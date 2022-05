Giro d'Italia 2022: la ventesima tappa del 28 maggio, in pillole

Di tappa in tappa: com'è andata la diciannovesima

Koen Bouwman ha messo i sigilli sulla sua seconda vittoria al Giro d'Italia 2022 e lo ha fatto sul Kolovrat, nella tappa Marano - Santuario di Castelmone del 27 maggio. Richard Carapaz resiste per 3 secondi, e sul Passo Pordoi porterà ancora la Maglia Rosa addosso.

L'olandese della Jumbo-Visma ha fatto parte di una fuga di cinque uomini, mettendosi alle spalle Mauro Schmid sul traguardo del Santuario di Castelmonte, con l'italiano Alessandro Tonelli a fare il terzo tempo di tappa.

Classifica generale invariata, con l'ecuadoriano della INEOS-Grenadiers in rosa per aver vinto la mini-volata del gruppo di giornata, nonostante abbia perso il compagno di squadra Richie Porte, costretto ad abbandonare la gara per problemi allo stomaco.

Classifica tappa 19 del 27 maggio - Giro 2022

Koen Bouwman (Olanda) Jumbo-Visma 4:32.55 Mauro Schmid (Svizzera) Quick-Step Alpha Vinyl Team +0.00 Alessandro Tonelli (Italia) Bardiani-CSF-Faizane +0.03 Attila Valter (Ungheria) Groupama-FDJ +0.06 Andrea Vendrame (Italia) AG2R Citroen Team +0.10

Classifica generale Giro 2022, top 5 - 27 maggio

Richard Carapaz (Ecuador) INEOS Grenadiers 81:18.12 Jai Hindley (Australia) BORA-Hansgrohe +0.03 Mikel Landa (Spagna) Bahrain-Victorious +1.05 Vincenzo Nibali (Italia) Astana Kazakstan Team +5.53 Pello Bilbao (Spagna) Bahrain-Victorious +6.22

Tappa 20, giovedì 27 maggio: Belluno-Marmolada Passo Fedaia (168 km) *****

Come in ogni viaggio dell'eroe che si rispetti, anche al Giro 2022 è arrivato il momento della resa dei conti. E se in questo caso il clima sentenzioso è vero solo in parte - dato che ci sarà anche la cronometro di Verona - è pacifico che non si può guardare la tappa 20 senza far galoppare l'immaginazione per tutto quello che potrebbe far succedere.

Si parte da Belluno, con il percorso in graduale ascesa fino al km 63.5, presso Cencenighe. Da lì inizia il trittico di scalate che porterà all’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa 2022.

Passo San Pellegrino inaugura le danze dei GPM: salita lunga 18.5 km, dura, poi discesa su Moena e passaggio da Vigo. Dal km 100 si prende la via di Passo Pordoi, il Golia di giornata, con i suoi 2.239 metri di altitudine che ne fanno la Cima Coppi 2022. Una discesa che scollina fino a Caprile, dove le rampe finali del Passo Fedaia attenteranno alle gambe degli scalatori in cerca dell'ultima chance, a più di 2.000 metri di quota. Ci sarà il fatidico attacco per andare in fuga? La tappa 19 promette battaglie: che il mito accompagni gli eroi del Giro 2022!

Dati tecnici tappa 20 - Giro 2022

Distanza: 168 km

Dislivello: 4.490 m

Punti chiave: 3 GPM. San Pellegrino: 6.5% di media ma picco al 15% sul finale; Passo Pordoi : 11.8km di scalata, pendenza media al 6.8% e picco al 10% quasi in cima; Passo Fedaia : 14 km al 7% di media e un muro al 18% a partire da Malga Ciapela (per 6 km).

San Pellegrino: 6.5% di media ma picco al 15% sul finale; : 11.8km di scalata, pendenza media al 6.8% e picco al 10% quasi in cima; : 14 km al 7% di media e un muro al a partire da (per 6 km). Ultimi km: 14 km di scalata pura. Breve falsopiano dopo Rocca Pietore. Nei pressi di Sottoguda una breve discesa interna interrompe la salita, ma poi inizia il muro di Malga Ciapela (con galleria in curva illuminata). Ultimi 6 km con pendenza media attorno al 12% e punte al 18% (sul finale). Rettilineo finale in piano su asfalto.

Orario Giro 2022, 28 maggio

Partenza: 12.25

Arrivo: 17.13 circa

Puoi trovare i risultati della ventesima tappa e le classifiche del Giro 2022 QUI.

Giro 2022: i punti chiave dell'edizione

Il percorso del Giro d'Italia 2022 prevede due prove a cronometro individuali per un totale di 26,3 km .

per un totale di . L' Ungheria ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in Slovenia (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19.

ospiterà le prime tre tappe prima che l'intero circo si sposti in Sicilia e da lì nell'Italia peninsulare, con un breve passaggio in (a Kobarid, per la salita del Kolovrat) durante la Tappa 19. 6 delle 21 tappe finiranno in alta quota : Etna (tappa 4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) e Marmolada (20) .

: . La tappa 16 sarà caratterizzata da 5.550 metri di dislivello e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la salita più severa dell'intera edizione.

e l'estenuante Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8%) sarà la dell'intera edizione. Il 28 maggio sarà la volta del Passo Pordoi, a 2.239 metri di altitudine: alla vigilia dell'ultima tappa, sarà il momento della Cima Coppi del Giro, ovvero il punto più alto dell'edizione 2022.

Giro d'Italia 2022: tutte le 21 tappe con relative stellette di difficoltà

