Gli highlights dal mondo degli sport Olimpici del 22-25 aprile: gioie ancora dal ciclismo, immense Farfalle a Baku e la nuova coppia del curling Constantini-Arman in testa al girone

Ciclismo azzurro: l'Italia, dalla strada alla pista, continua a sognare con Viviani, Balsamo e compagnia

Dopo le imprese nella Parigi-Roubaix di Elisa Longo Borghini, e Marta Cavalli con in saccoccia l'Amstel Gold Race e la Freccia Vallone 2022, continua la stagione positiva del ciclismo azzurro femminile. Su strada, nell'ultima delle grandi Classiche delle campagne del nord, la Liegi-Bastogne-Liegi 2022, i migliori piazzamenti italiani sono arrivati ancora dalle donne che, pur senza podi, sono state sempre competitive e nel gruppo di testa. Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli hanno chiuso, rispettivamente, al quinto e sesto posto. La gara femminile è stata stravinta dall'eterna Annemiek Van Vleuten, la 39enne olandese che a 15 km dall'arrivo ne ha più di tutte e allunga in maniera decisiva sul resto delle avversarie. Seconda piazza per l'australiana Grace Brown, terzo posto per un'altra olandese, Demi Völlering.

Nella Decana maschile, la vittoria è tutta per il Belgio. Se Van Vleuten è la ciclista meno giovane a vincere una Monumento, Remco Evenepoel è il belga più giovane (22 anni, dopo Valeer van Sweevelt) a trionfare nella Liegi-Bastogne-Liegi. Sul podio con lui, i connazionali, Quinten Hermans (secondo) e Wout van Aert (terzo), per un successo tutto belga come non si vedeva dal 1976.

Nella prima tappa della Nations Cup di ciclismo su pista, in scena a Glasgow e conclusasi nella giornata di ieri, 24 aprile, la squadra Italiana ha fatto incetta di 5 podi.

Elia Viviani, nel primo evento del quadriennio Olimpico su pista dopo il bronzo nell'omnium di Tokyo 2020, ha conquistato l'oro nella gara a eliminazione maschile. Hanno completato il podio l'olandese Yoeri Havik (argento) e il tedesco Tim Teutemberg (bronzo).

Per gli uomini azzurri, l'altro successo è arrivato dalla madison, con il bronzo di Michele Scartezzini e Simone Consonni, che hanno chiuso il podio che ha visto il trionfo della Francia e l'argento per il Giappone. Sempre dalla madison, un altro argento italiano, questa volta per la coppia formata da Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini, seconda soltanto alla squadra francese, mentre completano il podio le cicliste polacche.

Migliora il proprio primato iridato (il bronzo del 2020 nella stessa specialità), Miriam Vece, la 25enne lombarda che si va a prendere un argento nei 500 m, davanti all'olandese Kyra Lamberik, in una gara dominata dalla colombiana Martha Bayona Pineda (oro).

Infine un'altra medaglia ancora dalle donne: Martina Alzini, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri e Chiara Consonni, vincono il bronzo nell'inseguimento a squadre, davanti alla Gran Bretagna e dietro solo alla Germania.

I podi dell'italia nella Nations Cup di Glasgow 2022

Oro Eliminazione (Viviani)

Argento 500 metri (Vece)

Argento Madison Donne (Balsamo, Guazzini)

Bronzo inseguimento a squadre femminile (Balsamo, Barbieri, Alzini, Guazzini e Consonni)

Bronzo Madison Uomini (Scartezzini, Consonni)

Mondiale di doppio misto di curling: la "nuova" Italia di Stefania Constantini e Sebastiano Arman vince e convince

Dopo i fasti di Beijing 2022 nel mixed doubles, Stefania Contantini è tornata in corsa per una medaglia nel curling. Nella rassegna mondiale, la fuoriclasse di Cortina è in tandem con Sebastiano Arman, reduce del bronzo iridato maschile di Las Vegas, e che ha sostituito all'ultimo momento il compagno di squadra Amos Mosaner, che ha dato forfait a causa di un infortunio al quadricipite sinistro.

Nonostante la coppia non avesse mai giocato insieme, l'intesa è evidente: percorso netto di 4 vittorie su 4 partite, l'ultima di stamattina contro la Danimarca, con un netto 8-3 per l'Italia. Se si conta il percorso da Pechino, la squadra azzurra vanta una striscia di 15 partite da imbattuta.

Risultati dell'Italia nel doppio misto di curling del Campionato del mondo di Ginevra 2022

Italia - Giappone 10 -3

- Giappone -3 Italia - Nuova Zelanda 10 -1

- Nuova Zelanda -1 Italia - Corea del Sud 7 -5

- Corea del Sud -5 Italia - Danimarca 8-3

Al momento l'Italia è in testa al gruppo A, quando mancano ancora 6 incontri al termine del round robin, mentre la fase finale avrà inizio il 29 aprile.

Maggiori dettagli sul programma del torneo QUI.

Sofia Raffaeli e le Farfalle, protagoniste a Baku

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Pari, le Farfalle della ginnastica ritmica azzurra che a Tokyo 2020 hanno conquistato il bronzo a squadre, hanno concluso la Coppa del mondo di Baku confermandosi ancora una volta nel top ranking mondiale della disciplina. Per un soffio le azzurre mancano l'en plein di tre ori su tre gare, ma portano a casa l'oro nell'all around e nell'esercizio misto con un punteggio di 30.400, davanti a Giappone (28.250) e Kazakhstan (26.650). L'argento nei cinque cerchi - seconde sole alle padrone di casa - chiude una prestazione di squadra, ancora una volta, ai limiti della perfezione.

Grande prova sul Mar Caspio anche per l'individualista Sofia Raffaeli, che dopo l'exploit d'oro nella scorsa Coppa del Mondo di Atene, riconferma il livello altissimo con un altra vittoria nel concorso generale, protagonista di uno storico podio per 2/3 azzurro, grazie al bronzo di Milena Baldassarri (l'argento va alla bulgara Boryana Kaleyn). Del bottino totale di nove medaglie, Raffaeli ne vince ben 4 (2 ori - generale e al cerchio - e 2 bronzi - alla palla e alle clavette), mentre Baldassarri oltre al bronzo nell'all around, si porta a casa un argento nella palla.