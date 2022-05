Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione del triathlon per le prossime Olimpiadi

Dopo il grande successo a Tokyo 2020 per l’introduzione della staffetta mista, il triathlon torna ancora una volta in agenda per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

A Tokyo si prevedeva un cambio della guardia nella competizione maschile, a causa dell’assenza del due volte medaglia d’oro Olimpica Alistair Brownlee (GBR) che permetteva la possibilità di incoronare un nuovo campione Olimpico. L’eredità è stata accolta dal norvegese Kristian Blummenfelt che ha conquistato la vittoria all’Odaiba Marine Park.

Nella competizione femminile è stata fatta la storia, poiché Flora Duffy è diventata la prima atleta delle Bermuda a vincere una medaglia d’oro, mentre il debutto della staffetta mista ha visto la Gran Bretagna incoronare la prima squadra campionessa Olimpica in assoluto. Tutte e tre le competizioni torneranno per Parigi 2024.

Tuttavia, per realizzare i loro sogni di riuscire a competere in Francia, gli atleti dovranno prima qualificarsi. Scopri di seguito tutto ciò che c'è da sapere sul percorso per la qualificazione Olimpica del triathlon.

Quanti atleti gareggeranno nel triathlon a Parigi 2024?

In totale, 110 atleti e atlete gareggeranno nella competizione di triathlon a Parigi 2024. In quanto paese ospitante, la Francia riceverà quattro posti contingentati - due uomini e due donne - mentre due per genere saranno riservati agli Universality places, decisi dalla Commissione Tripartita.

Gli altri 102 posti saranno assegnati in base alle competizioni che precedono i Giochi, con un massimo di sei posti per Comitato Olimpico Nazionale (NOC), tre per gli uomini e tre per le donne.

Qual è il percorso di qualificazione al triathlon per Parigi 2024?

Per i 102 atleti che puntano a qualificarsi per Parigi 2024 - al di fuori della nazione ospitante e degli Universality places, ecco le competizioni che daranno loro l’opportunità di prenotare un biglietto per i Giochi del 2024.

Campionati mondiali di staffetta mista di triathlon 2022, Montreal, Canada, 26 giugno 2022

Due posti per genere saranno assegnati al NOC con il punteggio più alto ai Campionati mondiali di staffetta mista di triathlon a Montreal, in Canada, a condizione che il NOC non abbia ottenuto le quote. In quest’ultimo caso, i posti saranno assegnati al successivo NOC idoneo con il punteggio più alto. Se il NOC non ha due uomini e due donne idonei, i posti saranno assegnati al NOC successivo con il punteggio più alto dell’evento.

Campionati mondiali di staffetta mista di triathlon 2023, Amburgo, Germania, data da definire

Due posti per genere saranno assegnati al NOC con il punteggio più alto ai Campionati mondiali di staffetta mista di triathlon ad Amburgo, in Germania, a condizione che il NOC non abbia ottenuto le quote. Nel caso in cui il NOC abbia già ottenuto la quota contingentata, i posti saranno assegnati al NOC idoneo successivo con il punteggio più alto. Se il NOC non ha due uomini e due donne idonei, i posti saranno assegnati al NOC con il punteggio più alto dell’evento.

Ranking mondiale di qualificazione Olimpica della staffetta mista di triathlon

Ai primi sei NOC con il punteggio più alto nella classifica di qualificazione Olimpica della staffetta mista verranno assegnati due posti per genere. Nel caso in cui il NOC abbia già ottenuto la quota, i posti saranno assegnati al NOC successivo più idoneo in graduatoria. Se il NOC non ha due uomini e due donne ammissibili, i posti saranno assegnati al NOC seguente con il punteggio più alto. Se nessun NOC ha due uomini e donne idonei, i posti saranno assegnati alla classifica individuale mondiale di triathlon.

Evento di qualificazione Olimpica della staffetta mista del Triathlon 2024, luogo e data da definire (tra il 15 aprile e il 27 maggio 2024)

Ai due NOC con il punteggio più alto dell’evento di qualificazione Olimpica della staffetta mista verranno assegnati due posti per genere. I NOC che hanno già atleti qualificati non potranno partecipare all’evento. Nel caso in cui un NOC non abbia due donne e due uomini idonei alla qualificazione, i posti saranno assegnati al successivo NOC con il punteggio più alto dell’evento o, in caso contrario, al successivo più alto nel World Triathlon Ranking di qualificazione Olimpica della staffetta mista.

