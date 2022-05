Giro d'Italia 2022: la quattordicesima tappa del 21 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la tredicesima

Arnaud Démare sta dimostrando un grande feeling con il Giro 2022: con la la 13ª tappa, la Sanremo-Cuneo del 20 maggio, fa il tris rosa e conquiesta la decima vittoria in un Grand Tour, mitigando in parte l'amarezza di giornata dovuta al ritiro, per problemi intestinali, di un altro francese, Romain Bardet (Team DSM), finora tra i protagonisti della corsa rosa. La tappa ha regalato un arrivo imprevedibile con il gruppo che ha recuperato la fuga negli ultimi 600 metri e Démare autore di una volata che ha beffato il grande recupero del tedesco Phil Bauhaus (secondo), regolando il britannico Mark Cavendish, terzo.

Classifica top 5 della tappa 13 del 20 maggio

Arnaud Démare (Francia) Groupama-FDJ 3:18:16 Phil Bauhaus (Germania) Bahrain-Victorious +0.00 Mark Cavendish (Gran Bretagna) Quick-Step Alpha Vinyl Team +0.00 Fernando Gaviria (Colombia) UAE Team Emirates +0.00 Alberto Dainese (Italia) Team DSM +0:00

Classifica generale, top 5 - 20 maggio

Juan Pedro López - Trek-Segafredo 54:37.23 Richard Carapaz - INEOS Grenadiers +0.12 Joao Pedro Gonçalves Almedia - UAE Team Emirates +0.12 Jai Hindley (BORA-Hansgrohe) +0.20 Guillaume Martin (Cofidis) +0.28

Tappa 14, sabato 21 maggio: Santena-Torino (147 km) **

In 147 km, l'intensità di un tappone alpino: la Santena - Torino interrompe la sequenza di tappe in pianura o costellate da salite non esigenti, per servire ai corridori il ritmo serrato di una frazione senza tregua.

Si parte dalla collina di Santena alle porte di Torino, e fino a Chieri è tutto in ordine. La prima ascesa arriva al Pilonetto, poi è l'avvio verso il circuito (all'incirca ai 60 km presso il Parco della Rimembranza) di 36.4 km: i corridori affronteranno due volte Superga (5 km con punte al 14%) e altrettante il colle della Maddalena.

Esplosive non solo le scalate ma anche le discese: la seconda della Maddalena conduce ai piedi dell'ultimo strappo, al Parco del Nobile, poi giù in picchiata per 4 km fino a Torino, al traguardo di Corso Moncalieri. Occhio alle strategie dei big di classifica: c'è chi potrebbe testare la forma in vista dell'ultima settimana e chi lasciare la fuga per risparmiare energie in vista della tappa 15. Ultimo tratto strizza l'occhio ai discesisti.

Dati tecnici

Distanza: 147 km

Dislivello: 3.000 m

Punti chiave: 5 GPM . Il circuito di 36.4 km, con le due scalate da 5 km della Collina di Superga (10 % medio di pendenza, picchi al 14% ) e della Maddalena, più breve (3.5 km circa, media dell'8%) ma con punte al 20%. Discesa finale.

. Il circuito di 36.4 km, con le due scalate da 5 km della Collina di Superga (10 % medio di pendenza, picchi al ) e della Maddalena, più breve (3.5 km circa, media dell'8%) ma con punte al Ultimi km: Ultimi 4 km tutti in discesa su strada ristretta. Dentro la città di Torino la strada si allarga e diventa pianeggiante a circa 700 m dall’arrivo. Rettilineo finale su asfalto.

Orario Giro 2022, 20 maggio

Partenza: 13.15

Arrivo: 17.30 circa

Puoi trovare i risultati della quattordicesima tappa e le classifiche del Giro 2022 QUI.

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

