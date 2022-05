Giro d'Italia 2022: la dodicesima tappa del 19 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata l'undicesima

Alberto Dainese ha vinto l'undicesima tappa del Giro d'Italia 2022 di mercoledì 18 maggio. Come prevedibile, i 203 km di percorso pianeggiante attraverso l'Emilia Romagna si sono risolti in uno sprint finale, con l'italiano del Team DSM che ha avuto la meglio sui più quotati Fernando Gaviria, Arnaud Démare e Caleb Ewan.

Fernando Gaviria dell'UAE Team Emirates ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mentre Simone Consonni della Cofidis è arrivato terzo. Juape López non si sposta dal comando della classifica generale: è ancora lui la Maglia Rosa.

Ieri, il vincitore della decima tappa, Biniam Girmay, si è ritirato dalla corsa dopo essersi ferito all'occhio sinistro con il tappo di sughero mentre festeggiava sul podio: "Ho bisogno di riposo per dare più forza all'occhio", ha dichiarato l'eritreo.

LEGGI ANCHE: Giro d'Italia 2022: il programma, le tappe e i favoriti per seguire al meglio l'edizione 105.

Classifica top 5 della tappa 11 del 18 maggio

Alberto Dainese (Italy) DSM 04:19.04 Fernando Gaviria Rendon (Colombia) UAD +0.00 Simone Consonni (Italy) COF +0.00 Arnaud Démare (France) GFC +0.00 Caleb Ewan (Australia) LTS +0.00

LEGGI ANCHE: Primavera azzurra: le cicliste italiane che hanno incantato le Classiche del 2022.

Classifica generale, top 5 - 18 maggio

Juan Pedro López (Trek-Segafredo) 42:24.08 Richard Carapaz (Ineos) a +0.12 João Almeida (UAE) a +0.12 Romain Bardet (DSM) a +0.14 Jai Hindley (Bora) a +0.20

LEGGI ANCHE: Jacobs torna in pista e vince i 100m del Meeting di Savona: "Ho rotto il ghiaccio ma ho fatto un po' di fatica".

Tappa 12, giovedì 19 maggio: Parma-Genova (204 km) ***

Arriva la tappa più lunga del Giro d'Italia 2022. Con la partenza da Parma si lascerà la pianura emiliana e il percorso degraderà dolcemente verso l'alto: si torna all'Appennino passando per la valle del Taro, poi di nuovo l'ascesa verso Passo del Bocco attraverso cui il pelotón transiterà in Liguria. Esigente la discesa fino a Carasco (15.6 km in totale), poi si risale la val Fontanabuona. Ultime due salite prima dell'entrata al capoluogo ligure: La Colletta di Coasi e il Valisco di Trensasco. Autostrada sino al Ponte di San Giorgio. Infine: Genova per i corridori (soprattutto cacciatori di tappe e maglia azzurra).

Dati tecnici

Distanza: 204 km

Dislivello: 2.600 m

Punti chiave: 3 GPM di 3ª categoria: il Passo del Bocco (6 km al 4%), La Colletta e Valico di Trensaco (4,3 km all’8%)

Ultimi km: Da Ponte San Giorgio si prende l'uscita Genova Ovest (con gallerie) e la Sopraelevata Aldo Moro che porta fino ai 2 km dall’arrivo, tutti in leggerissima ascesa. Da lì solo una curva, all’ultimo km, per il resto rettilinei ampi e ben pavimentati. Finale su asfalto (pendenza 2%).

Orario Giro 2022, 19 maggio

Partenza: 12.05

Arrivo: 17.28 circa

Puoi trovare i risultati della dodicesima tappa e le classifiche del Giro 2022 QUI.

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

LEGGI ANCHE: Longo Borghini doma l'inferno del Nord e vince la Parigi-Roubaix 2022 femminile.