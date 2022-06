Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del taekwondo per i prossimi Giochi Olimpici

La competizione di taekwondo a Tokyo 2020 ha regalato uno dei più variegati elenchi di medaglie dei Giochi, con cinque degli otto campioni olimpici provenienti da Paesi che non avevano mai visto atleti vincere l'oro in questa disciplina.

Mentre venivano incoronati nuovi campioni, i vecchi beniamini hanno dovuto fare i conti con la delusione.

La squadra coreana, in cima al medagliere olimpico di tutti i tempi con 22 medaglie, di cui 12 ori, è tornata per la prima volta da un'Olimpiade senza aver vinto un solo oro.

Saranno vinte altre medaglie d'oro storiche alle prossime Olimpiadi o gli ex campioni si riprenderanno al Grand Palais della capitale francese?

Tutto comincia con le qualificazioni.

Per saperne di più sul sistema di qualificazione per il taekwondo a Parigi 2024, leggi qui sotto.

Quanti atleti gareggeranno nel taekwondo a Parigi 2024?

In totale, 128 atleti parteciperanno alle gare di taekwondo di Parigi: 64 uomini e 64 donne - esattamente lo stesso numero delle precedenti edizioni dei Giochi. Questa cifra comprende le quote del Paese ospitante (due per genere) e i gli Universality Places (due per genere).

In seguito, i 120 posti rimanenti saranno assegnati ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC) con un numero massimo di otto (uno per categoria di peso, quattro per genere in tutte le categorie di peso).

Per ciascuna delle otto categorie di peso, gareggeranno al massimo 16 atleti. Tuttavia, questa cifra può aumentare se vengono selezionati altri atleti per la Squadra Olimpica dei Rifugiati.

Ulugbek Rashitov (sinistra) contro Seydou Fofana durante le qualificazioni maschili -68kg di Taekwondo alla seconda giornata di Tokyo 2020 presso la Makuhari Messe Hall Foto di GETTY IMAGES

Quali sono i requisiti che devono avere gli atleti per essere ammessi a una quota?

Per poter partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, tutti gli atleti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

Gli atleti devono essere in possesso di un certificato Kukkiwon Dan Gli atleti devono essere in possesso della licenza globale di atleta del World Taekwondo (WT)

Gli atleti qualificati attraverso i posti del Paese ospitante, gli Universality Places e i tornei di qualificazione continentale devono soddisfare uno dei seguenti cinque requisiti tra il 1° giugno 2022 e il 1° maggio 2024:

Gli atleti devono essere vincitori di medaglie in una qualsiasi delle competizioni elencate nel calendario degli eventi WT. Gli atleti si devono essere piazzati almeno una volta da 1 a 20 nella classifica mondiale WT durante il periodo di qualificazione. Gli atleti devono aver raggiunto gli ottavi di finale o un livello superiore nell'edizione 2022 o 2023 dei Campionati Mondiali di taekwondo WT. Gli atleti devono essere arrivati ai quarti di finale o più in alto ai Campionati Continentali di Taekwondo o al rispettivo Torneo di Qualificazione Continentale di Taekwondo. Gli atleti devono essere vincitori dei campionati nazionali di taekwondo.

Qual è il percorso di qualificazione per Parigi 2024?

Tutte le 128 quote saranno distribuite in cinque modi: posti per il Paese ospitante, posti Universality, Ranking Olimpico WT, WT Grand Slam Champions Series e tornei di qualificazione continentale.

Posti del Paese Ospitante e Universality Places: un totale di otto atleti

In quanto Paese ospitante, alla Francia verranno assegnati quattro quote (due per gli uomini e due per le donne) mentre le altre quattro quote (due per gli uomini e due per le donne) per gli Universality Places saranno decisi dalla Commissione Tripartita nel maggio 2024.

Ranking olimpico WT: un totale di 40 atleti (20 uomini e 20 donne)

I cinque atleti più in alto per classe di peso nel ranking olimpico WT si assicureranno una quota ciascuno per il rispettivo NOC. Il ranking olimpico WT rifletterà i risultati fino alla finale del Grand Prix (GP) di dicembre 2023.

In caso di parità tra gli atleti nel numero di punti del Ranking Olimpico WT conquistati durante le qualificazioni, l'atleta che ha ottenuto i punti in classifica in eventi con voti più alti otterrà il posto.

Con l'eccezione dei Giochi Olimpici che hanno il voto più alto di G20, il Campionato Mondiale di Taekwondo WT è l'evento di grado più alto (G14), seguito dalla GP Final (G10) e dalle GP Series (G6). Gli eventi di grado più basso (G1) includono gli eventi GP Challenge e gli eventi World Military Championships.

WT Grand Slam Champions Series: un totale di otto atleti (quattro uomini e quattro donne)

Dopo dicembre 2023, una quota per ogni NOC sarà assegnata all'atleta con il punteggio più alto in ciascuna categoria di peso nella classifica delle WT Grand Slam Champions Series.

In caso di parità nel numero dei punti di merito, l'atleta che ha raggiunto il grado più alto nella World Taekwondo Grand Slam Champions Series 2023 otterrà il posto.

Cinque tornei di qualificazione continentale: un totale di 72 atleti (36 uomini e 36 donne)

Solo i NOC che hanno quote per meno di due atleti per genere attraverso il Ranking Olimpico WT o le WT Grand Slam Champions Series possono partecipare ai tornei di qualificazione continentale. Gli atleti del Paese ospitante non possono partecipare al rispettivo Torneo di qualificazione continentale.

I due atleti più in alto in ogni torneo di qualificazione continentale in ciascuna delle otto categorie di peso otterranno un posto ciascuno per il loro NOC. Tuttavia, l'atleta con il punteggio più alto per classe di peso otterrà solo un posto al Torneo di qualificazione dell'Oceania.

Torneo di qualificazione Africa: 16 (otto per genere)

Torneo di qualificazione Asia: 16 (otto per genere)

Torneo di qualificazione Europa: 16 (otto per genere)

Torneo di qualificazione Oceania: 8 (quattro per genere)

Torneo di qualificazione Pan-America: 16 (otto per genere)

Il format della competizione e il programma del taekwondo a Parigi 2024

Il Taekwondo non ha cambiato le sue categorie di peso dal suo debutto nel programma olimpico di Sydney 2000 e rimarranno le stesse per Parigi 2024.

Classi di peso del taekwondo maschile : -58kg, -68kg, -80kg, +80kg

: -58kg, -68kg, -80kg, +80kg Classi di peso del taekwondo femminile: -49kg, -57kg, -67kg, +67kg

Gli atleti avanzeranno al turno successivo vincendo gli incontri eliminatori testa a testa e sono disponibili quattro medaglie per categoria di peso: oro, argento e due bronzi (per i vincitori dei ripescaggi).

Le date da segnare nel calendario sono il 7, 8, 9 e 10 agosto 2024, quando l'intera competizione si svolgerà al Grand Palais, nel cuore di Parigi. Ci saranno eventi medaglia (due per genere) in ciascuno di questi giorni.

LEGGI ALTRO: Il calendario della competizione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato pubblicato

Gli atleti da tenere d'occhio nel Taekwondo a Parigi 2024

Nell'evento femminile, la thailandese Panipak Wongpattanakit e la croata Matea Jelic sono diventate le prime atlete di taekwondo dei loro Paesi a conquistare medaglie d'oro olimpiche dopo le vittorie rispettivamente nelle categorie -49kg e -67kg a Tokyo 2020.

La Wongpattanakit ha battuto l'attuale n. 2 Adriana Cerezo nella finale di -49kg, ma la medaglia d'argento ottenuta da Cerezo è stata comunque un risultato straordinario considerando che è salita sul podio a soli 18 anni.

La serba Milica Mandic è diventata l'unica atleta di taekwondo a vincere una seconda medaglia d'oro a Tokyo 2020 (il suo primo titolo olimpico è stato a Londra 2012), ma la sua partecipazione a Parigi 2024, quando avrà 31 anni, non è certa. La campionessa del mondo 2019 e medaglia d'argento olimpica Lee Dabin dalla Repubblica di Corea spera di salire in cima al podio olimpico in Francia dopo aver perso contro Mandic nella finale della categoria di peso +67 kg.

La medaglia di bronzo francese di Tokyo 2020 Althea Laurin inseguirà la vittoria in casa nella categoria +67kg, mentre la sua connazionale Magda Wiet Henin punterà alla sua prima medaglia olimpica nella classe di peso -67kg.

