Jay Hindley vince il Giro d'Italia 2022

Jai Hindley è diventato il primo ciclista australiano di sempre a vincere il Giro d'Italia ed è stato insignito del Trofeo Senza Fine nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona.

Il 26enne del team Bora-Hansgrohe ha iniziato la tappa finale della cronometro di Verona con un vantaggio di 1 minuto e 25 secondi su Richard Carapaz, il contendente principale al titolo.

Hindley conclude il Giro 2022 al primo posto, con 1.18 di vantaggio sull'ecuadoriano, mentre Mikel Landa completa il podio a 3 minuti e 24 secondi dal vincitore.

Matteo Sobrero vince la tappa 21, la cronometro conclusiva delle Colline Veronesi

Quinta vittoria di tappa del Giro 2022, a un italiano: la cronometro di Verona è andata a Matteo Sobrero (Team BikeExchange-Jayco), classe 1997, professionista dal 2020 e già nel 2021 Campione italiano a cronometro. È la prima vittoria in un Grand Tour per il corridore di Alba.

Secono tempo per l'olandese Thymen Arensman, mentre chiude il podio di giornata un brillante Mathieu von der Poel, autore di una partecipazione spettacolare nella Corsa Rosa 2022.

Gli Italiani vincitori di tappa del Giro 2022

Alberto Dainese

Stefano Oldani

Giulio Ciccone

Alessandro Covi

Matteo Sobrero

LEGGI ANCHE: Giro d'Italia 2022: il programma, le tappe e i favoriti per seguire al meglio l'edizione 105.

Classifica CRONOMETRO tappa 21 del 29 maggio - Giro 2022

Matteo Sobrero (Italia) Team BikeExchange-Jayco 22:24.54 Thymen Arensman (Olanda) Team DSM 22:47.17 Mathieu van der Poel (Olanda) Alpecin Fenix 23:04.24 Bauke Mollema (Olanda) Trek Segafredo 23:32.65 Ben Tulett (Gran Bretagna) INEOS Grenadiers 23:36.34

LEGGI ANCHE: Roland Garros 2022: anteprima, calendario e protagonisti dell'Open di Francia di tennis.

Jay Hindley è il vincitore del Giro d'Italia 2022

Jay Hindley ha chiuso la tappa 21, lunga 17.4 km, in 23:55.980, un tempo che gli è valso il 15° posto di giornata, mentre Richard Carapaz è stato di circa sette secondi più veloce, terminando 10º ma rimanendo dietro l'australiano nel conteggio finale per la classifica generale. Serviva l'impresa all'ecuadoriano: avrebbe dovuto guadagnare 5 secondi a km nella tappa di oggi, solo per colmare il divario di partenza con Hindley.

Hindlay, dal secondo posto del Giro 2020 alla vittoria della 105ma edizione

Avevamo già visto Hindley conquistare la Maglia Rosa nella penultima tappa (l'Alba-Sèstriere) del Giro: correva l'anno 2020 e l'australiano era parte del Team Sunweb (oggi DSM). All'epoca dichiarava di aver realizzato il sogno di bambino, ed esortava tutti i piccoli ciclisti a sognare in grande:

In quell'occasione si sarebbe ritrovato a pari tempo con il rivale che avrebbe poi vinto l'edizione 2020: Tao Geoghegan Hart. Il britannico in tappa 20 sarebbe arrivato secondo in classifica generale per i centesimi di secondo racimolati nella cronometro che avrebbero dato il vantaggio e la Maglia Rosa a Hindley. La cronometro finale di Milano avrebbe poi incoronato Geoghegan Hart - per soli 39 secondi - vincitore di quella Corsa Rosa celebrata straordinariamente ad ottobre, a causa della pandemia da Covid.

Eppure Hindley aveva avvisato: I'll definitely be back, "Tornerò sicuramente" era il monito scritto sui social nel suo bilancio del Giro.

Ed ecco l'australiano del Team Bora-Hansgrohe mantenere le promesse, poco meno di due anni dopo.

Nella Corsa del 2022 si è andato a conquistare una Tappa iconica del Giro, domando il Blockhaus al fotofinish, un'impresa che gli sarebbe valsa l'epiteto di "Australiano d'Abruzzo".

La storia si è ripetuta ieri, sabato 28 maggio, quando ha conquistato la Maglia Rosa nella penultima tappa, sulla Cima Coppi dell'edizione 2022, la Belluno-Marmolada della tappa 20, alla vigilia del gran finale.

«Questa è la maglia più bella del ciclismo, a mio parere. È un privilegio e un onore indossarla di nuovo, per di più al termine di una tappa così impegnativa. È una sensazione incredibile e un premio per tutti: avevamo un programma sin dall'inizio del Giro, siamo rimasti fissi sul nostro prgramma per tutto la corsa, la squadra ha fatto di tutto per me, ben oltre ogni aspettativa, non solo i corridori, ma tutti hanno fatto uno sforzo eccezionale. Domani sarà una giornata dura, ma io ce la metterò tutta perché stavolta me la voglio tenere. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, non solo gli australiani ma a tutti quelli che mi hanno incitato sulla strada, è stato bellissimo!»: parlava così l'australiano all'arrivo sulla Marmolada.

Oggi l'epilogo è stato diverso da quello del 2020: il 29 maggio 2022 il nome inciso sulla spirale dorata è quello di Jay Hindley.

Classifica generale FINALE Giro 2022

Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe 86:31.14 - MAGLIA ROSA EDIZIONE 105 Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers +1:18 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +3:24 Vincenzo Nibali (Italia) Astana Kazakstan Team Pello Bilbao (Spagna) Bahrain-Victorious

LEGGI ANCHE: VNL 2022: tutto quello che c'è da sapere sul torneo femminile della Nations League di pallavolo.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

LEGGI ANCHE: Longo Borghini doma l'inferno del Nord e vince la Parigi-Roubaix 2022 femminile.