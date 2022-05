Giro d'Italia 2022: la nona tappa del 15 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata l'ottava

Locomotiva per tutto il giorno, Thomas De Gendt non si risparmia e ha pure la brillantezza di fare l'ultimo allungo per andarsi a prendere l'ottava tappa del 14 maggio, di prepotenza. Quinta vittoria in carriera per il belga in un Grande Giro, la seconda in rosa, dieci anni dopo la vittoria sullo Stelvio, nell'edizione 2012. Davide Gabburo ha provato fino alla fine a tenere la ruota del veterano della Lotto Soudal per insinuarsi, ma terminerà da vice della Napoli-Napoli, mentre lo spagnolo Jorge Arcas arriverà terzo. Juanpe López rimane ancora leader della classifica generale, vestendo la Maglia Rosa da 4 tappe consecutive.

Primi tre classificati nella tappa 8 del 14 maggio

Thomas De Gendt - Lotto Soudal: 03:32.53 Davide Gabburo - Bardiani CSF Faizanè: +00 Jorge Arcas - Movistar Team +00

Classifica generale, top 3 - 14 maggio

Juan Pedro López (Trek-Segafredo) 32:15.31 Lennard Kamna (Bora-hansgrohe) +0.38 Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert-Materiaux) +0.58

Tappa 9, sabato 14 maggio: Isernia-Blockhaus (191 km) *****

Dopo il mare, la montagna arriva senza sconti: la Isernia – Blockhaus, 191 chilometri quasi totalmente in Abruzzo, potrebbe dare una sfoltita alle fila dei contendenti di questa edizione del Giro 2022 e far spazio alle zampate degli uomini di classifica. I corridori scatteranno in Molise e lasceranno dopo una ventina di km. Giornata di passaggi molto duri: il primo presso Rionero Sannitico (dal 10 km), poi la discesa e risalita di Roccaraso (per una 30ina di km), seguite da Passo Lanciano (1.310 m slm) la cui discesa non dà tregua per la difficoltà della pendenza, e precede la salita durissima (di 13 km) fino ai 2.145 metri del Blockhaus - la "casa dei sassi" dal nome teutonico. L'ultimo transito del Giro da lì risale al 2017, e quel successo se lo aggiudicò Nairo Quintana. In quell'occasione la tappa era però meno esigente, con il solo finale in ascesa, mentre quella di domani sul versante nord della Maiella (a cavallo tra le province di Chieti, L'Aquila e Pescara) è un continuo saliscendi molto impegnativo. Tappa per scalatori puri.

Perchè si chiama Blockhaus la cima della Maiella?

La vetta prende il nome dal fortino - così battezzato da un ufficiale austriaco - che negli anni postunitari venne costruito per presidiare e contenere l'azione delle bande dei briganti.

Dati tecnici

Distanza: 191 km

Dislivello: 5.000 m

Punti chiave: 5 GPM in totale, di cui 3 nei primi 40 km :

: Km 4,2: Valico del* Macerone - 684 m (3ª cat.)*

Macerone - 684 m (3ª cat.)* Km 17.8: Rionero Sannitico - 1032 m (2ª cat.)

Km 37.6: Roccaraso - 1254 m (2ª cat.)

Km 147.7: Passo Lanciano - 1310 m (1ª cat.)

Km 191: Blockhaus - . 1665 m (1ª cat.)

. Ultimi km: Carreggiata stretta, susseguirsi di tornanti e pendenze mai inferiori al 9% (con picchi di 14%): questi gli ultimi 13 km della scalata al Blockhaus. A 500 metri dal traguardo una breve contropendenza fino agli ultimi 200 m finali in rettilineo ma in salita (8%) e su asfalto (larghezza 6 m).

Orario Giro 2022, 13 maggio

Partenza: 11.45

11.45 Arrivo: 17.36 circa

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

