Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della canoa slalom per i prossimi Giochi Olimpici

Parigi 2024 sarà la nona occasione in cui la canoa slalom farà parte del programma Olimpico, dopo il suo debutto a cinque cerchi a Barcellona 1992.

A Parigi ci saranno varianti sia nella canoa (C1) che nel kayak (K1). Nella canoa si usa un solo remo, nel kayak due. L’altra differenza principale tra i due sport è che nella canoa il concorrente è legato alla barca in posizione inginocchiata, mentre nel kayak è in posizione seduta.

A Parigi 2024 debutterà alle Olimpiadi il kayak estremo (WX1 femminile e MX1 maschile), aumentando di due il numero complessivo di eventi. Tuttavia, il numero di atleti partecipanti ai Giochi non cambierà.

Le competizioni di canoa slalom di Parigi 2024 si terranno sulle acque del Centro Nautico Vaires-Sur-Marne, appena fuori Parigi. Il sistema di qualificazione è simile a quello di Tokyo 2020, e la Francia, come paese ospitante, avrà diritto a un posto per genere nel kayak.

Scopri di seguito tutto quello che c'è da sapere sul sistema di qualificazione per Parigi 2024.

Benjamin Boukpeti (Togo) nella finale maschile del Kayak (K1) allo Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park durante la quarta giornata di Beijing 2008 il 12 agosto 2008 a Pechino, Cina. Foto di 2008 Getty Images

Numero di atleti

Come per i Giochi di Tokyo 2020, a Parigi 2024 ci saranno un totale di 82 atleti che gareggeranno nella canoa slalom: 41 donne e 41 uomini, distribuiti in sei eventi (tre per genere):

Donne

Kayak (WK1): 21 atlete

Canoa (WC1): 17 atlete

Kayak Estremo (WX1): tre atlete

Uomini

Kayak (MK1): 21 atleti

Canoa (MC1): 17 atleti

Kayak Estremo (MX1): tre atleti

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) potrà avere un massimo di sei atleti per la canoa slalom a Parigi, tre donne e tre uomini, uno per ogni evento.

Ana Satila (Brasile) durante la semifinale femminile di Canoa Slalom alla sesta giornata di Tokyo 2020 al Kasai Canoe Slalom Centre, il 29 luglio 2021 a Tokyo, Giappone. Foto di 2021 Getty Images

Canoa slalom: il sistema di qualificazione Olimpica

Sia per il kayak che per la canoa, i posti contingentati per Parigi 2024 verranno distribuiti attraverso le qualificazioni mondiali, le competizioni continentali e i posti contingentati per il paese ospitante.

Kayak

Qualificazione mondiale: 15 posti

Competizioni continentali: 5 posti

Paese ospitante: un posto

Canoa

Qualificazione mondiale: 12 posti

Competizioni continentali: 5 posti

Kayak estremo

Qualificazione mondiale: 3 posti

Nella canoa slalom, i posti contingentati saranno distribuiti per primi alle gare di canoa, di conseguenza, un atleta già qualificato per questo evento non potrà essere preso in considerazione per un posto nella gara di kayak, che sarà messo a disposizione del successivo NOC meglio classificato.

In caso di parità tra gli atleti nelle gare di qualificazione per Parigi 2024, verranno presi in considerazione i risultati precedenti, tenendo conto del regolamento ICF (International Canoe Federation). Il NOC dell'atleta meglio classificato sarà selezionato per il posto contingentato.

Jiri Prskavec (Repubblica ceca) nella semifinale maschile del Kayak alla settima giornata di Tokyo 2020 al Kasai Canoe Slalom Centre il 30 luglio 2021 a Tokyo, Giappone. Foto di 2021 Getty Images

Format e calendario della canoa slalom a Parigi 2024

I Campionati mondiali di canoa slalom ICF 2023 sono la competizione mondiale di qualificazione per gli eventi di canoa slalom dei prossimi Giochi.

I migliori atleti classificati in ogni evento di questo torneo si aggiudicano i posti contingentati per i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali, che confermeranno in seguito l'utilizzo di tali posti e gli atleti che li occuperanno.

Anche le competizioni continentali offriranno l'opportunità di conquistare un posto per genere per un NOC. Queste sono:

Campionati Africani

Campionati Asiatici

Campionati Europei

Campionati Oceania

Campionati Pan-Americani

Nel caso in cui i suddetti eventi (mondiali e continentali) non potessero svolgersi,o ne venissero annullati i risultati, verrà presa in considerazione la classifica ICF al 31 dicembre 2023.

