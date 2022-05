Tutte le maglie del Giro d'Italia: i vincitori delle classifiche dell'edizione 105

Maglia Rosa - Classifica generale

Simbolo e icona del Giro d'Italia, la Maglia Rosa è indossata dal leader della classifica generale, ovvero il corridore che consegue il miglior tempo sommando i tempi realizzati in ciascuna tappa.

Il colore si rifà a quello della carta su cui viene stampata la Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo che organizza la competizione sin dalla sua istituzione. Nonostante la corsa a tappe italiana sia nata nel 1909, la Maglia Rosa venne introdotta soltanto nel 1931 dall'allora direttore del Giro, Armando Cougnet, per permettere al pubblico di distinguere in tempo reale chi tra i corridori fosse il leader della classifica generale.

La Maglia Rosa è indossata anche dalla leader del Giro Donne - la versione femminile della corsa - e da quello del Giro d'Italia Giovani under 23.

Giro 2022: Hindley in rosa

Domenica 29 maggio 2022, Jai Hindley è diventato, a 26 anni, il primo ciclista australiano della storia a vincere il Giro d'Italia. Il corridore della BORA-Hansgrohe ha concluso l'edizione 105 della Corsa Rosa con 1.18 di vantaggio sul secondo, l'ecuadoriano Richard Carapaz, mentre Mikel Landa ha completato il podio della classifica generale con 3 minuti e 24 secondi dalla vetta.

Hindley è il secondo australiano a conquistare un Grand Tour dopo Cadel Evans, vincitore del Tour de France nel 2011.

Nelle ultime 10 edizioni del Giro sono stati ben 6 i paesi che sono entrati per la prima volta nell'albo d'oro rosa:

Canada, nel 2012, con Ryder Hesjedal

Colombia, nel 2014, con Nairo Quintana

Olanda nel 2017, con Tom Dumoulin

Gran Bretagna, nel 2018, con Chris Froome

Ecuador, nel 2019, con Richard Carapaz

Australia nel 2022, con Jai Hindley

Classifica generale FINALE Giro 2022

Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe 86:31.14 - MAGLIA ROSA EDIZIONE 105 Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers +1:18 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +3:24 Vincenzo Nibali (Italia) Astana Kazakstan Team Pello Bilbao (Spagna) Bahrain-Victorious

Maglia Ciclamino - Classifica a punti

Nel caso del Giro d'Italia (sia maschile che femminile), è la maglia che viene assegnata al leader della classifica a punti, ovvero a chi ha accumulato il maggior numero di punti tra traguardo finale e i cosiddetti traguardi volanti, i punti intermedi del tracciato dove vengono attribuiti secondi di abbuono specifici. È pertanto la maglia riservata agli specialisti degli sprint.

Il perchè di questo colore è così spiegato dagli stessi organizzatori "Accesa come una volata e delicata come una speranza, ha il colore di un fiore che fiorisce d'autunno, simbolo della perseveranza che occorre per essere sempre lì davanti, in ogni sprint intermedio e di gruppo, fino all'ultima tappa".

Le tappe del Giro sono di solito suddivise in diverse categorie a seconda della difficoltà altimetrica, pertanto quelle adatte ai velocisti assegneranno più punti di quelle designate per scalatori (che avranno invece un'altra classifica accessoria di riferimento - vedi più avanti). Nel Tour de France e nella Vuelta a España il leader della classifica a punti veste invece una maglia verde.

Giro 2022: a Démare la Maglia Ciclamino

Il francese Arnaud Démare è stato il vincitore della Maglia Ciclamino, dominatore assoluto della speciale classifica con ben 254 punti e 118 di distacco sul secondo classificato, Fernando Gaviria. Il corridore del team Groupama-FDJ è stato vincitore di 3 tappe in questa edizione: la 5, la 6 e la 13.

Non è la prima volta di Démare in ciclamino al Giro: il francese aveva già vinto la classifica dei velocisti nel 2020.

