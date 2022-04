Longo Borghini doma l'inferno del Nord e vince la Parigi-Roubaix 2022 femminile

Elisa Longo Borghini è la vincitrice della Parigi-Roubaix 2022 femminile, la seconda edizione della storia per le donne, che conclude in 3h 10' 55".

Cinque mesi dopo la gara femminile inaugurale del 2021, con vittoria a firma della britannica Lizzie Deignan, Longo Borghini si prende una monumento, a cinque anni di distanza dall'ultimo trionfo in una classica, la Strade Bianche del 2017.

L'ultima vittoria individuale risaliva invece al 30 agosto 2020, giorno del Grand Prix di Plouay, altra classica francese - prova del World Tour, mentre ai Giochi di Tokyo 2020 del 2021 aveva vinto la sua seconda medaglia Olimpica (la prima era stata a Rio 2016), un grandissimo bronzo nella prova in linea.

La ciclista di Ornavasso si impegna nell'arduo compito di raccogliere il testimone trionfante di Sonny Colbrelli - il vincitore dell'ultima edizione del 2021 e grande assente della prova maschile di domani - e di far risuonare l'inno di Mameli al Velodrome André Pétrieux di Roubaix.

Vittoria numero 30 in carriera per la 30enne piemontese, strategia perfetta e corsa impeccabile per il team Trek Segafredo (TFS), che piazza anche Lucinda Brand sul podio, in terza posizione, e Ellen van Dijk (protagonista di un forcing sontuoso dopo una foratura) tra le prime 10.

Longo Borghini avvia il sorpasso quando mancano all'incirca 30 km al traguardo, cominciando ad allungare su quello che fino al nono tratto di pavé era il trio di testa, costituito da Marta Bastianelli (UAE Team ADQ), Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Brand, e che aveva macinato anche oltre 20 secondi di margine sul gruppo di inseguitrici.

A 11 km dal Velodromo, l'azzurra ha già più di 30 secondi di vantaggio: ci provano ad agganciarle la ruota impazzita sempre Brand, Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), Kopecky e van Dijk, ma vanno alla cieca perchè Longo Borghini è oltre il loro campo visivo. Da quel momento in poi il divario si farà sempre più grande e il gruppetto di circa 5 elementi farà gara a parte per spartirsi le ultime due piazze di podio.

400 metri di giro d'onore senza ansie per l'azzurra, che non ha bisogno di guardarsi indietro e va a prendersi il trono dell'Inferno del Nord, versione 2022: un arrivo candido, sole splendente e cielo azzurro i colori di questa giornata, al posto del fango, la pioggia e la melma che di solito connotano di drammaticità il percorso e i corpi de La Pascale.

Da oggi una placca delle mitiche docce della monumento recherà il nome di Elisa Longo Borghini, ciclista che si conferma una delle grandi atlete su strada del momento. Specialmente se si pensa alle settimane difficili precedenti la corsa (con tanto di terapia antibiotica alle spalle) che le avevano fatto dubitare sulla possibile partecipazione: quando l'azzurra taglia il traguardo si bussa il casco con la mano destra, evidentemente la sua pellaccia è stata più dura dei pavé della Roubaix.

Grandissima Roubaix anche per Kobecky, fresca di successi al Strade Bianche e Giro delle Fiandre. La belga non si è mai scollata dalla testa della corsa, dando prova di combattività e concentrazione. A fine gara dichiarerà: "“Abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre il divario. Elisa era davvero forte così ad un certo punto abbiamo deciso di provare a puntare al 2° posto. Con successo, ma speravamo di più”.

Bis TFS sul podio, con Lucinda Brand, la veterana dei Paesi Bassi, vicecampionessa del mondo in carica di ciclocross e campionessa iridata su strada nel 2019.

Delle restanti azzurre in gara, giornata da dimenticare e amaro in bocca in casa TFS per la squalifica di Elisa Balsamo, in seguito a una riparazione giudicata irregolare - proprio quando stava cercando di recuperare sul gruppo di inseguitrici, mentre Cavalli dà riprova di un ottimo stato di forma, tra la vittoria dell'Amstel Gold Race della scorsa settimana e il 5o posto di oggi.

Le parole di Elisa Longo Borghini dopo le lacrime di fine gara

"Tutto questo è fantastico. Non è stato un periodo facile quello che mi ha avvicinato a questa corsa. Ho preso antibiotici e alla vigilia avevo comunicato alla squadra che non me la sentivo di venire alla Roubaix, non volevo fare la comparsa. La squadra invece ha insistito perché io fossi presente. ‘Tu vieni perché puoi vincere’ mi hanno detto. E così è stato. È fantastico. Un risultato straordinario che voglio condividere con la mia famiglia, con il mio fidanzato Jacopo Mosca. Un grazie particolare alla mia squadra, la Trek Segafredo".

CLASSIFICA TOP 10 PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE 2022

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) in 3h10:54 Lotte Kopecky (Team SD Worx) + 23" Lucinda Brand (Trek-Segafredo) + 23" Elise Chabbey (CANYON//SRAM Racing) + 23" Marta Cavalli (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) + 23" Floortje Mackaij (Team DSM) + 23" Ellen Van Dijk (Trek-Segafredo) + 23" Chantal van den Broek-Blaak (Team SD Worx) + 32" Pfeiffer Georgi (Team DSM) + 2:22" Sandra Alonso Dominguez (Ceratizit-WNT Pro Cycling) + 2:22"

