Paris 2024: presentato il calendario ufficiale delle competizioni dei prossimi Giochi Olimpici Estivi

Il calendario delle competizioni per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato reso noto nella giornata di venerdì 1 aprile, in seguito all'approvazione del comitato esecutivo del CIO.

L'azione inizierà due giorni prima della Cerimonia di Apertura, con rugby, pallamano e calcio chiamati ad alzare il sipario dei Giochi francesi il 24 luglio.

Saranno in totale 19 giorni di competizione, con gli eventi finali che avranno luogo l'11 agosto. Complessivamente, ci saranno 329 eventi e 729 sessioni, in 32 sport.

Quando verranno assegnate le prime medaglie delle Olimpiadi 2024?

Le primissime medaglie dei Giochi saranno assegnate il 27 luglio, il giorno dopo la Cerimonia di Apertura.

8 discipline vedranno svolgersi le loro prime finali, tra cui il ciclismo - cronometro femminile e maschile - judo, scherma, tuffi, rugby, tiro a segno, nuoto e skateboard.

Il weekend del giro di boa prevede medaglie in quantità

Segnatevi queste date nel calendario: sabato 3 e domenica 4 agosto, le giornate in cui si svolgeranno le finali di 15 diversi sport. Saranno 48 ore di competizione ad alta intensità, dove verranno assegnate medaglie nel tennis, tennis da tavolo, judo, scherma, atletica, tiro con l'arco, tiro a segno, ciclismo su strada, golf, equitazione, canottaggio, ginnastica artistica, badminton e nuoto.

Olympic Games handover ceremony on August 08, 2021 in Paris, France Foto di 2021 Getty Images

Eventi medaglia del nuoto e dell'atletica con programmazione serale

Le finali di nuoto e atletica sono state tutte programmate per la sera, con le finali del nuoto previste presso l'Arena Paris La Défense, mentre l'atletica si prenderà la scena allo Stade de France. La prima finale di nuoto avrà luogo alle 20:30 CET del 27 luglio, e la prima finale di atletica alle 19:00 del 2 agosto.

Il debutto della break dance ai Giochi Olimpici

Il tanto atteso debutto Olimpico della break dance è previsto per il 9 agosto con sessioni pomeridiane e serali che avranno luogo tanto il 9 come il 10 agosto. Questo tipo di urban dance - che ha avuto origine negli Stati Uniti nel 1970 - comprenderà due eventi ai Giochi di Parigi 2024, con competizioni per donne e uomini.

Le finali degli sport di squadra regaleranno una chiusura mozzafiato ai Giochi del 2024

Da giovedì 8 a domenica 11 agosto, si svolgeranno tutte le finali di hockey femminile e maschile, pallamano, calcio, beach volley, pallavolo, pallacanestro e pallanuoto, per un finale emozionante dei Giochi Estivi 2024.

Scopri il programma completo (in inglese) dei Giochi Olimpici di Paris 2024.