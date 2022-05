Roland Garros 2022: anteprima, calendario e protagonisti dell'Open di Francia di tennis

Le battaglie epiche hanno caratterizzato la stagione del tennis su terra battuta, anche nei tornei Masters 1000 di Madrid e Roma. Ora l'azione sulla terra rossa culmina con gli Open di Francia 2022, prima di fare spazio alla stagione sull'erba.

Dal 22 maggio al 5 giugno, l’élite del tennis mondiale si affronterà nel secondo Grande Slam dell'anno, un torneo in cui è particolarmente difficile fare pronostici rispetto alle edizioni precedenti.

Olympics.com fa un tuffo nella 121ª edizione del Roland Garros, con una grande certezza: sarà una delle più emozionanti da seguire a memoria d'uomo.

I migliori tennisti agli Open di Francia

Con le ultime sei edizioni vinte da Rafael Nadal (quattro) e Novak Djokovic (due), si potrebbe pensare che i due siano spanne sopra i contendenti per il titolo degli Open di Francia di quest'anno. Tuttavia, il contesto della competizione quest'anno è molto cambiato e l’unica cosa certa è che in partenza niente sembra scontato e che questo torneo è il più difficile da prevedere, dalla prima vittoria di Nadal nel 2005.

Lo spagnolo, che ha vinto il torneo in 13 occasioni, arriverà a Porte d'Auteuil in una condizione non ottimale, sconfitto al terzo turno, a Roma, da Denis Shapovalov, dopo aver patito problemi recidivi al piede. Dopo la vittoria agli Australian Open di quest'anno, che lo ha reso il primo tennista a vincere 21 titoli del Grande Slam, il 35enne di Manacor spera di scrivere ancora una volta la storia nel suo torneo preferito.

Tuttavia, anche un altro gigante del tennis cercherà di fare la storia a Parigi: Novak Djokovic. Con 20 titoli del Grande Slam, l'attuale numero 1 al mondo sbarcherà in Francia pieno di fiducia. Anche se ha disputato solo 17 partite nel 2022, è fresco di vittoria del Masters 1000 di Roma, dove ha battuto in finale lo specialista della terra battuta Stefanos Tsitsipas, per 6-0, 7-6. Lo stesso rivale che ha sconfitto nella finale del Roland Garros dello scorso anno.

Protagonista di una stagione 2022 semplicemente straordinaria, un altro spagnolo promette spettacolo in quel di Parigi: Carlos Alcaraz. Appena 19enne, ha già vinto due tornei Masters 1000 in questa stagione, sul cemento di Miami e sulla terra rossa di Madrid. Nella capitale spagnola, Alcaraz è stato il primo a compiere l'impresa mai riuscita fino a quel momento a nessun umano: battere Rafael Nadal e Novak Djokovic nello stesso torneo su terra battuta.

"Per uno della sua età, giocare con una tale maturità e coraggio è impressionante", ha dichiarato Djokovic dopo aver perso contro Alcaraz nella semifinale di Madrid.

Allenato da Juan Carlos Ferrero, vincitore dell'Open di Francia 2003, il nuovo numero 6 del ranking mondiale, pur essendo solo alla sua seconda partecipazione al torneo - dopo la sconfitta al terzo turno nel 2021 - è considerato uno dei favoriti.

Sono diversi anche i nomi che, purtroppo, mancheranno al torneo 2022: Roger Federer, impegnato nel recupero da un infortunio al ginocchio, Andy Murray, che si sta concentrando su Wimbledon, e l'italiano Matteo Berrettini, anche lui in convalescenza per l’intervento subito alla mano a inizio anno. Tuttavia, altri nomi potrebbero creare scompiglio nella lista dei contendenti al titolo, come l'ex numero 1 al mondo Daniil Medvedev, il campione Olimpico di Tokyo 2020 Alexander Zverev, e il vincitore di Monte Carlo 2022 Stefanos Tsitsipas, che non mancheranno di insinuarsi tra i favoriti a Parigi.

Djokovic, Nadal e Alcaraz nello stesso stesso lato del tabellone

Il sorteggio del 19 maggio del Roland-Garros ha sortito una parte alta del tabellone ad alto tasso di big: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Questo significa che Djokovic può incontrare Nadal nei quarti di finale e potenzialmente il vincitore potrebbe incontrare Alcaraz in semifinale, a patto che il 19enne riesca a vincere tutte le sue partite.

