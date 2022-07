Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del calcio per i prossimi Giochi Olimpici

Il calcio è uno degli sport più antichi del programma Olimpico, un appuntamento fisso ai Giochi dal 1900, con l'eccezione di Los Angeles 1932. Il calcio femminile è stato aggiunto al programma ad Atlanta 1996 e da allora è diventato acnh'esso una delle discipline cardine.

Parigi 2024 segna il ritorno dello sport nella città in cui il calcio ha debuttato ai Giochi. Il torneo inizia il 24 luglio, due giorni prima della Cerimonia di Apertura. In totale ci saranno 28 squadre in gara (12 femminili e 16 maschili), lo stesso numero di Tokyo 2020. Le partite si giocheranno in 6 sedi:

Parigi (Stadio Parco dei Principi)

Nantes

Lione

Saint-Etienne

Marsiglia

Nizza

Bordeaux

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul sistema di qualificazione Olimpica del calcio per Parigi 2024.

Il portiere della Finlandia, Olavi Laaksonen, non riesce a neutralizzare il tiro dal dischetto dell'Austria durante una partita di calcio alle Olimpiadi di Helsinki 1952

Numero di squadre

Donne

Saranno 12 le squadre nel torneo femminile, per un totale di 216 atlete (18 per squadra). Una quota sarà assegnata alla squadra del Comitato Olimpico Nazionale (NOC) del paese ospitante (Francia), mentre gli altri 11 saranno contesi dai Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo, attraverso tornei di qualificazione.

Uomini

Saranno 16 le squadre del torneo maschile, per un totale di 288 atleti (18 per squadra). Anche in questo caso, una quota sarà assegnata alla squadra del Comitato Olimpico Nazionale (CON) del paese ospitante (Francia), mentre gli altri 15 saranno contesi dai Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo, attraverso tornei di qualificazione.

Limiti d'età

Non ci sono limiti d'età nel torneo femminile di Parigi 2024 e neanche nelle competizioni valide per la qualificazione delle squadre del Comitato Olimpico Nazionale per i prossimi Giochi.

Nel torneo maschile possono partecipare alle qualificazioni e alle partite dei prossimi Giochi gli atleti nati a partire dal 1° gennaio 2001 (23 anni nel periodo di Parigi 2024) . Tuttavia, tre (3) calciatori nati prima della data indicata, al di sopra del limite d'età, possono essere inseriti nell'elenco dei convocati (18 giocatori per squadra).

Le calciatrici del Canada posano per una fotografia di squadra prima della partita per l'oro femminile tra Canada e Svezia il quattordicesimo giorno dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 all'International Stadium Yokohama il 6 agosto 2021 a Yokohama, Kanagawa, Giappone. Foto di NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

Sistema di qualificazione

I tornei di qualificazione per Parigi 2024 devono essere organizzati dalla FIFA in collaborazione con le rispettive confederazioni:

Africa (CAF - Confederazione Calcistica Africana)

(CAF - Confederazione Calcistica Africana) America del Nord, Centro America e Caraibi (CONCACAF - Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi)

(CONCACAF - Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi) Sudamerica (CONMEBOL - Confederazione Calcistica Sudamericana)

(CONMEBOL - Confederazione Calcistica Sudamericana) Asia (AFC - Confederazione Calcistica Asiatica)

(AFC - Confederazione Calcistica Asiatica) Europa (UEFA - Unione Europea delle Federazioni Calcistiche)

(UEFA - Unione Europea delle Federazioni Calcistiche) Oceania (OFC - Confederazione Calcistica dell'Oceania)

Neymar (S) del Brasile festeggia con il portiere Weverton dopo aver segnato il rigore decisivo ai calci di rigore durante la finale di calcio maschile tra Brasile e Germania allo Stadio Maracana il giorno 15 dei Giochi Olimpici di Rio 2016, il 20 agosto 2016 a Rio de Janeiro, Brasile. Foto di 2016 Getty Images

Distribuzione delle quote e calendario

Donne

I 12 posti disponibili per il torneo di calcio femminile a Parigi 2024 verrano assegnati con i tornei di qualificazione come segue:

Africa: 2 posti - torneo con data da confermare

2 posti - torneo con data da confermare Nord America, America Centrale e Caraibi: 2 posti assegnati tramite il Campionato Femminile Concacaf in Messico, tra il 4 e il 18 luglio del 2022

2 posti assegnati tramite il Campionato Femminile Concacaf in Messico, tra il 4 e il 18 luglio del 2022 Sudamerica: 2 posti - torneo con data da confermare

2 posti - torneo con data da confermare Asia: 2 posti - torneo con data da confermare

2 posti - torneo con data da confermare Europa: 2 posti - torneo con data da confermare

2 posti - torneo con data da confermare Oceania: 1 posto - torneo con data da confermare

1 posto - torneo con data da confermare Nazione ospitante (Francia): 1 posto

Uomini

I 16 posti disponibili per il torneo di calcio femminile di Parigi 2024 verrano assegnati con i tornei di qualificazione come segue:

Africa: 3/4 posti (il quarto posto si può ottenere tramite uno spareggio con una squadra del CON Asiatico) - torneo con data da confermare

3/4 posti (il quarto posto si può ottenere tramite uno spareggio con una squadra del CON Asiatico) - torneo con data da confermare Nord America, America Centrale e Caraibi: 2 posti assegnati tramite il Concacaf Under 20 Championship in Honduras, tra il 18 giugno e il 4 luglio, 2022

