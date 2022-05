Giro d'Italia 2022: la terza tappa dell'8 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la seconda

Prova cronometrata individuale valida per la tappa 2 del Giro, conquistata oggi dal britannico Simon Yates, che ha terminato il percorso Budapest-Budapest con il crono capolavoro di 11:50. Il miglior secondo tempo arriva ancora dall'Olanda: Mathieu van der Poel non si toglie quindi la maglia rosa in vista della terza tappa di domani, mentre Tom Dumoulin arriva a +0.05 dal vincitore di giornata.

Matteo Sobrero (compagno di squadra di Yates) è il migliore degli italiani: il suo 12.03 è il quarto tempo di tappa, con tanto di maglia bianca per il 25enne piemontese. Buoni i tempi anche di Vincenzo Nibali ed Edoardo Affini, rispettivamente di 12.09 e 12.10.

Primi tre classificati nella tappa 2 del 7 maggio

Simon Yates - BikeExchange-Jayco 11:50 Mathieu van der Poel - Alpecin-Fenix 11:53 Tom Dumoulin - Jumbo-Visma 11:55

Classifica generale, top 3 - 7 maggio

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) +0.11 Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) +0.16

Tappa 3: domenica 8 maggio, Kaposvar-Balatonfured (201 km) *

Arriva la terza e ultima tappa in Ungheria, e quella di domenica sarà la distanza più lunga finora percorsa ma anche la più lineare: 201km da Kaposvar a Balatonfured, completamente pianeggianti e nella cornice del Lago Balaton, il "mare magiaro". A 69.1km dal via, si arriva a Nagykanizsa, dove i corridori si mettono alle spalle il primo blocco di corsa caratterizzato da lievi ondulazioni. Da lì andranno alla volta di Balaton dove poi il percorso si snoderà per 50km sul lungolago, un tratto il cui clou sarà rappresentato dall'unico picco di giornata, nei pressi dell'Abbazia di Tihany, al km 188.40, dopo il quale si andrà verso gli ultimi 12.6 km in rettilineo.

Dati tecnici

Distanza: 201 km

Dislivello 890 m

Punti chiave: breve discesa (dislivello minimo) dentro l’ultimo chilometro del tratto di costa.

Ultimi km: ultimi 500 m rettilinei senza importanti cambi di direzione e in leggerissima salita fino all’arrivo (asfalto) con grandi possibilità di arrivo in volata.

Orario Giro 2022, 8 maggio

Partenza: 12.40

Arrivo: 17.03-17.28

Puoi trovare i risultati e i tempi della seconda tappa del Giro 2022 QUI.

LEGGI ANCHE: Longo Borghini doma l'inferno del Nord e vince la Parigi-Roubaix 2022 femminile.

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà