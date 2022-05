Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della mountain bike per le prossime Olimpiadi

Dopo le emozioni di Tokyo 2020, la MTB tornerà ancora una volta nel programma Olimpico di Parigi 2024. Ci saranno gare maschili e femminili che si disputeranno nella capitale francese presso l’Elancourt Hill, il palcoscenico naturale in cui gli atleti e le atlete cercheranno di aggiudicarsi il premio più ambito dello sport: la medaglia d'oro Olimpica.

Ebbene, prima che tutto questo possa realizzarsi, i ciclisti e le cicliste dovranno ottnere le qualifiche alla competizione - un compito non esattamente così facile. Scopri tutto quello che c'è da sapere sul percorso della MTB cross country verso Parigi 2024.

Quanti atleti parteciperanno alle gare di mountain bike di Parigi 2024?

72 elementi in totale gareggeranno nella competizione di mountain bike di Parigi 2024. In quanto paese ospitante, alla Francia spettano due quote - una per gli uomini e una per le donne - mentre altri due pass saranno destinati ai cosiddetti "universality places", ovvero posti che saranno assegnati dalla Commissione Tripartita, nel 2024.

Gli altri 68 posti - 34 per le donne e 34 per gli uomini - saranno decisi in base alle competizioni valide per le qualifiche ai Giochi, con un massimo di due posti quota per gli uomini e due per le donne per ciascun Comitato Olimpico nazionale – uno in meno per genere rispetto a Tokyo 2020, dove il limite era fissato a tre.

Qual è il percorso della MTB verso Parigi 2024?

I punti acquisiti durante gli eventi UCI di qualificazione Olimpica per la mountain bike sono i parametri validi per la classifica ufficiale. I NOC (dalla sigla in inglese National Olympic Committees, Comitati Olimpici nazionali) che occuperanno le posizioni da uno a otto della classifica qualificheranno due atleti, mentre quelli classificati dalla posizione nove alla 19 qualificheranno un atleta.

Questi ranking UCI saranno stilati sommando i punti dei primi tre ciclisti meglio classificati di ogni NOC durante il periodo di qualificazione, che va dal 7 maggio 2022 al 26 maggio 2024.

La classifica UCI terrà presente un massimo di due Campionati continentali, e in caso dovessero disputarsene diversi, verranno considerati solo gli ultimi due.

Al di fuori dell'Europa e dell'Oceania, ai Campionati continentali di cross country per l'Africa, l'America e l'Asia può qualificarsi un massimo di un atleta per ogni NOC: ad aggiudicarsi il pass sarà sempre il NOC più alto in classifica.

I due NOC che meglio si posizioneranno ai Campionati del mondo UCI di MTB 2023 - in entrambe le categorie, Elite e under 23 - che non hanno ottenuto nessuna quota attraverso la classifica UCI o i Campionati continentali 2023, si qualificheranno con un massimo di un posto per NOC. I NOC che si sono qualificati con la categoria Elite non potranno qualificarsi con quella under 23.

Qual è il formato e il programma della mountain bike di Parigi 2024?

Come per Tokyo 2020, la competizione di mountain bike in scena a Paris 2024 prevede una gara di cross country maschile e femminile.

Le gare si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 luglio, ognuna delle quali si disputerà nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:30.

Il luogo della competizione sarà l’Elancourt Hill, la collina corrispondente al punto più alto della regione di Parigi e che raggiunge un'altitudine di 231 metri. Al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, il 95% del percorso è basato su sentieri esistenti, e la maggior parte dei percorsi rimarranno fruibili una volta terminati i Giochi.

I nomi della MTB da tenere d'occhio a Parigi 2024

La competizione maschile di mountain bike a Tokyo 2020 ha visto vincere l'oro al versatile britannico Tom Pidcock, l'argento allo svizzero Mathias Flückiger, mentre lo spagnolo David Valero si è aggiudicato il bronzo.

Pidcock è attualmente impegnato nella stagione del ciclismo su strada, e lo scorso gennaio ha anche aggiunto il titolo dei Campionati del mondo di ciclocross al suo brillante curriculum.

Anche lo svizzero Nino Schurter è un atleta da monitorare: sua la vittoria in apertura di stagione della Coppa del Mondo 2022 a Petropolis, in Brasile; ha terminato l’anno a pari merito con il francese Julien Absalon, con il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo di cross country.

Altri ciclisti in lizza per un podio a Parigi sono il fenomeno olandese Mathieu van der Poel e il francese Victor Koretzky.

Per quanto riguarda le donne, la campionessa Olimpica in carica è la svizzera Jolanda Neff, che si messa sul gradino più alto di un podio esclusivamente svizzero completato dall'argento di Sina Frei e da Linda Indergrand, terza classificata.

Altre stelle in campo femminile? La francese Loana Lecomte, la britannica Evie Richards e la svedese Jenny Rissveds - medaglia d'oro a Rio 2016 - oltre alla leggenda francese Pauline Ferrand-Prevot, tre volte campionessa del mondo di cross country.

Calendario delle qualifiche di mountain bike per Parigi 2024