Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallamano per le prossime Olimpiadi

Lo stadio Pierre Mauroy è la sede designata. Tanto nella categoria femminile come per quella maschile, le campionesse e campioni gallici saranno chiamati a difendere il loro titolo a cinque cerchi proprio davanti al pubblico di casa dei Giochi Olimpici Estivi di Paris 2024.

Con le uniche due quote sicure occupate da uomini e donne francesi, la IHF (International Handball Federation) ha annunciato il calendario di qualificazione Olimpica della pallamano.

A Parigi il processo sarà simile a quello di Tokyo 2020: i Campionati mondiali, quelli continentali e i tornei di qualificazione Olimpica saranno fondamentali per determinare le squadre che tenteranno di detronizzare la Francia dalla vetta dell’Olimpo.

Ecco tutte le risposte alle domande fondamentali sul percorso di qualificazione della pallamano per Parigi 2024.

Quante squadre ci saranno per la pallamano a Parigi 2024?

I tornei femminili e maschili avranno 12 squadre ciascuno, per un totale di 168 atleti per sesso (14 elementi per squadra).

Qual è il percorso di qualificazione per la pallamano a Parigi 2024?

Come paese ospitante, la Francia ha diritto a una quota per il torneo maschile e una per quello femminile.

Il paese vincitore della medaglia d'oro in entrambi i Campionati mondiali maschili e femminili si assicurerà la sua quota Olimpica. Entrambi i tornei si svolgeranno nel 2023 (quello maschile a gennaio e quello femminile a dicembre). Se dovesse vincere la Francia, il pass per Parigi 2024 passerà alla medaglia d'argento.

Negli eventi di qualificazione continentale, ci saranno 4 squadre per genere (una per regione) a contendersi la loro quota. Il vincitore del rispettivo torneo in Asia (Oceania compresa), Africa ed Europa sarà direttamente qualificato per Parigi. In America, sarà la squadra più alta in classifica del campionato panamericano (Nord America, Caraibi, Centro e Sud America).

Le 6 quote rimanenti per ciascun genere saranno determinate dai tornei di qualificazione Olimpica (3 tornei per le squadre maschili e 3 per quelle femminili).

Qual è il formato e il programma della pallamano di Parigi 2024?

Se il formato della pallamano Olimpica rimarrà simile alle precedenti edizioni, iniziando con una fase a gironi seguita dalla fase ad eliminazione diretta, ci sono delle novità per questo sport a Parigi 2024, dato che i tornei offriranno azione quasi tutti i giorni dei Giochi Olimpici Estivi.

Nonostante i Giochi inizino ufficialmente il 26 luglio 2024, giorno della Cerimonia di Apertura, le competizioni inizieranno due giorni prima, con le prime partite di tre sport: pallamano, rugby e calcio.

Di fatto, gli unici giorni in cui non ci saranno eventi di pallamano in programma saranno il 26 luglio e gli ultimi due, 10 e 11 luglio.

Le date chiave per il calendario della pallamano sono l'8 e il 9 luglio, le giornate in cui si svolgeranno le finali sia maschili che femminili per il bronzo e per l'oro.

Squadre, star e talenti della pallamano da tenere d’occhio in vista di Parigi 2024

La Francia, paese ospitante, non ha bisogno di preoccuparsi della qualificazione Olimpica ed è senza dubbio la squadra da battere, sia nel torneo maschile che in quello femminile, dato che entrambe le compagini sono state le regine di Tokyo 2020.

Nikola Karabatic sta puntando a guidare ancora una volta la squadra maschile a un'altra medaglia d'oro (si tratterebbe della quarta per lui), mentre in ambito femminile due giocatrici hanno spiccato a Tokyo 2020 e saranno tra le più osservate a Parigi: Grace Zaadi (eletta come miglior centrale a Tokyo 2020) e Pauleta Foppa (inserita nell'All-star Team sia di Tokyo 2020 che dell'ultimo Campionato del mondo - Foppa a Parigi avrà 23 anni…).

Tuttavia, la gloria non è mai un percorso facile, e Parigi 2024 potrebbe non fare eccezione per la Francia.

Svezia, Spagna e Danimarca, con nomi come Jim Gottfridsson, Alex Dujshebaev or Niklas Landin and Mikkel Hansen nelle loro squadre nazionali, renderanno certamente la vita difficile ai Campioni uscenti.

Sul versante femminile, la Norvegia di Stine Bredal, Katrine Lunde (miglior portiere a Tokyo 2020) o Kari Brattset, è innegabilmente un'altra squadra che si farà valere alle prossime Olimpiadi Estive.

Calendario delle qualificazioni di pallamano a Parigi 2024