Giro d'Italia 2022: la diciassettesima tappa del 25 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la sedicesima

Jan Hirt ha vinto la tappa 16 del 24 maggio del Giro 2022. Bravo a entrare nella fuga e a resistere agli assalti di Thymen Arensman, il ciclista ceco del team Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux, ha tagliato il traguardo da solo per assaporare la prima vittoria personale di un Grand Tour e la seconda vittoria di tappa della Intermarché, dopo quella di Biniam Girmay a Jesi. Thymen Arensman (Team DSM) si è classificato al secondo posto, con 7 secondi di ritardo.

Jai Hindley (BORA-Hansgrohe) ha avuto la meglio su Richard Carapaz nella contesa del terzo posto, riducendo il vantaggio sull'equadoriano in classifica generale a soli 3 secondi. Tuttavia, il campione Olimpico in carica e il vincitore dell'edizione 2019, Carapaz (Ineos-Grenadiers), indosserà la Maglia Rosa del leader anche nella tappa Ponte di Legno-Lavarone di mercoledì 24.

Classifica della tappa 16 del 24 maggio - Giro 2022

Jan Hirt (Repubblica Ceca) Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux 5:40.45 Thymen Arensman (Olanda) Team DSM +0.07 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe +1.24 Richard Carapaz (Ecuador) INEOS-Grenadiers +1.24 Alejandro Valverde (Spagna) Movistar Team +1.24

Classifica generale Giro 2022, top 5 - 24 maggio

Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers 68:49.06 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe +0.03 Joao Almeida (Portogallo) UAE Team Emirates +0.44 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +0.59 Vincenzo Nibali (Italia) Astana Kazakstan Team +3.40

Tappa 17, mercoledì 25 maggio: Ponte di Legno-Lavarone (168 km) ****

Dopo le fatiche della Saló-Aprica si continua con una tappa alpina del Giro 2022. Partenza col naso all'insú salendo a Ponte di Legno per il Passo del Tonale, che collega la Lombardia al Trentino, terreno perfetto per la fuga. Una volta in cima ai 1.883 metri, i corridori scollineranno verso l'Adige, in una discesa praticamente ininterrotta di poco più di 70 km attraverso le valli di Sole e di Non. Una volta oltrepassato il fiume arriva la salita di Giovo, primo GPM di giornata, di 3ª categoria: 5.9 km, con la parte iniziale più complicata, al 12% di pendenza, che scema sul finale (media intorno al 6.8%).

Da Verla a Pergine Valsugana è un andirivieni di mangia e bevi per la Valsugana (36 km). Al km 121.8 arriva il secondo GPM, di 1ª categoria: il Valico del Vetriolo è lungo 11.8 km e pedalabile, con la pendenza più aspra all'inizio (12%) e una media del 7%. Con la vetta alle spalle bisogna affrontare l'altrettanto lunga e ripida discesa fino a Caldonazzo dove, al km 149.9, si vedranno gli sprint per il traguardo volante, l'ultimo prima della salita finale del Menador (Monte Rovere): GPM di 1ª categoria, in quasi 8 km di tratti stretti, gallerie e pendenze sempre oltre il 10%.

La strada del Menador (Kaiserjägerstrasse) porta a 8 km dall’arrivo a Lavarone, con il percorso che diventa ondulato, in discesa negli ultimi 4 km. A quel punto chi ha perso in salita potrebbe provare a riagganciare, a ridosso del traguardo leggermente in ascesa. La tappa 16 non ha creato grandi sconvoglimenti in classifica, e il Lavarone potrà confermare ancora una fuga, con l'ultima salita a scremare i tempi. Tuttavia, i big non sembrano volersi scomporre in vista della grande fatica sul gigante della Marmolada, in agenda per sabato 28 maggio.

Dati tecnici tappa 17

Distanza: 168 km

Dislivello: 3.730 m

Punti chiave: 3 GPM, di cui l'ultimo potrebbe permettere agli scalatori con gamba di guadagnare qualcosa , dato che la tappa dell'indomani sorride ai velocisti.

di cui l'ultimo potrebbe permettere agli scalatori con gamba di guadagnare qualcosa dato che la tappa dell'indomani sorride ai velocisti. Ultimi km: Finale ondulato: piccola discesa dopo l'ultimo GPM, fino a 4 km dall’arrivo. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire. Linea di arrivo su asfalto.

Orario Giro 2022, 24 maggio

Partenza: 12.40

Arrivo: 17.31 circa

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

