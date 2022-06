Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del dressage per i prossimi Giochi Olimpici

La parità è uno dei principi fondamentali dell'equitazione, unico sport Olimpico in cui uomini e donne competono per le stesse medaglie negli stessi eventi.

E Parigi 2024 non farà eccezione. Ancora una volta nell'equitazione ci saranno tre specialità: dressage, salto a ostacoli e concorso completo. Ognuna di esse sarà unica, anche per quanto riguarda il processo di qualificazione.

Il dressage è paragonabile a una danza del cavallo ed è la forma più avanzata di addestramento equino. In questo evento con giudici che assegnano voti, la coppia formata dal cavallo e dal cavaliere esegue movimenti artistici a ritmo di musica.

A Parigi 2024, il 'balletto a cavallo' avrà un palcoscenico d'eccezione, che si adatta alla magnificenza e all'eleganza del dressage: il castello di Versailles.

Ma prima di iniziare la corsa alle medaglie, leggi le risposte alle principali domande sulle qualificazioni del dressage per Parigi 2024.

Quanti atleti gareggeranno nel dressage a Parigi 2024?

Nel dressage di Parigi 2024 verranno assegnate due medaglie d'oro: nella gara individuale e in quella a squadre.

Ci saranno un massimo di 60 atleti per evento (uomini e donne in gara insieme), uno per ogni NOC per la competizione individuale, tre per nazione per la competizione a squadre.

Tutti si batteranno per le medaglie nella splendida cornice dei giardini del castello di Versailles.

Per essere ammessi alla competizione, gli atleti devono essere nati entro il 31 dicembre 2006 (età non inferiore a 18 anni nell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici), mentre tutti i cavalli partecipanti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 devono essere nati il o prima del 31 dicembre 2016 (età non inferiore a otto anni nell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici).

Come si sviluppa il cammino di qualificazione del dressage per Parigi 2024?

Come nazione ospitante, la Francia avrà tre posti disponibili riservati nella competizione di dressage. Il resto dei NOC e dei binomi (atleti e cavalli) dovrà invece farsi strada attraverso un impegnativo processo di qualificazione prima di raggiungere Versailles.

Qualificazioni evento a squadre

Saranno 15 NOC a prendere parte alla competizione a squadre (tre binomi atleta-cavallo per squadra), una di queste è la nazione ospitante. Le altre 14 squadre si assicureranno i loro posti attraverso gli eventi di qualificazione del FEI Olympic Group, che sono i seguenti:

Una quota (binomio): nazione ospitante .

(binomio): . Sei quote (18 binomi): le sei squadre meglio classificate ai Campionati Mondiali 2022 FEI di Dressage di agosto 2022, senza contare la nazione ospitante.

(18 binomi): le sei squadre meglio classificate ai di Dressage di agosto 2022, senza contare la nazione ospitante. Tre quote (nove binomi): le tre migliori classificate ai *Campionati Europei 2023 di Dressage FEI *dei Gruppi Olimpici FEI A e/o B, escludendo quelle già qualificate ai Mondiali.

(nove binomi): le tre migliori classificate ai *Campionati Europei 2023 di Dressage FEI *dei Gruppi Olimpici FEI A e/o B, escludendo quelle già qualificate ai Mondiali. Una quota (tre binomi): la squadra meglio classificata del Gruppo C 2023 FEI dell' Evento di Qualificazione Olimpica , escludendo le squadre già qualificate.

(tre binomi): la squadra meglio classificata del Gruppo C 2023 FEI dell' , escludendo le squadre già qualificate. Due quote (sei binomi): le due squadre meglio classificate nel Gruppo D e/o E dei Giochi Panamericani 2023 dal 26 al 29 ottobre 2023, escludendo le squadre già qualificate.

(sei binomi): le due squadre meglio classificate nel Gruppo D e/o E dei 2023 dal 26 al 29 ottobre 2023, escludendo le squadre già qualificate. Una quota (tre binomi): la squadra meglio classificata nel Gruppo F ai Campionati Mondiali FEI di Dressage (6-14 agosto 2022), escludendo le squadre già qualificate. Se il posto non viene assegnato ai Mondiali 2022 FEI di Dressage, andrà alla migliore classificata del Gruppo F 2023 nell'apposito Evento di Qualificazione FEI 2023 (data e luogo da decidere).

(tre binomi): la squadra meglio classificata nel ai di Dressage (6-14 agosto 2022), escludendo le squadre già qualificate. Se il posto non viene assegnato ai Mondiali 2022 FEI di Dressage, andrà alla migliore classificata del Gruppo F 2023 nell'apposito Evento di Qualificazione FEI 2023 (data e luogo da decidere). Una quota (tre binomi): Stessi principi di sopra del Gruppo F, ma per il Gruppo G

Qualificazioni Evento Individuale

Ogni NOC avrà al massimo un posto per la prova individuale e i NOC che non accettano il posto a squadre avranno diritto a un posto a livello individuale. Il numero totale di posti individuali per Parigi 2024 è 15.

