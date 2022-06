Martina Trevisan torna in campo dopo le gioie di Parigi

Martina Trevisan non sembra intenzionata a fermarsi e la prossima tappa della sua cavalcata sarà in Germania, a Bad Homburg, per l'ultimo torneo sull'erba - categoria WTA 250 - prima di Wimbledon.

In un evento la cui la lista delle partecipanti annovera campionesse quali Daria Kasatkina, Belinda Bencic, Angelique Kerber, Simona Halep, tra le altre, Trevisan di certo non è capitata nel lato meno difficile del tabellone: pur arrivando con i favori delle teste di serie, al primo turno becca una rivale ostica, la canadese Bianca Andreescu (vincitrice dell'US Open 2019).

Nello stesso quarto della fiorentina c'è Kasatkina, pure lei semifinalista all’Open di Francia di quest’anno, e Andrea Petkovic, veterana tedesca di lungo corso anche lei con la semifinale francese come miglior risultato nei tornei del Grande Slam.

Il secondo quarto, quello che si intersecherebbe con la corsa di Trevisan, è infine presidiato da due delle favorite dell’evento, Simona Halep e Amanda Anisimova, che però dovranno vedersela con avversarie da non sottovalutare, dato che si parla di Katerina Siniakova e Alison Van Uytvanck.

Nella parte bassa del tabellone, l’azzurra Lucia Bronzetti dovrà fare i conti con la giovane promessa slovena, Katja Juvan, nella gara d'esordio. Il quarto è quello della campionessa del torneo in carica, la padrona di casa Angelique Kerber, vincitrice di Wimbledon 2018 ed ex numero 1 WTA . Ultimo quarto per Belinda Bencic, seed n.2, la cui wild card avversaria è una certa Sabine Lisicki giocatrice che, se dal 2016 sta affrontando un periodo complicato per la sua carriera, è pur sempre un’erbivora doc.

Martina Trevisan, alla prova dopo l'impresa

Martina Trevisan sta dimostrando di essere tornata a giocare per lasciare una traccia di gioia e classe nel tennis internazionale. La mancina fiorentina ha alle spalle una carriera caratterizzata da momenti molto duri, che l’hanno portata ad abbandonare le competizioni, dopo che da piccola aveva bruciato le tappe ed era arrivata agli Slam junior quando ancora doveva compiere 16 anni.

"Il tennis era diventato un ambiente nel quale non mi sentivo più a mio agio. Probabilmente ho sbagliato a continuare a giocare fino al punto in cui mi sono persa, smarrita sino ad ammalarmi di anoressia. Mi dovevo allontanare del tennis, altrimenti ne sarei stata travolta": dichiarava in un’intervista a federtennis, nel 2019.

In mezzo, anche la malattia degenerativa del padre, Claudio Trevisan, ex calciatore professionista che negli anni 80 aveva fatto parlare di sé nella serie cadetta italiana (a lui Martina ha dedicato la conquista delle semifinali di Parigi). Il momento difficile in cui si trovava la sua famiglia avrebbe reso ancora più insostenibile il malessere derivato dalla pressione agonistica, un peso troppo grande per le spalle adolescenti di Trevisan.

Lo stop improvviso è stato però provvidenziale: l'ultimo match di quel periodo buio è dell'anno 2010. Da quel momento Trevisan comincia a dedicarsi esclusivamente alla vita da istruttrice di tennis - lei figlia a sua volta di una maestra di tennis - ma allo stesso tempo coltiva il terreno in cui la passione per lo sport giocato possa rinascere senza tossicità.

E infatti arriva il rientro: nel 2014, a 21 anni, torna ad allenarsi al Circolo di Pontedera, ripartendo dai tornei minori e risalendo un passo alla volta la china del ranking internazionale. Nel 2019, la vittoria a Charleston è il primo successo WTA di carriera.

A gennaio 2020 è il momento degli Australian Open, dove viene sconfitta al 1° turno da quella che poi sarebbe stata la vincitrice del torneo, Sofia Kenin. Poco dopo, comincia la prima parte della favola Roland Garros, dove raggiungerà i quarti di finale - e anche in quell’occasione sarà fermata da colei che poi avrebbe alzato il trofeo parigino, la polacca Iga Swiatek.

La seconda parte della favola è storia recente: la conquista della semifinale degli Open di Francia (non succedeva a un’italiana dal 2012, con Sara Errani), appena qualche giorno dopo il trionfo del suo primo torneo WTA, a Rabat, in Marocco.

Tabellone principale WTA 250 Bad Homburg 2022