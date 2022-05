Giro d'Italia 2022: la quarta tappa del 10 maggio, in pillole

Un giorno dopo i trasferimenti e il riposo, ecco che la 105ma edizione del Giro stacca sul suolo italiano. Avola-Etna è la prima tappa tricolore ma anche quella in cui verranno fuori, per la prima volta in questa edizione 2022, gli scalatori della corsa.