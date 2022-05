Giro d'Italia 2022: la quindicesima tappa del 22 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la quattordicesima

Simon Yates ha trovato il bis di tappa al Giro d'Italia 2022, nella Santena-Torino di sabato 21 maggio mentre il campione Olimpico Richard Carapaz è passato in testa alla classifica generale.

Il britannico, vincitore della Vuelta a Espana 2018, ha attaccato a quattro chilometri dalla fine per tagliare il traguardo in solitaria, con 15 secondi di vantaggio sull'australiano Jai Hindley, che ha battuto Carapaz e Vincenzo Nibali nello sprint per il secondo posto.

L'ecuadoriano della INEOS è ora il nuovo leader della classifica generale, con soli sette secondi di vantaggio su Hindley, visto che Juan Pedro López è scivolato al nono posto, perdendo la Maglia Rosa dopo dieci giornate.

La tappa di oggi - la più breve del Giro con soli 147 km di percorso - è stata accesa dal team Bora-Hansgrohe, che ha causato una spaccatura nel gruppo a 75 km dalla fine. La mossa di Carapaz, negli ultimi 30 km ha poi costretto alcuni degli uomini di classifica - tra cui Juanpe López, João Almeida e Mikel Landa - a perdere ulteriore terreno.

L'olandese della Jumbo-Visma Tom Dumoulin ha abbandonato la gara a circa 55 km dalla partenza, mentre l'azzurro Niccolò Nizzolo ha annunciato il ritiro.

LEGGI ANCHE: Giro d'Italia 2022: il programma, le tappe e i favoriti per seguire al meglio l'edizione 105.

Classifica top 5 della tappa 14 del 21 maggio

Simon Yates (Gran Bretagna) - Team BikeExchange-Jayco 3:43.44 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe +0.15 Richard Carapaz (Colombia) INEOS Grenadiers +0.15 Vincenzo Nibali (Italia) Astana Qazaqstan Team +0.15 Domenico Pozzovivo (Italia) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +0:28

LEGGI ANCHE: Roland Garros 2022: anteprima, calendario e protagonisti dell'Open di Francia di tennis.

Classifica generale, top 5 - 21 maggio

Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers 58:21.28 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe +0.07 Joao Almeida (Portogallo) UAE Team Emirates +0.30 Mikel Landa (Spain) Bahrain-Victorious +0.59 Domenico Pozzovivo (Italy) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +1.01

Tappa 15, domenica 21 maggio: Rivarolo Canavese-Cogne (178 km) ****

Si lascia Torino direzione Alpi valdostane e si arriva a Cogne dopo 3 GPM e quasi 4.000 metri di dislivello. Da Canavese si passa per la valle della Dora Baltea fino alle porte di Aosta, poi a partire dal km 90.2 si si concatenano tre lunghe salite: Pila, Verrogne e l’ascesa finale a Cogne, tutte oltre i 10 km. Le ascese presentano strade ampie e percorso intervallato da diversi tornanti, con discese analoghe che permettono di raggiungere elevate velocità. Salita finale di oltre 22 km.

Dati tecnici

Distanza: 178 km

Dislivello: 3.980 m

Punti chiave: 3 GPM con salite molto lunghe e discese simmetriche che servono velocità notevoli: Pila 12.3 km, pendenza media 6.9%; Verrogne: 13.8 km, 7.1%; Cogne 22.4 km, 4.3%.

con salite molto lunghe e discese simmetriche che servono velocità notevoli: Pila 12.3 km, pendenza media 6.9%; Verrogne: 13.8 km, 7.1%; Cogne 22.4 km, 4.3%. Ultimi km: 4 km finali dal centro abitato di Cogne (con breve tratto in pavé) fino al traguardo, con pendenza del 2.5%. Nei pressi dell'arrivo la salita si trasforma in altopiano con gli ultimi 300 m in rettilineo, su asfalto.

Orario Giro 2022, 21 maggio

Partenza: 12.25

Arrivo: 17.30 circa

Puoi trovare i risultati della quindicesima tappa e le classifiche del Giro 2022 QUI.

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

LEGGI ANCHE: Longo Borghini doma l'inferno del Nord e vince la Parigi-Roubaix 2022 femminile.