Highlights del primo turno della competizione maschile

Novak Djokovic (SRB - 1) - Yoshihito Nishioka (JAP - 94)

Daniil Medvedev (2) - Facundo Bagnis (ARG - 98)

Alexander Zverev (ALL - 3) - Giocatore qualificato

Stefanos Tsitsipas (GRE - 4) - Lorenzo Musetti (ITA - 57)

Rafael Nadal (SPA - 5) - Jordan Thompson (AUS)

Carlos Alcaraz (SPA - 6) - Giocatore qualificato

Scopri il sorteggio completo del Roland-Garros maschile

Qui trovi il tabellone del singolo maschile del Roland Garros 2022.

Le tenniste da tenere d'occhio all’Open di Francia 2022

Con la grande assenza di Ashley Barty, ex numero 1 del mondo e vincitrice degli Australian Open 2022 ritiratasi dal tour all'età di 26 anni, il torneo femminile ha l’aria di essere altrettanto aperto come quello maschile. Tuttavia, gli eventi delle ultime settimane forse potrebbero fornirci qualche certezza in più.

La polacca Iga Swiatek arriva in Francia con l'incredibile striscia positiva di 28 partite. La nuova numero 1 al mondo non perde una partita da metà febbraio e ha vinto quattro tornei WTA 1000 consecutivi: Doha, Indian Wells, Miami e Roma. Al torneo del Foro Italico ha perso solo 21 game in cinque incontri, senza mai concedere un set. Ha anche un precedente nel torneo, avendo vinto il titolo degli Open di Francia nel 2020.

Altra giocatrice che si presenta a Parigi in forma smagliante è Ons Jabeur.

La tunisina ha recentemente vinto il suo primo torneo WTA 1000 a Madrid, il 7 maggio scorso, prima di centrare la finale a Roma, dove ha perso contro la Swiatek. Sebbene il punteggio di 6-2, 6-2 possa far pensare a un incontro a senso unico, Jabeur ha lottato coraggiosamente nel secondo set ed è stata vicina alla rimonta sul 4-3. È la prima giocatrice araba a entrare nella top 10 e la prima ad aver vinto un titolo WTA 1000. Riuscirà a fare il grande salto e vincere il primo Grande Slam?

La campionessa in carica e attuale numero 2 del mondo, Barbora Krejcikova, non si trova nella migliore condizione: un infortunio al gomito sta condizionando, da febbraio, la sua stagione e difficilmente sarà in grado di difendere il suo titolo in Francia.

Paula Badosa, che l'anno scorso ha raggiunto i quarti di finale a Parigi, spera in una prestazione che possa lasciare il segno. La numero 3 del mondo si è aggiudicata il WTA 1000 di Indian Wells di ottobre scorso e il WTA 500 Sydney Classic a gennaio, ma quest'anno non ha dato il meglio di sé sulla terra battuta.

Da tenere d’occhio anche la greca Maria Sakkari, numero 4 del ranking: è stata a un passo dal battere Jabeur ai quarti di finale di Roma e, a marzo, ha anche raggiunto la finale di Indian Wells.

E se già vi sembra una lista interessante quella finora stilata, siamo pronti a scommettere che a rendere la lotta per il titolo ancora più turbolenta ci penseranno anche la campionessa Olimpica di Tokyo 2020 Belinda Bencic, Aryna Sabalenka, la finalista degli Australian Open 2022 Danielle Collins e la vincitrice delle Masters Finals 2021 Gabiñe Muguruza.

Swiatek con Halep o Ostapenko agli ottavi di finale

In campo femminile, la numero 1 del mondo Iga Swiatek potrebbe incontrare due ex vincitrici prima dei quarti di finale: Simona Halep, che trionfò nel 2018, e Jelena Ostapenko, che alzò il trofeo francese nel 2017. Ons Jabeur è dall'altra parte del tabellone e potrebbe incontrare Maria Sakkari ai quarti di finale.

Highlights del primo turno della competizione femminile

Iga Swiatek (POL - 1) - Giocatrice qualificata

Barbora Krejcikova (CZE - 2) - Diane Parry (FRA - 96)

Paula Badosa (ESP - 3) - Fiona Ferro (FRA - 139)

Maria Sakkari (GRE - 4) - Clara Burel (FRA - 95)

Anett Kontaveit (EST - 5) - Ajla Tomljanovic (AUS - 44)

Ons Jabeur (TUN - 6) - Magda Linette (POL - 56)

QUI il tabellone femminile completo del Roland Garros 2022

Gli italiani e le italiane in gara al Roland Garros tra qualificazioni e main draw: non c’è Matteo Berrettini ma occhio alla next generation

Del folto gruppo di tennisti azzurri partiti dalle qualificazioni (15 uomini e 4 donne), menzione speciale va a Franco Agamennone e Luca Nardi usciti all'ultimo turno, mentre il 20enne Giulio Zeppieri si è reso protagonista di una cavalcata epica che lo ha consegnato, per la prima volta in carriera, al main draw di un Grande Slam. Per le donne, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto sono le italiane che si sono spinte più avanti, venendo eliminate al secondo turno delle qualificazioni.

Il giovane laziale sarà pertanto l'unico a raggiungere il tabellone principale via qualificazioni, ecco quindi la lista finale degli italiani e delle italiane del main draw del Roland Garros 2022:

Jannik Sinner

Fabio Fognini

Marco Cecchinato

Lorenzo Sonego

Lorenzo Musetti

Stefano Travaglia (alternate)

Giulio Zeppieri

Camila Giorgi

Jasmine Paolini

Martina Trevisan

Lucia Bronzetti

Con la grande assenza di Matteo Berrettini, gli occhi azzurri sono tutti puntati su Jannik Sinner. Testa di serie numero 12, l’azzurro deve provare a fare meglio della passata edizione dove venne eliminato al quarto turno per tornare a caccia della top 10.

Lorenzo Sonego occupa il numero 25 del tabellone, alla sua quarta partecipazione francese, quella di quest’anno potrebbe essere l’opportunità per il migliore piazzamento dell’azzurro in un Grande Slam.

Fabio Fognini, dei presenti, è l’azzurro con il miglior piazzamento al Roland Garros, grazie ai quarti di finale guadagnati nel 2011.

Anche Lorenzo Musetti potrebbe aggiungere un altro tassello alla sua innegabile crescita con un buon piazzamento al torneo francese, mentre Marco Cecchinato arriva in Francia con una certa dose di fiducia dal Ginevra Open, dove è uscito agli ottavi sconfitto da Kamil Majchrzak, ma solo dopo aver eliminato Dominic Thiem per l’accesso agli stessi.

Tra le tenniste italiane del tabellone, Camila Giorgi guida la truppa con il numero 29. 9 edizioni del Roland Garros agli archivi, non ha la terra rossa tra le sue corde: di fatto, non si è mai spinta oltre il terzo turno degli Open di Francia.

Jasmine Paolini potrebbe sfruttare la buona condizione dimostrata agli scorsi Australian Open per la sua terza partecipazione a Parigi, mentre Lucia Bronzetti debutterà per la prima volta in quel di Francia. L’italiana del main draw con la migliore prestazione al Roland Garros? Martina Trevisan che nel 2020 riuscì a raggiungere i quarti di finale.

Programma e orari del Roland Garros 2022

Quando il sorteggio?

La data del sorteggio è fissata per giovedì 19 maggio dalle ore 18:45.

Tanto nel singolo femminile come in quello maschile, sono previsti 104 ingressi diretti, 16 attraverso le qualificazioni e otto wild card, mentre saranno 32 le teste di serie inserite in ciascuno dei sorteggi.

16-20 maggio: Qualificazioni

Tabellone principale – inizio 22 maggio

22-24 maggio: Primo turno uomini e donne (inizio sessione mattutina ore 11:00, sessione serale dalle 21:00)

25 e 26 maggio: Secondo turno U e D (inizio sessione mattutina ore 11:00, sessione serale dalle 21:00)

27 e 28 maggio: Terzo turno U e D (inizio sessione mattutina ore 11:00, sessione serale dalle 21:00)

29 e 30 maggio: Ottavi di finale U e D (inizio sessione mattutina ore 11:00, sessione serale dalle 21:00)

31 maggio e 1 giugno: Quarti di finale U e D (inizio sessione mattutina ore 11:00, sessione serale dalle 21:00)

2, 3 Giugno - Semifinali U e D (inizio sessione mattutina ore 11:00, sessione serale dalle 21:00)

Sabato 4 giugno: Finale donne (15:00)

Domenica 5 giugno: Finale uomini (15:00)

Come vedere il Roland Garros 2022

In Italia il Roland Garros sarà trasmesso da Eurosport, come nel resto d’Europa, eccetto in Francia (France-TV, Prime Video), Austria (Servus TV), Svizzera (SRG) e Belgio (RTBF). Negli Stati Uniti, gli Open di Francia saranno trasmessi su NBC, Peacock e Tennis Channel. In Africa, Supersport sarà l’emittente (in inglese) del secondo Grande Slam di stagione, mentre in Australia sarà possibile seguire la competizione sul canale Nine.

QUI puoi trovare l'elenco completo delle emittenti ufficiali.

Chi ha vinto il Roland Garros?

Ecco gli ultimi cinque vincitori del Roland Garros

Albo d'oro uomini

2021: Novak Djokovic (Serbia)

2020: Rafael Nadal (Spagna)

2019: Rafael Nadal (Spagna)

2018: Rafael Nadal (Spagna)

2017: Rafael Nadal (Spagna)

Albo d'oro donne