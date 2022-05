Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione del judo per le prossime Olimpiadi

Per i judoka di tutto il mondo, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 iniziano il 24 giugno 2022, la data che la Federazione Internazionale di Judo ha scelto per l'inizio del periodo di qualificazione Olimpica.

In quanto paese ospitante, alla Francia è stata assegnata una quota per categoria di peso e cercherà anche di difendere il proprio titolo nell'evento a squadre miste. Per i restanti 358 posti, il sistema di qualificazione rimarrà in gran parte invariato rispetto a quello utilizzato per Tokyo 2020. Scopriamolo!

LEGGI ANCHE: Paris 2024: presentato il calendario ufficiale delle competizioni dei prossimi Giochi Olimpici Estivi.

Quanti judoka si sfideranno a Parigi 2024?

186 uomini e 186 donne si sfideranno nel judo a Parigi 2024. Il totale di 372 judoka che parteciperanno ai prossimi Giochi è leggermente inferiore ai 386 che hanno gareggiato a Tokyo 2020.

Qual è il percorso di qualificazione del judo a Parigi 2024?

Le quote per Parigi 2024 saranno assegnate in base al ranking mondiale IJF durante il periodo di qualificazione Olimpica. Ciò significa che tutti gli eventi del World Tour tenuti tra il 24 giugno 2022 e il 23 giugno 2024 saranno presi in considerazione per l'assegnazione delle quote. Al termine di questo periodo, per ciascuna delle sette categorie di peso, i primi 17 paesi rappresentati nella classifica mondiale riceveranno ciascuno una quota.

Successivamente, saranno assegnate 100 quote in base alla rappresentanza continentale. Ogni continente ha un certo numero di posti assegnati agli atleti con il maggior numero di punti, indipendentemente dal sesso e dalla categoria di peso, con il limite di una quota continentale per NOC (Comitato Olimpico Nazionale, dalla sigla in inglese National Olympic Committee).

Ogni continente ha anche un invito per un posto per la squadra. Questa quota serve ad aiutare una squadra che ha solo cinque atleti qualificati per Parigi 2024 a qualificare un sesto atleta, al fine di costruire una squadra per l'evento a squadre miste.

Infine, 15 posti saranno assegnati da una commissione tripartita per gli Universality places.

Il numero più alto di atleti che un NOC può qualificare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel judo è 14 (uno per categoria di peso).

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallavolo per le prossime Olimpiadi.

Qual è il formato della competizione di judo di Parigi 2024?

La competizione di judo inizierà il giorno dopo la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dal 27 luglio al 2 agosto, si svolgerà ogni giorno la competizione per una categoria di peso femminile e una categoria di peso maschile, prima dell'evento a squadre miste del 3 Agosto.

In ogni categoria di peso, gli atleti sono inseriti in un girone a eliminazione diretta. È un classico formato a eliminazione diretta fino alla finale, con una piccola modifica: gli atleti sconfitti nei quarti di finale rimangono in competizione, con un ripescaggio che si traduce in due medaglie di bronzo assegnate in ogni categoria di peso.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallamano per le prossime Olimpiadi.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione del triathlon per le prossime Olimpiadi

Judo: star e talenti da tenere d'occhio per Parigi 2024

I judoka francesi saranno particolarmente desiderosi di vincere in casa dopo aver portato a casa otto medaglie, incluso l'oro nel nuovo evento a squadre miste, a Tokyo 2020.

Teddy Riner cercherà una terza medaglia d'oro individuale nella categoria +100kg, mentre Clarisse Agbegnenou tenterà di mantenere il suo titolo dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Tra i favoriti anche Amandine Buchard e Romane Dicko.

Come al solito, la squadra giapponese sarà tra le favorite. Ono Shohei punterà a vincere la terza medaglia d'oro Olimpica consecutiva. Abe Hifumi e Uta, che sono diventati campioni Olimpici lo stesso giorno a Tokyo 2020, cercheranno di entrare nella leggenda dopo essere diventati i primi fratello e sorella a farlo.

La canadese Jessica Klimkait, il belga Matthias Casse e l'ucraina Daria Bilodid andranno a Parigi 2024 con l'obiettivo di portare a casa una medaglia di colore diverso dai bronzi vinti a Tokyo 2020.

Odette Giuffrida e Maria Centracchio saranno le indiziate principali dei colori italiani, a caccia di conferme della grande prestazione di Tokyo, dove hanno conquistato entrambe la medaglia di bronzo, rispettivamente nei -52kg e nei -63kg femminili.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della mountain bike per le prossime Olimpiadi.

Calendario delle qualificazioni del judo a Parigi 2024

24 giugno 2022 - 23 giugno 2024: periodo di qualificazione Olimpica

25 giugno 2024: pubblicata la classifica mondiale IJF del periodo di qualificazione Olimpica

25 giugno 2024: IJF conferma per iscritto ai NOC i posti ottenuti

2 luglio 2024: I NOC confermano all'IJF l'utilizzo dei posti assegnati

3 luglio 2024: IJF riassegna tutti i posti inutilizzati

Date da definire: La Commissione Tripartita confermerà per iscritto l'assegnazione degli Universality places ai NOC

8 luglio 2024: scadenza per le iscrizioni a Parigi 2024

26 luglio - 11 agosto: Giochi Olimpici di Parigi 2024

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della ginnastica artistica per le prossime Olimpiadi.