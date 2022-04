Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della ginnastica artistica per le prossime Olimpiadi

La ginnastica artistica sarà uno degli sport più seguiti a Parigi 2024, e la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) ha già reso pubblico il sistema di criteri ed eventi per la qualificazione Olimpica.

Allo stesso modo che a Tokyo 2020, 12 squadre gareggeranno sia negli eventi maschili che in quelli femminili, con qualificazioni al via a partire da ottobre 2022.

Quanti atleti gareggeranno nella ginnastica artistica a Parigi 2024?

In totale, 192 partecipanti arriveranno a Parigi 2024: 96 uomini e 96 donne, quattro in meno rispetto a Tokyo 2020.

Gli eventi a squadre saranno caratterizzati da 12 squadre di cinque atleti ciascuna, tanto negli eventi maschili quanto in quelli femminili, mentre a Tokyo 2020 le squadre erano composte da quattro atleti.

Per i Comitati Olimpici Nazionali che non riescono a ottenere una quota di squadra, è previsto un massimo di tre individualisti per paese.

Gli uomini gareggeranno in sei attrezzi e le donne in quattro.

Potranno competere nella prova maschile gli atleti nati entro il 31 dicembre 2006 (17 anni a Parigi 2024), mentre potranno prendere parte alla gara femminile le atlete nate entro il 31 dicembre 2008 (15 anni a Parigi 2024).

Qual è il percorso di qualificazione della ginnastica artistica a Parigi 2024?

In quanto paese ospitante, la Francia ha diritto a una quota sia per la competizione maschile che per quella femminile. Ci sarà in più una quota - tanto per uomini come per donne - assegnata universalmente (Universality Places) e decisa dalla Commissione tripartita del CIO.

Tutti gli altri concorrenti dovranno qualificarsi attraverso diverse competizioni internazionali che si disputeranno nei prossimi tre anni.

Le prime squadre a qualificarsi saranno le prime tre squadre del Campionato del mondo del 2022 di Liverpool, in Inghilterra, che si terranno dal 29 ottobre al 6 novembre. Altre nove squadre si qualificheranno ai Campionati del mondo 2023 ad Anversa, in Belgio, che invece si svolgeranno dal 1° all'8 ottobre 2023.

Dodici squadre, ciascuna composta da cinque atleti, si qualificheranno attraverso queste due competizioni, tanto negli eventi maschili quanto in quelli femminili. Ogni qualificazione a squadre aprirà cinque quote per gli eventi individuali all around, così come per ogni attrezzo. Tuttavia, non tutti gli atleti dovranno gareggiare in tutti gli attrezzi.

Ai Campionati del mondo del 2023, i tre Comitati Olimpici Nazionali con il punteggio più alto che non si sono qualificati nell'evento a squadre guadagneranno una quota individuale per il proprio paese.

Il percorso di qualificazione individuale per gli atleti che non si sono qualificati attraverso il processo a squadre inizia sempre ai Campionati del mondo del 2023, dove 8 atleti si qualificheranno per l'evento maschile e 14 atlete per quello femminile. Gli atleti e le atlete qualificate in questa fase potranno gareggiare in ogni attrezzo.

Le quote per attrezzo possono essere guadagnate anche attraverso i Campionati del mondo 2023: l'atleta con il punteggio più alto in ogni finale di attrezzo che non si è qualificato o qualificata attraverso le competizioni precedenti guadagna una quota per il proprio paese.

Le World Cup Series 2024 offriranno altre due quote per genere in ogni attrezzo.

Le quote finali saranno assegnate ai Campionati continentali del 2024, negli eventi all around. Cinque atleti per genere otterranno una quota ciascuno.

Qual è il formato e il programma della competizione di ginnastica artistica di Parigi 2024?

A Parigi 2024 si terranno otto eventi nella competizione maschile e sei in quella femminile:

Uomini

Squadra

All around

Corpo libero

Cavallo con maniglie

Anelli

Volteggio

Parallele simmetriche

Sbarra

Donne

Squadra

All around

Volteggio

Parallele asimmetriche

Trave

Corpo libero

Ogni evento sarà diviso in due parti: qualificazioni e finale.

Il concorso di ginnastica artistica si svolgerà dal 27 luglio al 5 agosto.

Ginnastica artistica: squadre, star e talenti da tenere d’occhio per Parigi 2024

La quattro volte campionessa Olimpica, Simone Biles, non ha potuto ripetere a Yokyo 2020 l’impresa eroica di Rio 2016, diventando però protagonista di una ben documentata battaglia per la salute mentale. Tutto ciò non le ha comunque impedito di tornare a casa con una medaglia d'argento e un’altra di bronzo. La sua allenatrice francese Cecile Canqueteau-Landi ha annunciato su Facebook Watch che Biles sta "pensando a Paris 2024".

La promessa francese Melanie de Jesus dos Santos è un altro talento da tenere d'occhio. La campionessa europea all around 2019, ad aprile è volata negli Stati Uniti per allenarsi, come Simone Biles, con Cecile e Laurent Landi - in vista dei Giochi di Parigi 2024.

Anche la statunitense Sunisa Lee, vincitrice del titolo all around di Tokyo 2020, sarà una delle favorite, così come la belga Nina Derwael, vincitrice del titolo nelle parallele asimmetriche, sempre a Tokyo 2020.

Tra gli uomini, il giapponese Hashimoto Daiki sarà uno dei maggiori contendenti per la medaglia d’oro, avendone vinte già due (all-around e parallele simmetriche), agli ultimi Giochi. Il 20enne, che ha anche vinto l'argento nell'evento a squadre, ha dimostrato di essere più che in grado di guidare la squadra giapponese dopo il ritiro della leggenda della ginnastica, nonché sette volte medaglia Olimpica, Uchimura Kohei.

Vale la pena non perdere di vista il britannico Max Whitlock, a Tokyo 2020 al secondo titolo - nel cavallo con maniglie - in altrettante partecipazioni Olimpiche. Stesso discorso per Artem Dolgopyat, il primo ginnasta israeliano a vincere una medaglia Olimpica, grazie all'oro conquistato nel corpo libero.

Calendario delle qualifiche di ginnastica artistica a Parigi 2024

Ottobre - Novembre 2022: Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica

Ottobre 2023: Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica

15 gennaio 2024: Scadenza per i Comitati Olimpici Nazionali per presentare la loro richiesta di Universality Places

Gennaio - marzo 2024: Apparatus World Cup Series

Aprile - Maggio 2024 o altra data approvata dalla FIG: Campionati Continentali

Giugno 2024: dopo l'ultimo evento di qualificazione di Parigi 2024, la FIG informerà i Comitati Olimpici Nazionali dei posti per le quote di Parigi 2024

In base alla fine del periodo di qualificazione per ogni disciplina: la Commissione tripartita conferma per iscritto l'assegnazione dei posti universali ai Comitato Olimpico Nazionale

Fino all'inizio del Meeting Tecnico di Ginnastica Artistica di Parigi 2024: la FIG ridistribuirà tutti i posti contingentati non utilizzati

8 luglio 2024: scadenza iscrizioni sportive a Parigi 2024

a Parigi 2024 26 luglio – 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