Classifica a punti FINALE - Maglia Ciclamino Giro 2022

Arnaud Démare (Francia) · Groupama-FDJ 254 punti Fernando Gaviria (Colombia) · UAE 136 Mark Cavendish (Gran Bretagna) · Quick-Step 132 Mathieu van der Poel (Olanda) · Alpecin-Fenix 105 Alberto Dainese (Italia) · Team DSM 95

Maglia Azzurra - Classifica scalatori

Nel Giro d'Italia, la Maglia Azzurra è quella che, dal 2012, viene assegnata al leader della classifica del Gran Premio della Montagna (GPM). È il premio ai corridori che fanno la differenza nelle tappe in salita, con evidente rimando al colore del cielo.

Quella azzurra è la ricompensa per il miglior scalatore, ovvero chi guida la graduatoria determinata dai punti che vengono assegnati ai ciclisti che transitano per primi ai traguardi dei GPM. I punti variano in base alle 4 categorie in cui vengono suddivisi i GPM, in relazione alla lunghezza e alla pendenza.

Sempre secondo gli organizzatori: "Quando si è in salita verso il Gran Premio della Montagna e le forze sembrano venir meno, l'azzurro sopra di noi diventa bussola e scopo, l'obiettivo che ci fa andare avanti.Come premio, un pezzo di cielo da indossare".

Fino al 2011 la maglia del leader del Giro di questa classifica accessoria era verde. Attualmente sia nel Tour de France che nella Vuelta a España, il miglior scalatore veste la maglia a pois (rossi, nel primo caso, azzurri, nel secondo).

Giro 2022: Bouwman, il leader degli scalatori

L'olandese Koen Bouwman è stato protagonista di una cavalcata iniziata con la Diamante-Potenza, la tappa 7 di cui è stato vincitore. Con la seconda vittoria di tappa, quella di Marano-Santuario di Castelmonte e il GPM del Kolovrat, era già matematicamente irragiungibile dagli altri contendenti delle salite. Il 28enne della Jumbo-VIsma ha poi concluso il Giro con 294 punti, leader della classifica azzurra, a ben 131 punti da Giulio Ciccone, il secondo piazzato.

Classifica scalatori FINALE - Maglia Azzurra Giro 2022

Koen Bouwman (Olanda) · Jumbo-Visma 294 punti Giulio Ciccone (Italia) · Trek-Segafredo 163 Alessandro Covi (Italia) · UAE Emirates 102 Diego Rosa (Italia) · Eolo-Kometa 94 Davide Formolo (Italia) · UAE Emirates 87

Maglia Bianca - Classifica giovani

Si tratta della speciale classifica dedicata al leader dei giovani con il miglior tempo cumulativo. Possono partecipare a questa graduatoria i corridori che non hanno ancora compiuto il venticinquesimo anno di età il 1º gennaio dell'anno dell'edizione del Giro di riferimento.

Attualmente i tre Grand Tour (Giro, Tour e Vuelta) sono unanimi nell'usare la casacca bianca per identificare il miglior giovane della corsa.

"È la maglia destinata al miglior giovane, di un bianco che racchiude in sé tutti i colori, tutte le speranze, tutte le possibilità.È un premio e al contempo un augurio, per la più bella pagina che è ancora tutta da scrivere", così si legge sul sito ufficiale del Giro d'Italia.

Giro 2022: López tra rosa e bianco, è il giovane più promettente

Juan Pedro López, classe 1997, è stato uno dei protagonisti della 105ma edizione della Corsa Rosa: pur senza vincere mai una frazione, López ha indossato la Maglia Rosa dalla tappa 4 fino alla 13, subentrando a Mathieu van der Poel, prima, e cedendo il primato della generale a Richard Carapaz, nell'emozionante Santena-Torino del 21 maggio.

Lo spagnolo della Trek-Segafredo ha avuto la meglio per poco meno di 6 minuti sul colombiano Santiago Buitrago, e ha terminato il Giro in top 10, con una brillante 10ma posizione in classifica generale.

Classifica giovani FINALE - Maglia Bianca Giro 2022

Juan Pedro López (Spagna) · Trek-Segafredo 86:49.54 Santiago Buitrago (Colombia) · Bahrain Victorious +5.43 Pavel Sivakov (Francia) · Ineos-Grenadiers +23.03 Thymen Arensman (Olanda) · Team DSM +23.51 Luca Covili (Italia) · Bardiani-CSF-Faizanè +1:11.54

Gli Italiani vincitori di tappa del Giro 2022