Vengono assegnati nel modo seguente:

14 posti (14 binomi) attraverso il Ranking Olimpico FEI (assegnazione tramite i gruppi olimpici FEI) e assegnazione tramite i gruppi olimpici FEI agli eventi di qualificazione e tramite il ranking olimpico FEI.

E un posto attraverso il ranking olimpico FEI (assegnazione tramite ranking generale).

Assegnazione tramite i Gruppi Olimpici FEI (FEI Olympic Ranking) - 10 posti

I primi due binomi in classifica [un atleta e un cavallo] nel Ranking Olimpico FEI di Dressage nei rispettivi gruppi qui sotto avranno un posto:

A - Europa Nord Occidentale

B - Europa Sud Occidentale

C - Europa Centrale e Orientale / Asia Centrale

F - Africa & Medio Oriente

G - Asia Sud-Est, Oceania

Assegnazione tramite Evento di Qualificazione Gruppo Olimpico FEI e Ranking Olimpico FEI - quattro posti

I binomi secondi nei Gruppi Olimpici D e/o E, al massimo una per NOC, dalla classifica individuale generale ai Giochi Panamericani 2023 avranno un posto, sempre uno per NOC.

I binomi secondi del Ranking Olimpico FEI Gruppi D ed E insieme, al massima una per NOC, otterranno un posto.

I Gruppi D e E si riferiscono a:

D - America settentrionale

E - America Centrale e Sud America

*A meno che uno o due posti individuali di quel Gruppo Olimpico FEI siano già stati assegnati a un NOC di quel Gruppo Olimpico FEI a causa del ritiro di una squadra qualificata. In tal caso, ci sarà una riallocazione dei posti di qualificazione non utilizzati.

Assegnazione tramite classifica generale (FEI Olympic Ranking) - un posto

Verrà assegnato un posto individuale in ordine decrescente agli atleti con il punteggio più alto nel ranking olimpico FEI di dressage

Calendario e format del dressage a Parigi 2024

Rispetto a Tokyo 2020 non ci saranno molte modifiche al format della competizione a Parigi 2024, in quanto il numero di partecipanti rimane lo stesso - 60 binomi, e sarà composto da due eventi Open: individuale e a squadre - ognuna con il proprio set di medaglie.

Sia negli eventi individuali che a squadre, il cavallo e il cavaliere seguono la musica, eseguendo movimenti artistici che verranno giudicati. I giudici tengono conto di eleganza, facilità e fluidità dei movimenti assegnando un voto da 0 a 10, mentre il cavallo deve mostrare le tre andature (passo, trotto e galoppo). Ci sono anche alcuni movimenti che sono predeterminati e tutti i partecipanti devono eseguirli.

Il binomio con il punteggio più alto vincerà la medaglia d'oro.

A Parigi 2024, le gare di equitazione si svolgeranno dal 27 luglio al 6 agosto.

ALTRO: Annunciato il calendario per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

Gli atleti da tenere d'occhio a Parigi 2024

Quando si tratta di dressage, la Germania è la potenza indiscussa di questo sport. A Tokyo 2020, le coppie tedesche sono salite sul podio sia nelle competizioni individuali che a squadre.

Isabell Werth con Bella Rose è una delle star del paese, dopo essere diventata la prima cavallerizza in assoluto a vincere sette medaglie d'oro alle Olimpiadi quando ha trionfato nell'evento a squadre di Tokyo 2020 insieme a Dorothee Schneider con Showtime FRH e Jessica von Bredow-Werndl con TSF Dalera.

La Werth ha anche vinto l'argento nell'evento individuale, finendo appena dietro la sua connazionale Von Bredow-Werndl.

Con quell'argento, Werth ha battuto un altro record. Avendo vinto12 medaglie olimpiche nella sua carriera, è l'olimpionica dell'equitazione più decorata di sempre.

La Werth ha deciso che quella di Parigi 2024 sarà la sua ultima apparizione e ha annunciato a DPA dopo Tokyo 2020 che si ritirerà dopo le prossime Olimpiadi, quando avrà 55 anni. "Parigi è un punto di svolta", ha detto.

Nell'evento a squadre, le due squadre che hanno vinto l'argento e il bronzo sono state Stati Uniti e Gran Bretagna.

La britannica Charlotte Dujardin potrebbe essere la migliore non tedesca nel dressage, dopo aver vinto una medaglia di bronzo negli eventi a squadre e individuali a Tokyo 2020 insieme al suo cavallo Gio. Così facendo è diventata l'olimpionica femminile più decorata della Gran Bretagna, con tre ori, un argento e due bronzi.

Ha la possibilità di aggiungere altre medaglie, poiché ha annunciato che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.

Calendario qualificazioni dressage per Parigi 2024

6-14 agosto 2022: Campionati Mondiali FEI di Dressage (Herning, DEN)

Campionati Mondiali FEI di Dressage (Herning, DEN) Dai Mondiali FEI di Dressage 2022 al 31 dicembre 2023 : Periodo per i NOC per ottenere un posto (NOC Certificate of Capability)

: Periodo per i NOC per ottenere un posto (NOC Certificate of Capability) Dicembre 2022 (data esatta da confermare) : il FEI pubblica la 'List of Olympic Ranking Events' (e le regole del ranking) e la 'List of 2023 MER Events'

: il FEI pubblica la 'List of Olympic Ranking Events' (e le regole del ranking) e la 'List of 2023 MER Events' 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (TBC) : Periodo ranking: FEI Olympic Ranking - Dressage

: Periodo ranking: FEI Olympic Ranking - Dressage 1 gennaio 2023 – data da confermare 2024 (“MER Deadline”) : Periodo per atleti e cavalli per ottenere i requisiti minimi FEI

: Periodo per atleti e cavalli per ottenere i requisiti minimi FEI Date da confermare: Campionati Europei FEI Dressage, Riesenbeck, GER. FEI Olympic Gruppi A, B

Campionati Europei FEI Dressage, Riesenbeck, GER. FEI Olympic Gruppi A, B Date da confermare 2023 : Evento di qualificazione olimpica FEI. FEI Gruppo Olimpico C

: Evento di qualificazione olimpica FEI. FEI Gruppo Olimpico C 20 ottobre – 5 novembre 2023 : Giochi panamericani (Santiago, CHI). FEI Gruppi Olimpici D e E

: Giochi panamericani (Santiago, CHI). FEI Gruppi Olimpici D e E Date da confermare 2023 : Evento di Qualificazione Olimpica FEI, Gruppo Olimpico F. Solo se un posto non viene assegnato nel Gruppo Olimpico F ai Campionati Mondiali FEI di Dressage del 2022

: Evento di Qualificazione Olimpica FEI, Gruppo Olimpico F. Solo se un posto non viene assegnato nel Gruppo Olimpico F ai Campionati Mondiali FEI di Dressage del 2022 Date da confermare 2023 : Evento di qualificazione olimpica FEI, Gruppo Olimpico G. Solo se un posto non viene assegnato tramite il Gruppo Olimpico G ai Campionati Mondiali FEI di Dressage del 2022

: Evento di qualificazione olimpica FEI, Gruppo Olimpico G. Solo se un posto non viene assegnato tramite il Gruppo Olimpico G ai Campionati Mondiali FEI di Dressage del 2022 Dicembre 2023 (data esatta da confermare) : il FEI pubblica la lista '2024 MER Events'

: il FEI pubblica la lista '2024 MER Events' Date da confermare: La Commissione Tripartitica Conferma per iscritto l'assegnazione dei posti ai NOC (quando possibile).

La Commissione Tripartitica Conferma per iscritto l'assegnazione dei posti ai NOC (quando possibile). Date da confermare : il FEI informa i NOCs/NF sull'assegnazione dei posti

: il FEI informa i NOCs/NF sull'assegnazione dei posti Date da confermare 2024 : I NOC confermano alla FEI se vogliono utilizzare i posti assegnati. Se un NOC rinuncia al posto a squadre per questa data o non ha ricevuto il Certificate of Capability al 31 dicembre 2023, il NOC in questione potrà avere un posto a livello individuale.

: I NOC confermano alla FEI se vogliono utilizzare i posti assegnati. Se un NOC rinuncia al posto a squadre per questa data o non ha ricevuto il Certificate of Capability al 31 dicembre 2023, il NOC in questione potrà avere un posto a livello individuale. Date da confermare 2024: il FEI informa i NOCs/NF su: 1. assegnazione posti squadre; 2. assegnazione di un posto individuale ai NOC che hanno rinunciato al posto per squadre; 3. assegnazione dei posti individuali. Determinazione dei posti individuali e a squadre in base al ranking olimpico FEI di Dressage.

il FEI informa i NOCs/NF su: 1. assegnazione posti squadre; 2. assegnazione di un posto individuale ai NOC che hanno rinunciato al posto per squadre; 3. assegnazione dei posti individuali. Determinazione dei posti individuali e a squadre in base al ranking olimpico FEI di Dressage. Date da confermare 2024 : I NOC confermano l'assegnazione dei posti individuali e dei posti per squadra al FEI.

: I NOC confermano l'assegnazione dei posti individuali e dei posti per squadra al FEI. Dates da confermare 2024 : Il FEI assegna tutti i posti che non sono stati assegnati.

: Il FEI assegna tutti i posti che non sono stati assegnati. Date 2024 da confermare (“MER Deadline”) : Deadline per raggiungere i requisiti minimi.

: Deadline per raggiungere i requisiti minimi. Un giorno dopo la deadline MER : Il FEI riceve i 'Certificates of Capability' (atleti e cavalli).

: Il FEI riceve i 'Certificates of Capability' (atleti e cavalli). 8 luglio 2024: Deadline per iscrizione a Parigi 2024.

Deadline per iscrizione a Parigi 2024. 26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Scopri di più sulle qualificazioni di altri sport per Parigi 2024.