2 posti assegnati tramite il Concacaf Under 20 Championship in Honduras, tra il 18 giugno e il 4 luglio, 2022 Sudamerica: 2 posti - torneo con data da confermare

2 posti - torneo con data da confermare Asia: 3/4 posti (il quarto posto si può ottenere tramite uno spareggio con una squadra del CON Africano) - - torneo con data da confermare

3/4 posti (il quarto posto si può ottenere tramite uno spareggio con una squadra del CON Africano) - - torneo con data da confermare Europa: 3 posti - torneo con data da confermare

3 posti - torneo con data da confermare Oceania: 1 posto - torneo con data da confermare

1 posto - torneo con data da confermare Nazione ospitante (Francia): 1 posto

Squadre di Africa e Asia si sfideranno in uno spareggio per determinare chi di loro otterrà il quarto posto a disposizione.

Annika Nessvold, n. 4 della Svezia, dribbla Qingmei Sun, n. 11, durante la partita delle Olimpiadi del 1996 contro la Cina all'Orange Bowl di Miami, in Florida

Calciatori e calciatrici e squadre da tenere d'occhio per le Olimpiadi di Parigi 2024

Nella competizione femminile, le quattro volte campionesse Olimpiche degli USA sono sicuramente tra le favorite. Megan Rapinoe, uno dei più grandi nomi del calcio mondiale, avrà 39 anni a Parigi 2024 e andrà alla ricerca della seconda medaglia d'oro ai Giochi.

Il Canada è campione Olimpico in carica e punterà a difendere il titolo ai prossimi Giochi, mentre il Brasile sarà privo di leggende del passato come Formiga - sempre presente ai Giochi da Atlanta 1996 - ma avrà ancora grandi talenti a disposizione come le attaccanti Bia Zaneratto e Debinha.

In Europa, la Svezia medaglia d'argento di Tokyo è seconda nel ranking FIFA e conterà sulla guida di Emma Blackstenius per qualificarsi a un'altra edizione dei Giochi. La Spagna vanta tra le linee una certa Alexia Putellas, UEFA European Women's Football of the Year 2021, mentre la Francia, terza classificata, godrà del supporto di una intera nazione, giocando in casa.

Nella competizione maschile, il Brasile è Campione del Mondo Fifa Under 17 in carica e punterà al terzo trionfo Olimpico consecutivo. Anche la Francia della nazione ospitante dirà la sua con Arnaud Kalimuendo che ha segnato cinque gol nel torneo Under 17 per poi realizzarne 12 con la sua squadra di club, il Lens, la scorsa stagione. E chi può dimenticare Kylian Mbappé, la superstar mondiale che ha espresso il suo desiderio di giocare ai Giochi di Parigi.

La nazionale l'Italia, potrà contare su Wilfried Gnonto, che ha segnato tre gol ai Mondiali Under 17, ma che si è fatto notare con i suoi cinque gol in 10 partite di campionato con lo Zurigo. Ha debuttato in nazionale maggiore durante la UEFA Nations League, lasciando un'ottima sensazione, grazie all'assist e alla rete realizzati contro la Germania.

Anche le Azzurre dell'allenatrice Milena Bartolini stanno dimostrando una crescita costante nelle competizioni internazionali, confermando il grande potenziale di Cristiana Girelli, capitan Sara Gama e compagnia di poter essere un contendente di rilievo per il podio a cinque cerchi.

Lionel Messi dell'Argentina abbraccia Ronaldinho del Brasile dopo la semifinale di calcio maschile tra Argentina e Brasile al Workers' Stadium il giorno 11 dei Giochi Olimpici di Beijing 2008, il 19 agosto 2008 a Pechino, Cina Foto di 2008 Getty Images

Calendario qualificazioni calcio per Parigi 2024

Donne

Da confermare: torneo di qualificazione Asia (AFC).

Da confermare: torneo di qualificazione Africa (CAF).

4-18 luglio 2022: Campionati Femminili Nord America, America Centrale e Caraibi (CONCACAF) in Messico.

Da confermare: torneo di qualificazione Sudamerica (CONMEBOL).

Da confermare: torneo di qualificazione Oceania (OFC).

Da confermare: torneo di qualificazione Europa (UEFA).

Settembre 2023: spareggi CONCACAF per il torneo Olimpico (format da decidere).

Uomini

18 giugno-4 luglio, 2022: Campionato Under 20 CONCACAF in Honduras.

Da confermare: torneo di qualificazione Asia (AFC).

Da confermare: torneo di qualificazione Africa (CAF).

Da confermare: torneo di qualificazione Sud America (CONMEBOL).

Da confermare: torneo di qualificazione Oceania (OFC).

Da confermare: torneo di qualificazione Europa (UEFA).

Da confermare: spareggio intercontinentale tra Africa e Asia.

Da confermare: FIFA invia la documentazione di accettazione ai Comitati Olimpici Nazionali qualificati per Parigi 2024, due settimane dopo l'ultima gara di qualificazione per Parigi 2024.

Da confermare: deadline per i Comitati Olimpici Nazionali, la cui squadra si è qualificata per Parigi 2024, per confermare o meno la partecipazione

Da confermare: FIFA riassegna le quote non accettate.

8 luglio 2024: Deadline per l'iscrizione degli sport a Parigi 2024.

24 luglio - 9 agosto 2024: torneo Olimpico femminile e maschile.

Dal 26 luglio all'11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024.

I sistemi di qualificazione degli sport Olimpici a Parigi 2024