VNL 2022: tutto quello che c'è da sapere sul torneo femminile della Nations League di pallavolo

La quarta edizione dell'annuale torneo internazionale di punta della FIVB inizierà il 31 maggio con il turno preliminare femminile, che si concluderà con la terza finestra di partite del 28 giugno - 3 luglio. Le migliori 8 squadre, al termine delle tre settimane di incontri, si andranno a sfidare per la Final 8 ad Ankara, in Turchia, dal 13 al 17 luglio.

Scopri qual è il formato della competizione della VNL 2022, la storia del torneo e il programma completo con le partite della nazionale italiana femminile guidata da Davide Mazzanti.

VNL 2022 femminile: il formato

Il torneo femminile prenderà il via il 31 maggio.

La nuova formula vedrà la partecipazione di 16 squadre, divise - nella prima fase - in due gironi da 8, che si sfideranno durante sei giorni di gare (da martedì a venerdì) nell'arco di tre settimane.

Con questo format ogni nazionale disputerà complessivamente 12 partite. Una volta terminata la terza settimana di match, le prime quattro classificate di ogni girone disputeranno la fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale, le semifinali e le finali per il podio.

La nazionale italiana femminile, Campionessa d'Europa 2021, inizierà il torneo ad Ankara, in Turchia. La week 1 si terrà dal 31 maggio al 5 giugno, mentre per la week 2 le azzurre voleranno in in Brasile, dal 14 al 19 giugno. Infine, chiuderanno la fase preliminare con la week 3 a Sofia, in Bulgaria, dal 28 giugno al 3 luglio.

Volley Nations League: la storia del torneo

La FIVB ha annunciato la Volleyball Nations League nell'ottobre 2017 e la prima edizione si è svolta nel 2018.

La nazionale degli USA ha vinto tutti e tre i titoli delle edizioni finora disputate.

La VNL ha sostituito quelli che in precedenza erano la World League, per gli uomini, e il World Grand Prix, per le donne, due eventi internazionali che si sono svolti rispettivamente dal 1990 e dal 1993.

Il Brasile è la nazione con il maggior numero di titoli in entrambe le competizioni (21 in totale: 9 titoli della World League, 12 titoli del Grand Prix).

Fabiana, medaglia d'oro a Pechino 2008 e Londra 2012, è la giocatrice di maggior successo, con sette titoli Grand Prix in bacheca.

La squadra nazionale italiana femminile · VNL 2022

L'Italia affronterà la Volleyball Nations League 2022 da campione d'Europa in carica.

L'allenatore Davide Mazzanti che ha annunciato una rosa di 25 giocatrici per il torneo.

Con ben 9 delle 12 pallavoliste che hanno rappresentato il colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la squadra di Mazzanti trova il suo faro in Paola Egonu. L'opposto 23enne, MVP della finale per l'oro agli Europei 2021, guiderà ancora una volta l'attacco della squadra con il suo gioco potente.

Considerato da molti il ​​miglior libero del mondo, Monica de Gennaro, 35 anni, sarà invece il motore del sistema difensivo azzurro, mentre la centrale Cristina Chirichella avrà il compito di erigere il muro della squadra.

La selezione di Mazzanti ha dato spazio anche ad alcune giocatrici più giovani che si sono distinte nei club della Serie A1 femminile italiana, tra cui i martelli Alice Degradi ed Elena Perinelli, Federica Squarcini (centrale) e il libero Sara Panetoni.

La lista delle convocate · VNL 2022

Palleggiatrici

Alessia Orro, Ofelia Malinov, Ilaria Battistoni, Francesca Bosio

Opposti

Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

Schiacciatrici

Alessia Gennari, Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Anastasia Guerra, Sofia D'Odorico, Alice Degradi, Terry Enweonwu, Elena Perinelli,Loveth Omoruyi

Centrali

Cristina Chirichella, Anna Danesi, Marina Lubian, Sara Bonifacio, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro

Liberi

Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Sara Panetoni

Volley Nations League (VNL) 2022: squadre, pool e programma

Ci saranno due pool da 8 squadre in ciascuna delle tre week itineranti:

Week 1: 31 maggio - 5 giugno 2022

Ankara (Turchia): Italia, Belgio, Serbia, Thailandia, Turchia, Cina, Bulgaria, Olanda

Italia, Belgio, Serbia, Thailandia, Turchia, Cina, Bulgaria, Olanda Shreveport - Bossier City (USA): Usa, Brasile, Giappone, Repubblica Dominicana, Germania, Polonia, Repubblica di Corea, Canada

Week 2: 14 - 19 giugno 2022

Brasilia (Brasile): Brasile, Turchia, Repubblica Dominicana, Olanda, Italia, Germania, Serbia, Repubblica di Corea

Brasile, Turchia, Repubblica Dominicana, Olanda, Italia, Germania, Serbia, Repubblica di Corea Quezon City (Filippine): Usa, Cina, Giappone, Bulgaria, Belgio, Polonia, Thailandia, Canada

Week 3: 28 giugno - 3 luglio 2022

Calgary (Canada): Canada, Usa, Turchia, Giappone, Olanda, Belgio, Germania, Serbia

Canada, Usa, Turchia, Giappone, Olanda, Belgio, Germania, Serbia Sofia (Bulgaria): Bulgaria, Cina, Brasile, Repubblica Dominicana, Italia, Polonia, Repubblica di Corea, Thailandia

Calendario VNL 2022 dell'Italia femminile

Week 1 · Ankara

Turchia-Italia: 31 maggio 2022 ore 17.30

Belgio-Italia: 2 giugno 2022 ore 18.00

Olanda-Italia: 3 giugno 2022 ore 15.00

Cina-Italia: 4 giugno 2022 ore 15.00

Week 2 · Brasilia

Serbia-Italia: 15 giugno ore 02.00

Italia-Repubblica Dominicana: 16 giugno 2022 ore 23.00

Germania-Italia: 17 giugno 2022 ore 20.00

Italia-Brasile: 18 giugno 2022 ore 20.00

Week 3 · Sofia

Italia-Polonia: 28 giugno 2022 ore 19.00

Italia-Repubblica di Corea: 1 luglio 2022 ore 15.30

Italia-Bulgaria: 2 luglio 2022 ore 19.00

Thailandia-Italia: 3 luglio 2022 ore 15.30

Quarti di finale

13-14 luglio

Semifinali

16 luglio

Finali