Per il kayak estremo, che debutta a Parigi, l'ICF organizzerà un Campionato del mondo che fungerà da qualificazione ai Giochi del 2024. Possono partecipare solo atleti non qualificati per altri eventi di canoa slalom (canoa o kayak). I NOC possono inserire fino a tre nomi in questa qualificazione, con i tre NOC meglio piazzati che si assicurano un posto ai Giochi.

Universality Places

A Parigi 2024 due posti vengono assegnati ai Comitati Olimpici Nazionali in base al principio dell'Universalità. Verranno assegnati ad atleti della canoa su acque piatte e/o canoa slalom.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) inviterà tutti i Comitati Olimpici Nazionali a presentare le loro richieste per utilizzare gli Universality Places.

La Commissione Tripartita informerà, per iscritto, dell'assegnazione di tali posti contingentati ai rispettivi Comitati Olimpici Nazionali, al termine del periodo di classificazione per lo sport in questione.

Canoa slalom alle Olimpiadi: atleti da tenere d'occhio

Nella canoa slalom, gli atleti europei hanno tradizionalmente dominato. Tuttavia, nelle ultime edizioni dei Giochi, si sono fatti notare atleti di altre nazioni, tra cui l'australiana Jessica Fox, attuale n. 1, che ha vinto medaglie nelle ultime tre edizioni dei Giochi. Un argento e due bronzi nel kayak tra Londra 2012 e Tokyo 2020 e l'oro nella canoa a Tokyo 2020.

La spagnola Maialen Chourraut potrebbe partecipare alla sua quinta Olimpiade a Parigi 2024, dopo aver vinto il bronzo a Londra 2012, l'oro a Rio 2016 e l'argento a Tokyo 2020, quest'ultimo all'età di 38 anni.

Nella competizione maschile, atleti della Repubblica Ceca o della Slovacchia sono saliti sul podio in ogni edizione da quando la canoa slalom è diventato un appuntamento fisso nel programma Olimpico, a partire da Barcellona 1992 quando vinsero l'oro sotto la bandiera dell'allora Cecoslovacchia.

Il ceco Jiri Prskavec è attualmente in testa alla classifica del kayak e ha all'attivo due medaglie Olimpiche: il bronzo di Rio 2016 e l'oro agli ultimi Giochi in Giappone. Lo sloveno Benjamin Savsek è salito sul gradino più alto del podio della canoa a Tokyo 2020 ed è attualmente settimo nella classifica ICF, guidata dalla leggenda slovacca Alexander Slafkovsky che è ancora alla ricerca della sua prima medaglia Olimpica.

Tra gli atleti italiani, Stefanie Horn punterà sicuramente a Parigi 2024 per riscattare il quarto posto di Tokyo 2020, mentre Giovanni De Gennaro e Marta Bertoncelli si metteranno sicuramente a caccia del primo successo a cinque cerchi.

Tony Estanguet (Francia) nella finale maschile di Canoa (C1) alla quarta giornata di Londra 2012 al Lee Valley White Water Centre, il 31 luglio del 2012 a Londra, Inghilterra. Foto di 2012 Getty Images

Calendario delle qualificazioni della canoa slalom per Parigi 2024

Settembre 19-23, 2023: Campionati Mondiali ICF di Canoa Slalom

Data da confermare: Competizione di qualificazione globale di Kayak ICF

Data da confermare: Competizioni di qualificazione continentali (Africa, Asia, Europa, Pan-americana e Oceania)

Entro 10 giorni dopo l'evento: La Federazione Internazionale di Canoa (ICF) informa i Comitati Olimpici Nazionali/lFederazioni Nazionali sui posti assegnati non più tardi di due settimane dopo il termine delle qualificazioni continentali

Entro 10 giorni dalla notifica della ICF sui posti assegnati: i NOC confermano di voler utilizzare quei posti

Entro 10 giorni dal passo precedente: ICF riassegna tutti i posti rimasti liberi

Data da confermare: la Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione degli Universality Places ai NOC (quando possibile)

15 giugno 2024: ICF riassegna tutti i posti rimasti vacanti

8 luglio 2024: Deadline iscrizioni per Parigi 2024

26 luglio - 11 agosto: Giochi Olimpici Parigi 2024

27 luglio - 5 agosto: Torneo Olimpico canoa slalom

