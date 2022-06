Obiettivo Parigi 2024: il sistema delle qualificazioni nel tennis per i prossimi Giochi Olimpici

Una delle più importanti sedi del tennis mondiale ospiterà i Giochi Olimpici di Parigi 2024: la terra battuta della sede della Federazione Francese di tennis, dove si svolgono ogni anno gli Open di Francia, sarà il terreno di gioco per la conquista delle medaglie Olimpiche in quella che si preannuncia una competizione a dir poco storica.

Vedremo brillare ancora leggende come Serena Williams e Rafael Nadal? Dove potrà arrivare Carlos Alcaraz nei prossimi due anni?

Quel che è certo è che a Parigi 2024 il torneo Olimpico di tennis si giocherà sulla terra battuta per la settima volta, la prima da Barcellona 1992.

Il sistema delle qualificazioni Olimpiche è stato presentato, senza modifiche significative rispetto a Tokyo 2020. Ecco come i tennisti potranno assicurarsi un posto ai prossimi Giochi Olimpici.

Qual è il cammino delle qualificazioni del tennis per Parigi 2024?

Regole Generali

Parigi 2024 ospiterà i cinque consueti eventi (singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile e doppio misto), prevedendo 172 quote. Il numero totale di atleti dipende da quanti giocatori competono in più di un evento.

Ogni NOC può qualificare fino a 12 atleti, sei per genere, rappresentati da un massimo di quattro giocatori (i migliori classificati all'interno del proprio Paese) in ciascuno dei tabelloni di singolare, due iscrizioni in ciascuno dei tabelloni di doppio e un solo ingresso nel doppio misto.

Per essere ammessi, gli atleti devono seguire le regole di idoneità ITF (International Tennis Federation), compresa la partecipazione alla Coppa Davis (maschile) e alla Billie Jean King Cup (femminile), ma possono essere applicate eccezioni.

Le classifiche ATP (maschile) e WTA (femminile) del 10 giugno 2024 - subito dopo gli Open di Francia - determineranno la maggior parte degli atleti che si qualificheranno.

Qualificazioni singolare

I tabelloni dei singolari includeranno 64 giocatori per ogni competizione. Le classifiche ne determinano 56 (Accesso Diretto), rispettando la quota massima di quattro per NOC. La Francia ha un posto per evento assicurato come Paese ospitante, ma non lo userà se gli atleti francesi sono già qualificati. Sei altre quote saranno Posti ITF, e un altro sarà un Universality Place.

I posti ITF vengono assegnati ai vincitori o ai finalisti delle competizioni continentali delle Americhe (finalisti del singolare maschile e femminile ai Giochi Panamericani del 2023), dell'Asia (vincitori del singolare maschile e femminile ai Giochi asiatici del 2022) e dell'Africa (campioni del singolare maschile e femminile ai Giochi Africani 2023).

Gli altri due posti ITF sono riservati ai campioni Olimpici o del Grande Slam nel singolare, che non si sono qualificati secondo altri criteri, a condizione che siano nella top 400 di singolare e non facciano superare la quota massima al loro NOC.

Qualificazioni nel doppio

Ogni evento di doppio prevede 32 squadre, due al massimo per NOC. I primi a qualificarsi sono i primi 10 giocatori delle classifiche di doppio ATP e WTA, purché abbiano un partner disponibile dello stesso NOC tra i primi 300 di qualsiasi classifica, e la nomina del partner non faccia superare la quota massima del loro NOC.

Successivamente, le quote vengono distribuite utilizzando la classifica combinata dei partner. Infine, la priorità va alle squadre che hanno già giocatori qualificati per un evento di singolare.

Qualificazioni doppio misto

Solo gli atleti già qualificati al singolare o al doppio possono prendere parte a una delle 16 squadre di doppio misto, con ammessa una squadra per NOC. La qualificazione è decisa dalla classifica combinata dei partner.

Tennis: star e talenti da tenere d’occhio per Parigi 2024

Le cose possono cambiare rapidamente nel mondo del tennis, ma il pubblico avrà sicuramente la possibilità di ammirare alcune delle leggende dello sport come Rafael Nadal, due volte oro Olimpico, Novak Djokovic, bronzo nel 2008, la cinque volte medagliata Venus Williams, Serena Williams, quattro ori Olimpici, Roger Federer, due ori Olimpici, e Andy Murray, due ori Olimpici.

La campionessa nel singolare femminile di Tokyo 2020, la svizzera Belinda Bencic, si troverà di fronte una forte concorrenza a Parigi, in particolare se la polacca Iga Swiatek continuerà a dominare in campo femminile. L'attuale numero 1 del mondo ha anche il vantaggio di essere una specialista della terra battuta.

Carlos Alcaraz non ha potuto partecipare a Tokyo perché la Spagna aveva già raggiunto la sua quota massima. Ma è difficile immaginare che il 19enne non sarà presente alle Olimpiadi questa volta, cercando di ripetere l'impresa di Alexander Zverev nel 2021.

I tifosi locali sosterranno le loro principali speranze per la conquista di una medaglia d'oro, i più volte campioni di doppio del Grande Slam Nicolas Mahut e Pierre-Hughes Herbert. Dovranno però superare una 'maledizione' Olimpica: hanno perso al primo turno a Rio e Tokyo. Non c'è posto migliore per la rivincita che i campi dove hanno vinto due titoli agli Open di Francia.

Calendario delle qualificazioni di tennis a Parigi 2024

10 giugno 2024 (da conf.): data delle classifiche di singolare maschile e doppio che determinano gli Accessi Diretti (la prima classifica dopo la fine del Roland Garros).

data delle classifiche di singolare maschile e doppio che determinano gli Accessi Diretti (la prima classifica dopo la fine del Roland Garros). 12 giugno 2024 (da conf.): l'ITF comunica ai NOC/Federazioni nazionali gli atleti qualificati.

l'ITF comunica ai NOC/Federazioni nazionali gli atleti qualificati. 19 giugno 2024 (da conf.): i NOCs/Federazioni Nazionali confermano la partecipazione degli atleti qualificati e presentano le candidature per gli eventi di doppio femminile e maschile.

i NOCs/Federazioni Nazionali confermano la partecipazione degli atleti qualificati e presentano le candidature per gli eventi di doppio femminile e maschile. 8 luglio 2024: l'ITF ricolloca i posti delle quote non usati.

l'ITF ricolloca i posti delle quote non usati. 8 luglio 2024: scadenza iscrizione atleti PArigi 2024.

scadenza iscrizione atleti PArigi 2024. Da conf.: fine della procedura di riallocazione.

fine della procedura di riallocazione. Fino alla fine del primo turno di partite di ogni evento: sostituzioni in caso di forfait.

sostituzioni in caso di forfait. 26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici Parigi 2024

Giochi Olimpici Parigi 2024 Da confermare: scadenza ITF per ricevere dai NOC le partecipazioni per l'evento di doppio misto.