Classifica mondiale delle qualifiche Olimpiche individuali di Triathlon - dal 27 maggio 2022 al 27 maggio 2024

I posti contingentati per i NOC saranno assegnati ai 26 atleti con il punteggio più alto in classifica. Nei casi in cui un NOC abbia già raggiunto la quota o abbia già assegnato il numero massimo di quote, non riceverà il posto in quota.

Classifiche mondiali di triathlon al 27 maggio 2024

Il NOC con il punteggio più alto non ancora qualificato per i Giochi riceverà un posto per il proprio NOC nel seguente ordine di priorità: Africa, Americhe, Asia, Europa, Oceania. Se non vi sono NOC idonei secondo il World Triathlon Ranking per uno specifico continente, la quota sarà assegnata al NOC dell’atleta successivo con il punteggio più alto, indipendentemente dal continente. Se un atleta ottiene un posto attraverso il World Triathlon Ranking della qualificazione Olimpica individuale, il posto assegnato attraverso il ranking mondiale di triathlon sarà rivolto al NOC con il punteggio più alto nel continente specifico che non si è ancora qualificato.

Qual è il formato e il programma della competizione di triathlon Parigi 2024?

La competizione di triathlon a Parigi 2024 si svolgerà in tre giorni a Pont d’lena il 30 luglio, 31 luglio e 5 agosto, con ciascuna sessione che si svolgerà al mattino a partire dalle 8:00.

Sia la gara maschile che quella femminile si svolgeranno sulla distanza Olimpica: 1,5 km di nuoto, 40 km di bicicletta e 10 km di corsa. Non ci sono batterie, e ogni competizione sarà decisa da una singola gara.

La staffetta mista vedrà squadre di quattro elementi - due donne e due uomini - competere su un percorso più breve, dando vita a una versione veloce e impetuosa delle gare per genere.

Great Britain Tokyo 2020 triathlon mixed relay champions Foto di LEON NEAL/GETTY IMAGES

Triathlon: squadre, star e talenti da tenere d’occhio per Parigi 2024

Nella competizione femminile, Flora Duffy delle Bermuda è la campionessa Olimpica in carica, avendo vinto la prima medaglia d’oro in assoluto delle Bermuda ai Giochi Olimpici non appena sbarcata a Tokyo, per giunta in una gara di campioni. Secondo posto per la britannica Georgia Taylor-Brown e bronzo per la statunitense Katie Zaferes. Tutte e tre sono campionesse del mondo, quindi aspettati di vederli nel mix quando arriverà la competizione di Parigi 2024.

Altre triatlete nella competizione femminile che saranno tra le favorite dei prossimi Giochi, includiamo la talentuosa tedesca Laura Lindemann e la statunitense Summer Rappaport.

La competizione maschile ha visto nuovi volti emergere dopo anni di dominio Olimpico dei fratelli britannici Alistair e Jonny Brownlee. Blummenfelt della Norvegia ha vinto l’oro a Tokyo 2020, mentre il britannico Alex Yee è arrivato secondo e Hayden Wilde, della Nuova Zelanda, terzo.

Tuttavia, ci sono un certo numero di nomi che potrebbero sfidarsi per l’oro a Parigi, tra cui il due volte campione del mondo e favorito di casa Vincent Luis, e gli spagnoli Antonio Serrat Seoane e Mario Mola, tra gli altri.

Calendario delle qualificazioni di triathlon a Parigi 2024

27 maggio 2022 - 27 maggio 2024: Periodo di qualificazione Olimpica del Triathlon mondiale

26 giugno 2022: Campionati mondiali di staffetta mista di triathlon 2022, Montreal, Canada

Date da definire: Campionati mondiali di staffetta mista di triathlon 2023, Amburgo, Germania

Date da definire: Termine ultimo per i NOC per presentare le loro richieste per i posti di invito alla Commissione tripartita

25 marzo 2024: Classifica delle qualifiche Olimpiche della staffetta mista del triathlon del mondo

Date da definire: Evento di qualificazione Olimpica a staffetta mista mondiale di triathlon

27 maggio 2024: Classifica delle qualifiche Olimpiche individuali del triathlon mondiale

27 maggio 2024: Classifica Mondiale Triathlon

3 giugno 2024: World Triathlon per informare i NOC/NF dei posti contingentati assegnati

Date da definire: La Commissione Tripartita per confermare per iscritto l’assegnazione di Universality Places ai NOC

17 giugno 2024: CNO per confermare l’utilizzo dei posti contingentati assegnati al World Triathlon

22 giugno 2024: World Triathlon per riallocare tutti i posti contingentati non utilizzati

8 luglio 2024: scadenza per le iscrizioni sportive a Parigi 2024

26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

