Giro d'Italia 2022: la seconda tappa del 7 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la prima

La tappa inaugurale di oggi ha visto la Grande Partenza 2022 salpare dalla Piazza degli Eroi di Budapest verso un percorso pianeggiante di 195 km fino a Visegrád.

I corridori hanno affrontato solo gli ultimi 3.8 km di percorso con pendenze intorno al 5% e a spuntare la gara è stato Mathieu van der Poel, che ha reso la giornata di oggi sintetizzabile in "un debutto nel debutto": l'olandese è andato a vincere proprio la tappa d'esordio del Giro 2022 al suo esordio personale nella Corsa Rosa.

Primi tre classificati nella tappa 1 del 6 maggio

Mathieu van der Poel (4:35.28) - ALPECIN-FENIX Biniam Girmay - INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATERIAUX Pello Bilbao - BAHRAIN VICTORIOUS

Tappa 2: sabato 7 maggio, Budapest - Budapest, 9,2 km, prova a cronometro individuale ***

Prova a cronometro per la tappa che sfilerà tra le due cittadelle storiche della capitale: Buda, a Ovest del Danubio, e Pest, sulla riva opposta.

Dalla partenza, situata in Piazza degli Eroi, i corridori pedaleranno alla volta del fiume in una prima frazione caratterizzata da una decina di svolte prima dell'imbocco sul lungofiume. Da lì, il passaggio davanti al Parlamento e poi l'attraversamento del Danubio per guadagnare la sponda opposta. Con il fiume alle spalle si arriva allo strappo conclusivo.

Dati tecnici

Distanza: 9,2 km

Dislivello 150 m

Punti chiave: all'imbocco della riva del Parlamento e nell’uscita dalla stessa sono due svolte a U, la prima in discesa e la seconda in salita

Ultimi km: ultimi 1500 m tutti in salita. Dopo il rilevamento cronometrico si svolta sullo strappo del castello con un tratto in pavé dove si raggiunge la pendenza massima (14%). La salita si assesta al 4% con alcuni tornanti fino all’ingresso nella piazza di arrivo a Buda (asfalto).

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà