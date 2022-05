Giro d'Italia 2022: la diciottesima tappa del 26 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la diciassettesima

Una vittoria voluta con le unghie e con i denti, dopo l'amarezza di Cogne in cui non è andata come sperava: Santiago Buitrago è il più giovane colombiano a vincere una tappa al Giro d'Italia, dopo che a Lavarone, nella tappa 17 del 25 maggio, è riuscito finalmente a tagliare per primo il traguardo.

Il campione Olimpico in carica, Richard Carapaz, continua a difendere la Maglia Rosa e il comando della classifica generale.

Pur patendo una caduta a metà gara, il 22enne del Bahrain Victorious team ha fatto sfoggio delle grandi doti di scalatore, superando prima Mathieu van der Poel - che ha affrontato un finale di tappa in gran spolvero - e poi l'olandese Gijs Leemreize, arrivato secondo. Terzo classificato il vincitore della tappa di ieri, Jan Hirt, autore di un gran recupero in termini di classifica generale.

Classifica della tappa 17 del 25 maggio - Giro 2022

Santiago Buitrago (Colombia) Bahrain-Victorious 4:27.41 Gijs Leemreize (Olanda) Jumbo-Visma +0.35 Jan Hirt (Repubblica Ceca) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux +2.28 Hugh Carthy (Gran Bretagna) EF Education-EasyPost +2.28 Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers +2.53

Classifica generale Giro 2022, top 5 - 25 maggio

Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers 73:19.40 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe +0.03 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +1.05 João Almeida (Portogallo) UAE Team Emirates +1.54 Vincenzo Nibali (Italia) Astana Kazakstan Team +5.48

Tappa 18, mercoledì 26 maggio: Borgo Valsugana-Treviso (156 km) *

Dalle rive del fiume Brenta riparte la carovana rosa del Giro 2022, con la tappa 18. Dopo le ultime tre frazioni alpine arriva una giornata tranquilla, da Borgo Valsugana, in provincia di Trento, a Treviso: 156 km che si convertono nell'ultima chance per le ruote veloci rimaste in gara.

Il percorso lungo la pianura veneta passerà dalle scale di Primolano, primo guizzo in salita dei pochi di giornata: si tratta di un GPM di 4ª categoria, al km 24.6.

Più ripida la salita del secondo e ultimo GPM, il muro di Ca' del Poggio, a tre quarti di gara: uno strappo di appena 1 km, ma con due picchi prima al 19% e poi al 16% (4ª cat.). Al km 116.4 l'ultimo traguardo volante prima della grande volata in direzione Treviso. Una frazione invitante per chi vuole mettere le mani sulla Maglia Ciclamino.

Dati tecnici tappa 18

Distanza: 156 km

Dislivello: 1.150 m

Punti chiave: 2 brevissimi GPM in una tappa per velocisti: ultimi 46 km volando sui centri urbani, attraverso strade larghe e rettilinee. Da tenere presente elementi di corredo urbano come rotatorie e spartitraffico. A Treviso, piccolo circuito di 11 km prima di arrivare al traguardo.

in una tappa per velocisti: volando sui centri urbani, attraverso strade larghe e rettilinee. Da tenere presente elementi di corredo urbano come rotatorie e spartitraffico. A Treviso, piccolo circuito di 11 km prima di arrivare al traguardo. Ultimi km: Circuito nel centro di Treviso di 11 km in piano e rettilineo, eccetto una svolta a 3 km dal traguardo, piuttosto esigente. Ultimi 2 km su strada sempre larga con curva finale a 1,2 km prima dell'arrivo (su asfalto).

Orario Giro 2022, 26 maggio

Partenza: 13.45

Arrivo: 17.13 circa

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

