Giro d'Italia 2022: la diciannovesima tappa del 27 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la diciottesima

Dries De Bondt ha regalato una sorprendente vittoria nella tappa 18 del Giro d'Italia 2022, mentre Richard Carapaz ha mantenuto la Maglia Rosa del leader.

Il belga De Bondt del team Alpecin-Fenix ha fatto parte di una fuga di quattro uomini che ha resistito agli attacchi del gruppo nonostante gli ultimi 45 km a favore di assalto (in piano).

De Bondt ha conquistato la sua prima tappa in un Grand Tour dopo aver superato in volata l'italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma), con il danese Magnus Cort (EF Education-Easy Post) a completare il podio di giornata.

Brutte notizie per João Almeida: il portoghese, quarto in classifica generale prima della tappa di oggi, ha dovuto abbandonare il Giro in quanto è risultato positivo al COVID.

Jai Hindley, l'australiano a caccia di Carapaz, ha tagliato il traguardo un minuto dopo il leader della classifica generale, un risultato notevole considerando la foratura subita negli ultimi tre chilometri.

Classifica tappa 18 del 26 maggio - Giro 2022

Dries De Bondt (Belgio) Alpecin-Fenix 3:21.21 Edoardo Affini (Italia) Jumbo-Visma +0.00 Magnus Cort (Denmark) EF Education-EasyPost +0.00 Davide Gabburo (Italia) Bardiani-CSF-Faizane +0.00 Alberto Dainese (Italia) Team DSM +0.14

Classifica generale Giro 2022, top 5 - 26 maggio

Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers 76:41.21 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe +0.03 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +1.05 Vincenzo Nibali (Italia) Astana Kazakstan Team +5.48 Pello Bilbao (Spagna) Bahrain-Victorious +6.19

Tappa 19, giovedì 27 maggio: Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (178 km) ****

Si ritorna sulle montagne e si arriva di nuovo in salita. La tappa 19 riporta i corridori nel clima del gran finale, con un percorso che fa pendant con quella che sarà la tappa di sabato. Partenza da Marano Lagunare e tratto in collina lungo 66.7 km che porterà alla prima scalata di giornata, quella di Villanova Grotte. GPM di 3ª categoria, in 3.7 km con una pendenza media all'8% e picchi al 13%.

Successivamente sarà il Passo di Tanamea, anch'esso di 3ª categoria, più accessibile ma più lungo: 18,8 km per una media del 4,6% (punte al 9%). Infine si oltrepasserà il confine italiano per scalare il Kolovrat: 10.3 km al 9.2%, e un muro al 15% appena dopo la parte iniziale.

Dalla vetta slovena si scollina direttamente in Italia, con passaggio al traguardo volante di Cividale del Friuli, diretti verso l'ultima fatica, il Santuario di Castelmonte: 7.1 km di ascesa, un picco al 14% e media del 7.8%. E a quel traguardo si vedranno le condizioni di chi farà parte della corsa finale per la Maglia Rosa 2022.

Dati tecnici tappa 19

Distanza: 170 km

Dislivello: 3.230 m

Punti chiave: 3 GPM. Dopo il Kolovrat un lungo falsopiano a scendere per il rientro in Italia, interamente dentro il bosco e caratterizzato dal susseguirsi ininterrotto di curve. Da Cividale del Friuli si attacca l'ultima salita che porta al Santuario di Castelmonte.

Dopo il Kolovrat un lungo falsopiano a scendere per il rientro in Italia, interamente dentro il bosco e caratterizzato dal susseguirsi ininterrotto di curve. Da Cividale del Friuli si attacca l'ultima salita che porta al Santuario di Castelmonte. Ultimi km: 7 km di salita finale, con breve discesa dopo 2.5 km. I due tratti più ripidi (fino al 13%) sono all’inizio della salita e alla ripresa dopo una breve discesa interna. Carreggiata larga, rettilineo di arrivo su asfalto.

Orario Giro 2022, 27 maggio

Partenza: 12.25

Arrivo: 17.14 circa

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

