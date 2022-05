Giro d'Italia 2022: l'undicesima tappa del 18 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la decima

Biniam Girmay ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia 2022, la Pescara-Jesi di martedì 17 maggio diventando il primo eritreo a vincere una frazione del Grand Tour. È il secondo atleta africano ad aggiudicarsi una tappa rosa: il primo è stato il sudafricano Alan Van Heerden, che nel 1979 vinse sempre nelle Marche, ma a Pesaro.

L'eritreo, che in precedenza aveva registrato cinque piazzamenti in top 5, è stato protagonista di un finale emozionante in quel di Jesi: sul traguardo lancia una volata con cui Mathieu Van der Poel non ha potuto nulla, dovendosi accontentare del secondo posto dietro al crono di 04:32.07 del 22enne di Asmara. Vincenzo Albanese è arrivato terzo, mentre lo spagnolo Juan Pedro López mantiene il comando assoluto della classifica generale.

Classifica top 5 della tappa 10 del 17 maggio

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) 4:32.07 Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) +0.0 Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) +0.0 Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) +0.0 Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) +0.0

Classifica generale, top 5 - 17 maggio

Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) 42:24.08 João Almeida (UAE) +0.12 Romain Bardet (DSM) +0.14 Richard Carapaz (Ineos) +0.15 Jai Hindley (Bora) +0.20

Tappa 11, mercoledì 18 maggio: Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (203 km) *

La via Emilia farà da cornice a gran parte di questa tappa pianeggiante, lineare, lungo le carreggiate ampie della strada statale 9, interamente in Emilia-Romagna. Partenza da Santarcangelo di Romagna, i corridori affronteranno il percorso lungo il tratto romagnolo della via consolare romana fino a Imola, passeranno in Emilia costeggiando la parte sud di Bologna, dopo la quale lasceranno la statale - a ridosso di San Giovanni in Persiceto - e imboccheranno le provinciali modenesi e reggiane. Arrivo a Reggio Emilia, il regno della bici, con i suoi 257 km di piste che la fanno la città più "ciclabile" d'Italia.

Dati tecnici

Distanza: 203 km

Dislivello: 480 m

Punti chiave: Traguardo volante a Toscanella di Dozza, al km 76.4 e San Giovanni in Persiceto, al km 126.7

Ultimi km: Conformi alla morfologia dell'intera tappa, piatta e con i consueti ostacoli dell'arredamento urbano in corrispondenza soprattutto degli attraversamenti cittadini: dossi, isole pedonali, spartitraffico, rotatorie (e rotaie!). Rettilineo finale di 350 m su asfalto (larghezza 7 m).

Orario Giro 2022, 18 maggio

Partenza: 12.20

Arrivo: 17.15 circa

Puoi trovare i risultati dell'undicesima tappa e le classifiche del Giro 2022 QUI.

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

