Я знаю, что было много мелких ошибок и недочетов, над которыми нужно работать. Но на сегодня это был хороший прокат».

Вместо коронного каскада тройной лутц — тройной риттбергер, Щербакова сегодня исполнила лутц — тулуп. Но если в Турине смена каскада стала результатом ошибки, то сегодня — запланированная акция.

«О том, какой делать каскад, мы думали на утренней тренировке. И уже на шестиминутной разминке мы пришли к окончательному решению. Сегодня был мой первый прокат этой программы, и мы решили, что будет лучше, если у меня будет возможность думать не только о прыжках, но и о других компонентах, моих движениях. Так мы решили делать тройной лутц — тройной тулуп», — рассказала Щербакова на пресс-конференции.

20 ноября девушки выступят в произвольной программе.

Результаты | Женщины, короткая программа

Анна Щербакова (Россия) – 77.94 Алена Косторная (Россия) – 76.44 Ксения Синицына (Россия) – 69.89 Пак Ен Джон (Корея) – 67.00 Карен Чен (США) – 64.67 Вакаба Хигути (Япония) – 63.87 Екатерина Рябова (Азербайджан) – 63.34 Хэ Ин Ли (Корея) – 63.18 Леа Серна (Франция) – 62.75 Мэрайя Белл (США) – 60.81 Юхана Йокои (Япония) – 52.32 Старр Эндрюс (США) –

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Расписание и трансляция

В России серию Гран-при ISU покажет «Первый канал» в прямом эфире на сайте.

Время указано московское (GMT+3).

19 ноября (пятница)

14:55 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 16:55 Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 18:40 Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 20:40 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

14:55 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 17:05 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 18:55 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 21:10 Пары. Произвольная программа

21 ноября (воскресенье)

16:25 Показательные выступления

🇫🇷 Участники Гран-при Франции