Giro d'Italia 2022: la decima tappa del 17 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la nona

Jai Hindley ha domato la Maiella e si è intestato il micidiale "tappone" numero 9 del Giro d'Italia 2022, l'Isernia-Blockhaus di domenica 15 maggio.

L'australiano della BORA-Hansgrohe ha chiuso in 5:34.44, precedendo Romain Bardet e Richard Carapaz, rispettivamente secondo e terzo, in uno "sprint" terminato a quota 1665 metri. L'altra notizia del giorno è che Juan Pedro López è arrivato 15° e rimane leader della classifica generale, in possesso della Maglia Rosa dalla Avola-Etna del 10 maggio, il che significa per 6 tappe consecutive.

Gli uomini di oggi rientrano tra i big della generale: Bardet è terzo a 14 secondi, Carapaz quarto a 15 secondi, mentre Hindley è al momento quinto a 20 secondi.

Di seguito la classifica di tappa e la generale - quest'ultima senza timore di sconvolgimenti almeno fino a martedì 17, dato che i corridori godranno del meritato riposo nella giornata di lunedì 16.

Classifica top 5 della tappa 9 del 15 maggio

Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe 05:34:44 Romain Bardet (Francia) Team DSM: +00 Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers +00 Mikel Landa Meana (Spagna) Bahrain Victorious +00 Joao Pedro Goncalves Almeida (Portogalllo) UAE Team Emirates +00

Classifica generale, top 5 - 16 maggio

Juan Pedro López (Trek-Segafredo) 37:52:01 - Maglia Rosa Joao Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) +0:12 Romain Bardet (Team DSM) +0:14 Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +0:15 Jai Hindley (BORA-Hansgrohe) +0:20

Tappa 10, martedì 17 maggio: Pescara-Jesi (196 km) ***

Il Giro 2022 riprende il cammino dalla costa adriatica: la decima tappa scatta da Pescara schiacciando l'occhio alle ruote veloci che per poco meno di 100 km potranno approfittare di un percorso pianeggiante lungo la litoranea dell'Adriatico fino a Civitanova Marche (km 99.4). Da lì la tappa si spacca e comincia a servire saliscendi, strappi e diversi muri delle tipiche colline marchigiane: Civitanova Alta, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova, Monsano e l'approdo finale a Jesi.

3 GMP tutti di 4ª categoria:

110.8 km: Crocette di Montecosaro, m 226 126.3 km: Recanati, m 284 187.5 km: Monsaro, m 222

Dati tecnici

Distanza: 196 km

Dislivello: 1.760 m

Punti chiave: Nel passaggio dalla statale adriatica all'entroterra marchigiano non cambia solo l’altimetria e il passo ma anche la carreggiata, che si restringe, mentre la strada diventa spesso ripida e il manto, a volte, degradato. L'ultimo strappo, a Monsano, sarà di 1,7 km, dopo il quale mancheranno meno di 9 km all'arrivo.

Ultimi km: Discesa veloce su strada ampia fino al centro abitato di Jesi a circa 1.400 m dall’arrivo, in rettilineo su asfalto.

Orario Giro 2022, 17 maggio

Partenza: 12.40

Arrivo: 17.27 circa

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