Dopo due ori olimpici consecutivi, Jade Jones non è riuscita a conquistare il terzo titolo consecutivo perdendo agli ottavi di finale contro la medaglia di bronzo di Rio 2016 Kimia Alizadeh della Squadra Olimpica dei Rifugiati nella categoria -57 kg femminile a Tokyo. Ma cercherà di riscattarsi per conquistare una storica terza medaglia d'oro ai Giochi Olimpici del 2024.

Nell'evento maschile, Ulugbek Rashitov è diventato il primo atleta uzbeko a vincere l'oro nel taekwondo ai Giochi Olimpici dopo la sua vittoria nella categoria -68kg a Tokyo. Rashitov ha battuto agli ottavi di finale il tre volte campione del mondo Lee Daehoon, che aveva vinto l'argento e il bronzo rispettivamente a Londra 2012 e Rio 2016.

Jang Jun, medaglia di bronzo olimpica, è il principale candidato a riportare il Team Corea sul gradino più alto del podio quando tenterà di vincere l'oro nella categoria -58kg.

Il calendario delle qualificazioni del Taekwondo per Parigi 2024

30 settembre 2023: Conferma delle quote del Paese Ospitante

Conferma delle quote del Paese Ospitante 1 ottobre 2023 – 15 gennaio 2024: I NOC che ne hanno i requisiti presentano le richieste per gli Universality Places

I NOC che ne hanno i requisiti presentano le richieste per gli Universality Places 2 - 3 dicembre 2023: World Taekwondo Grand Prix Final 2023, Manchester (ENG)

World Taekwondo Grand Prix Final 2023, Manchester (ENG) 16 - 17 dicembre 2023: World Taekwondo Grand Slam Champions Series 2023, Wuxi (CHN)

World Taekwondo Grand Slam Champions Series 2023, Wuxi (CHN) 22 dicembre 2023: World Taekwondo conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute

World Taekwondo conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute 5 gennaio 2024: I NOC confermano a World Taekwondo l'uso delle quote assegnate

I NOC confermano a World Taekwondo l'uso delle quote assegnate 6 gennaio 2024: World Taekwondo riassegna le quote non usate

World Taekwondo riassegna le quote non usate 6 gennaio 2024: Il Ranking Olimpico del World Taekwondo viene pubblicato

Il Ranking Olimpico del World Taekwondo viene pubblicato 11 gennaio 2024: World Taekwondo conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute

World Taekwondo conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute 25 gennaio 2024: I NOC confermano a World Taekwondo l'uso delle quote assegnate

I NOC confermano a World Taekwondo l'uso delle quote assegnate 30 gennaio 2024: World Taekwondo riassegna tutte le quote non usate

World Taekwondo riassegna tutte le quote non usate Febbraio 2024: Torneo di Qualificazione Oceania (da confermare), Torneo di Qualificazione Africa (da confermare)

Torneo di Qualificazione Oceania (da confermare), Torneo di Qualificazione Africa (da confermare) Marzo 2024: Torneo di Qualificazione Europa (da confermare), Torneo di Qualificazione Pan-America (da confermare)

Torneo di Qualificazione Europa (da confermare), Torneo di Qualificazione Pan-America (da confermare) Aprile 2024: Torneo di Qualificazione Asia (da confermare)

Torneo di Qualificazione Asia (da confermare) Entro cinque giorni dopo ogni torneo di qualificazione continentale: World Taekwondo conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute

World Taekwondo conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute Due settimane dopo ogni torneo di qualificazione continentale: I NOCs confermano a World Taekwondo l'uso delle quote assegnate

I NOCs confermano a World Taekwondo l'uso delle quote assegnate Entro cinque giorni dopo ogni passaggio precedente: World Taekwondo riassegna tutte le quote non usate

World Taekwondo riassegna tutte le quote non usate 2 maggio 2024: La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione degli Universality places ai NOC (ove applicabile)

La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione degli Universality places ai NOC (ove applicabile) 16 maggio 2024: World Taekwondo riassegna qualsiasi quota non usata

World Taekwondo riassegna qualsiasi quota non usata 8 luglio 2024: Scadenza Iscrizioni Sport Parigi 2024

Scadenza Iscrizioni Sport Parigi 2024 26 luglio – 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

Puoi saperne di più sui sistemi di qualificazione degli altri sport che saranno presenti a Parigi 2024.