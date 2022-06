Wimbledon 2022: arrivano Berrettini, Trevisan e gli altri tennisti italiani! Programma, orari e favoriti

Una distesa di occhi appassionati delle 15.000 persone del Centre Court affollerà di nuovo questo angolo a sud-ovest di Londra, mentre tutto intorno sarà il mormorio delle chiacchiere dei fan del tennis che si snodano attraverso i campi esterni a caccia delle fragole più prestigiose d'Inghilterra.

Wimbledon è tornato.

Domenica 3 luglio sarà anche il Centenario del Centre Court, l'iconica sede su Church Road. La sede precedente, Worple Road, ha ospitato originariamente il torneo per 35 anni.

Gli italiani chiamati a partecipare alla festa? Ben 5 nel main draw: per le donne Camila Giorgi, testa di serie numero 21, Martina Trevisan, tds 22, mentre per gli uomini c'è grande attesa per l'eroe azzurro della passata edizione e in grandissimo spolvero al rientro dallo stop, Matteo Berrettini, tds 8, accompagnato da Jannick Sinner, 10 e Lorenzo Sonego, 28.

Wimbledon 2022: programma e formato

Date: Lunedì 27 giugno – domenica 10 luglio 2022

Come faccio a sapere chi giocherà il giorno successivo?

Un ordine di gioco completo sarà disponibile la sera prima del gioco del giorno successivo.

A che ora iniziano le partite?

Campi esterni: 12:00

Court n. 1: 14:00

Campo centrale: 14:30 escluso il fine settimana delle finali, con le partite che iniziano alle 15:00

Wimbledon 2022: chi ci sarà? Sprazzi azzurri tra i grandi nomi

Dieci parole sui social hanno fermato il mondo del tennis, martedì 14 giugno.

‘SW at SW19. It’s a date. 2022 See you there.’

Serena Williams, 23 volte vincitrice del Grande Slam annunciava il ritorno.

La 40enne ha dichiarato la sua intenzione di tornare sul circuito dopo essere stata via per un anno a causa dell'infortunio alla gamba nel primo turno di Wimbledon 2021.

Il primo passo della statunitense nell'arena competitiva sarà nel doppio con la tunisina Ons Jabeur all'Eastbourne International, il tradizionale evento di riscaldamento pre-Wimbledon sulla costa meridionale del Regno Unito, iniziato lunedì 20 giugno.

E a proposito di Jabeur.

La 27enne numero tre del mondo è la tennista araba e africana con il punteggio più alto nella storia del ranking, con il miglior titolo conquistato all'Open di Madrid 2022, lo scorso maggio.

Iga Swiatek, la super tifosa di Rafael Nadal, rimane la giocatrice più in forma nell'evento femminile.

La 21enne ha eguagliato il risultato del suo eroe al Roland-Garros il mese scorso, emulando anche alcuni dei modi di fare in campo dello spagnolo e vincendo il suo secondo titolo del Grande Slam.

Tra le donne italiane, le osservate speciali saranno Camila Giorgi, la migliore delle azzurre in ranking, e Martina Trevisan. La fiorentina, dopo il grande explot sulla terra rossa del Roland-Garros, è tornata in campo al Bad Homburg Open debuttando con una sconfitta, una una situazione che potrebbe farle aumentare la sete di vittorie sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale.

Tuttavia, gli occhi saranno puntati su Serena Williams, che potrà vincere il 24° titolo del Grande Slam, eguagliando il bottino stabilito dall'australiana Margaret Court, che resiste da quasi mezzo secolo.

Sulla scia di quel record c'è anche un certo Rafael Nadal, che dopo la sorprendente 14a vittoria del Roland-Garros del mese scorso, è l'unico che regge il passo di Williams, con 22 titoli del Grande Slam a suo nome.

Il futuro padre, che solo di recente ha reso pubblico il dolore debilitante al piede che necessita di una gestione continua del dolore, non solo ha un infortunio da affrontare, ma anche un rivale come Novak Djokovic, alla ricerca di un altro titolo del Grande Slam, da aggiungere agli altri 20.

Entrambi i pesi massimi dovranno però fare attenzione all'azzurro Matteo Berrettini, il finalista battuto dal serbo nell'edizione 2021, ma che atterra a Londra in totale fiducia e con una striscia incoraggiante di risultati, dopo aver vinto entrambi i tornei a cui ha partecipato dal rientro dall'operazione alla mano dello scorso marzo.

L'italiano con il miglior ranking a Wimbledon è Jannick Sinner, che cercherà ritrovare la continuità competitiva dopo l'ultimo di una sfortunata serie di infortuni che l'ha costretto al ritiro dal Roland Garros contro Andrey Rublev.

Anche l'altoatesino, come Williams, avrà modo di testare la propria forma fisica prima di Wimbledon all'ATP 250 di Eastbourne dove è in lizza anche Lorenzo Sonego, anche lui di rientro dopo 4 mesi di stop, che però nei match a ridosso di pre-Wimbledon sta dando segnali molto incoraggianti.

E rimanendo in tema di tornei britannici e di ritorni: il favorito di casa, Andy Murray, sembra in rripresa dall'infortunio addominale che lo ha costretto a ritirarsi dal Queen's, dove è stato cinque volte vincitore.

Il campione Olimpico nel singolare maschile Alexander Zverev è fuori per infortunio a seguito di un devastante incidentein pista in cui si è strappato tre legamenti della caviglia destra durante l'incontro con Nadal nelle semifinali del Roland-Garros del mese scorso, mentre il favorito del pubblico, l'eterno Roger Federer è anche lui alle prese col recupero da un intervento chirurgico al ginocchio.

Accanto alla lista di questi mostri sacri ci sarà da divertirsi se si pensa ai sensazionali giocatori emergenti che vedremo all'opera, come il 19enne connazionale di Nadal, Carlos Alcaraz, il finalista degli Open di Francia Casper Ruud (23 anni) e il talentuoso tennista norvegese Dane Holger Rune (19).

Wimbledon 2022: come guardare l'All England tennis Championships

Wimbledon si svolgerà da lunedì 27 giugno a domenica 10 luglio 2022 presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club, a Londra.

Puoi trovare tutte le informazioni aggiornate, compreso l'elenco delle emittenti per territorio, sul sito ufficiale di Wimbledon.