Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallavolo per le prossime Olimpiadi

Il fermento per i Giochi Olimpici di Paris 2024 comincia a crescere, e le Federazioni Internazionali dei 32 sport in programma hanno annunciato la strada per la qualificazione Olimpica.

La FIVB (Federazione Internazionale di Pallavolo) ha rilasciato la timeline di qualificazione per la pallavolo. A Parigi 2024, i ranking mondiali avranno un ruolo più importante nella definizione delle quote, e il formato della competizione Olimpica presenterà alcuni criteri differenti rispetto a Tokyo 2020.

Ecco le risposte a tutte le domande sul processo di qualificazione della pallavolo per Parigi 2024.

Quante squadre di pallavolo ci saranno a Parigi 2024?

I tornei femminili e maschili avranno 12 squadre ciascuno, per un totale di 144 atleti per genere.

Qual è il percorso di qualificazione per la pallavolo a Parigi 2024?

Come paese ospitante, la Francia ha diritto a una quota per ciascun torneo, maschile e femminile.

Per le restanti 11 quote di ogni competizione, 6 saranno definite da 3 tornei di qualificazione Olimpica, che si disputeranno a settembre e ottobre 2023.

I tre tornei di qualificazione Olimpica saranno composti da otto squadre ciascuno – 24 in totale – in base alle classifiche FIVB al 12 settembre 2022 (uomini) e 17 ottobre (donne). Le prime due squadre di ogni torneo si qualificheranno per Paris 2024.

I cinque posti Olimpici rimanenti saranno decisi utilizzando i ranking della FIVB di giugno 2024, dando la priorità ai paesi dei continenti che non avranno ancora squadre qualificate al torneo Olimpico.

Per Tokyo 2020, ci sono stati sei tornei di qualificazione, e i posti rimanenti sono stati definiti dalle competizioni continentali.

Qual è il formato della pallavolo a Parigi 2024?

A Parigi, la fase preliminare sarà composta da tre gruppi di quattro squadre ciascuno - invece dei due gruppi da sei visti a Tokyo 2020.

Le prime due squadre di ogni gruppo e le migliori due terze classificate passano ai playoff. Nessuna differenza nella fase successiva: seguiranno i quarti di finale, le semifinali e le partite per la medaglia di bronzo e d'oro.

Squadre e star della pallavolo da tenere d’occhio per Paris 2024

La Francia, in quanto paese ospitante, non deve preoccuparsi della qualificazione Olimpica, ma è obbligatorio tenere ben presente la squadra maschile guidata da Jean Patry e Earvin N'Gapeth, che ha vinto la sua prima medaglia d'oro francese a Tokyo 2020.

Il Brasile, che agli ultimi Giochi Olimpici non ha raggiunto il podio per la prima volta da Sydney 2000, punterà a rinnovare la propria squadra contando ancora sull'esperienza di Bruno Rezende e Yoandy Leal.

Per quanto riguarda il fronte femminile, le finaliste di Tokyo, USA e Brasile, confermano dei roster molto competitivi, senza dimenticare star del calibro di Tijana Boskovic e le sue compagne della Serbia – una nazionale dalla grande tradizione Olimpica.

La nazionale italiana trascinata dal talento di Paola Egonu cercherà sicuramente di riscattare la deludente eliminazione ai quarti di finale di Tokyo 2020, ad opera proprio delle serbe. Ma le basi per il riscatto sono già state gettate a settembre 2021 con la vittoria del Campionato europeo a firma delle azzurre.

Calendario delle qualificazioni di pallavolo a Parigi 2024