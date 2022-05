Giro d'Italia 2022: la sesta tappa del 12 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la quinta

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia 2022, la Catania-Messina di mercoledì 11 maggio, mentre Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) ha conservato la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Come previsto, la corsa si è risolta in uno sprint di gruppo: con i favoriti Mark Cavendish e Caleb Ewan fuori dalla contesa dopo essere stati staccati in salita, il francese ha conquistato la sua prima vittoria stagionale avendo la meglio su Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), mentre Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) è arrivato terzo.

LEGGI ANCHE: Primavera azzurra: le cicliste italiane che hanno incantato le Classiche del 2022.

Primi tre classificati nella tappa 5 dell'11 maggio

Arnaud Démare - Groupama-FDJ 4:03:56 Fernando Gaviria - UAE Team Emirates +0.00 Giacomo Nizzolo - Israel-Premier Tech +0.00

LEGGI ANCHE: Giro d'Italia 2022: il programma, le tappe e i favoriti per seguire al meglio l'edizione 105.

Classifica generale, top 3 - 11 maggio

Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) 18:21:03 Lennard Kamna (Bora-hansgrohe) +0:39 Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert-Materiaux) +0:58

Tappa 6: giovedì 12 maggio, Palmi-Scalea (192 km) **

La sesta tappa che da Palmi porterà a Scalea sarà una frazione di raccordo con l'appuntamento molto impegnativo del 13 maggio, che scalerà l'appennino lucano. I corridori percorreranno la strada statale 18, caratterizzata da una carreggiata amplia e intervallata da gallerie. L'unico punto più impegnativo arriva con la salita appena accennata che da Mileto porta all'aeroporto Razza di Vibo Valentia, un tratto lungo dal km 20 al 40.

Dati tecnici

Distanza: 192 km

Dislivello 900 m

Punti chiave: tappa per le ruote veloci, ultimo tratto in centro abitato, su rettilineo e asfalto, con arrivo in volata.

Ultimi km: ultimo rotatoria - a 3 km dall'arrivo - già nella zona di Scalea: strade ampie, ben pavimentate e in rettilineo.

Orario Giro 2022, 12 maggio

Partenza: 12.35

Arrivo: 17.24

Puoi trovare i risultati della seconda tappa e le classifiche del Giro 2022 QUI.

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

6 maggio: Budapest-Visegrad (195 km) ** - Mathieu van der Poel

- Mathieu van der Poel 7 maggio: Budapest-Budapest (cronometro, 9.2km) * - Simon Yates

8 maggio: Kaposvar-Balatonfured (201 km) * - Mark Cavendish

9 maggio: Riposo

10 maggio: Avola-Etna (172 km) ** - Lennard Kämna

11 maggio: Catania-Messina (174 km) ** - Arnaud Démare

12 maggio: Palmi-Scalea (192 km) **

13 maggio: Diamante-Potenza (198 km) ****

14 maggio: Napoli-Napoli (149 km) **

15 maggio: Isernia-Blockhaus (187 km) *****

16 maggio: Riposo

17 maggio: Pescara-Jesi (194 km) ***

18 maggio: Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (201 km) *

19 maggio: Parma-Genova (186 km) ***

20 maggio: Sanremo-Cuneo (157 km) **

21 maggio: Santena-Torino (153 km) ****

22 maggio: Rivarolo Canavese-Cogne (177 km) ****

23 maggio: Riposo

24 maggio: Salo-Aprica (193 km) *

25 maggio: Ponte di Legno-Lavarone (165 km) ****

26 maggio: Borgo Valsugana-Treviso (146 km) *

27 maggio: Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (178 km) ****

28 maggio: Belluno-Marmolada (Passo Fedala) *****

29 maggio: Verona-Verona (cronometro, 17,1km) ***

LEGGI ANCHE: Longo Borghini doma l'inferno del Nord e vince la Parigi-Roubaix 2022 femminile.