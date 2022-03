Africa al potere nella Gent-Wevelgem 2022, è Biniam Girmay a scrivere la storia del ciclismo mondiale

Potere africano nelle Fiandre. L'eritreo Biniam Girmay vincendo la 78esima edizione della prova di ciclismo su strada Gent-Wevelgem è diventato il primo corridore del Continente Nero a vincere una classica europea.

Il 21enne africano è stato il più veloce in uno sprint a quattro regolando Christophe Laporte, secondo, con Dries van Gestel in terza posizione.

"È incredibile, sensazionale e non me lo aspettavo. Ho deciso di cambiare i miei piani pochi giorni fa, venerdì, per correre qui. Siamo venuti confidando in un buon risultato. Ma questa gara è incredibile", ha detto Girmay al traguardo.

A 24 km dall'arrivo, il corridore della Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux si è unito a una piccola fuga che comprendeva anche l'ex vincitore della Milano-San Remo, Jasper Stuyven.

"All'inizio ho perso molte posizioni, soprattutto nella prima sezione di pavé. Mi sentivo un po' a disagio. Ma dopo, mi sono sentito sempre meglio, ho corso in modo intelligente e sono stato coperto. Poi alla fine, sapete, tutti gli occhi erano su (Wout) Van Aert, nessuno mi curava quindi è stato anche un po' facile".

L'eritreo ha lanciato il suo scatto finale presto, ma è riuscito a tenere a bada Laporte e a ottenere la sua più grande vittoria in carriera:

"Naturalmente mi sentivo molto meglio, ma c'erano anche ragazzi molto forti con me, quindi avevo un po' paura. Ma mi sentivo sicuro negli ultimi 250 metri. È incredibile, sì".

Risultati 2022 Gent-Wevelgem

Biniam Girmay (ERI, Intermarche WG) Christophe Laporte (FRA, Jumbo-Visma) Dries van Gestel (BEL, Team TotalEnergies) Jasper Stuyven (BEL, Trek-Segafredo) Soren Andersen (DEN, Team DSM)

"È per tutta l'Africa". E ora il bis al Fiandre?

Girmay, che ha vinto l'argento all'ultimo mondiale su strada maschile under 23, è diventato il primo corridore africano a trionfare in una gara classica.

"Il futuro è già cambiato per me e per tutti i corridori africani", ha detto.

Girmay, nonostante la giovane età è sposato e ha già una bambina che lo aspetta a casa.

"Sono rimasto tre mesi in Europa, ad Asmara ci sono mia moglie e la mia bambina. Mi mancano, ora voglio solo andare a casa".

Ma prima non è detto che non possa tentare il bis, visto che tra una settimana c’è il Giro delle Fiandre, e la Gand non è così diversa: 248 km con nove muri, cinque tratti sterrati, corsa per gambe super e cuori impavidi, un po' come quelli del giovane africano, sempre più intenzionato a scrivere nuovi capitoli di storia.