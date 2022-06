Il nuoto azzurro ai Mondiali 2022 per sfidare i record di Gwangju 2019. Programma, orari e i principali favoriti nella vasca di Budapest 2022

Conto alla rovescia iniziato: l'azione del nuoto in vasca è pronta ad alzare il sipario dal 18 al 25 giugno, nella Duna Arena di Budapest, un luogo rinomato per la fucina di tempi veloci e tanti record battuti.

Ecco la mini-guida di olympics.com sugli imminenti Mondiali di nuoto 2022: chi ci sarà nella squadra italiana, il programma e gli atleti da tenere d'occhio.

Accadeva a Gwangju: com'è andata la squadra italiana in vasca ai precedenti Mondiali di nuoto nel 2019

Il migliore di sempre in vasca. Questo l'importante bilancio che farà da precedente a Budapest 2022: il Campionato del mondo di Gwangju 2019 è stata l'edizione migliore per il Tricolore, grazie agli 8 metalli conquistati (3 medaglie d'oro, 2 d'argento e 3 di bronzo). Oltre ai podi - che hanno permesso all'Italia di chiudere quinta nel medagliere del nuoto dietro a Stati Uniti, Australia, Ungheria e Russia - c'è da aggiungere quello che si protrebbe definire il (non troppo) sommerso di eccellenza rappresentato dalle tante semifinali raggiunte, dalle 23 finali centrate e dai 6 quarti posti.

Di questi ultimi, 3 sono stati i piazzamenti delle staffette 4×100 stile maschili, 4×200 stile maschili e 4×100 mista femminili. 3 le medaglie di legno individuali: Elena Di Liddo nei 100m farfalla (57.04 in semifinale e record italiano); Federico Burdisso nei 200m farfalla (1:54.39 e record italiano) e Margherita Panziera nei 200m dorso.

Simona Quadarella 1500m stile libero femminili – 15:40.89 · Record italiano

Simona Quadarella 800m stile libero femminili – 8:14.99

Gabriele Detti 400m stile libero maschili – 3:43.23 · Record italiano

Veterani e debuttanti nella squadra azzurra per i Mondiali 2022

Un totale di 29 atleti, 9 donne e 20 uomini, sono stati convocati dal direttore tecnico italiano, Cesare Butini, per la rassegna continentale ungherese. La scelta, come argomentato dallo stesso tecnico, ha tenuto conto della lunga estate 2022 che vedrà avvicendarsi diversi appuntamenti internazionali di prestigio (Giochi del Mediterraneo, Universiadi e gli Europei di Roma, tra gli altri) ragion per cui si è visto necessario un allargamento delle risorse, prediligendo sia il ranking mondiale ma anche dando la possibilità ai più giovani di acquisire esperienza internazionale, per trarre vantaggio dalla sinergia con gli atleti più esperti.

Accanto alle consolidate punte di diamante, come all'asso Paltrinieri, ma anche Gabriele Detti, Alberto Razzetti e Burdisso spicca infatti la presenza del veterano Luca Dotto. Allo stesso tempo, si concretizzerà la prima chance mondiale per un classe 2006: Lorenzo Galossi, che agli Assoluti di Riccione si è intestato il tempo di 3:45 nei 400 stile libero.

Tra le donne, fari puntati sull'enfant prodige Pilato, che arriverà a Budapest tra le velociste da battere nei rana, sulla plurimedagliata Quadarella, e su Di Liddo e Panziera che vorranno sicuramente riscattare i quarti posti del 2019.

Nuotatrici italiane convocate ai Mondiali di Budapest 2022: Simona Quadarella (800-1500 stile libero), Benedetta Pilato (50-100 rana, 4×100 misti), Arianna Castiglioni (100 rana), Silvia Scalia (50 dorso), Silvia Di Pietro (4×100 misti), Chiara Tarantino (4×100 misti), MargheritaPanziera (4×100 misti), Elena DiLiddo (4×100 misti), Francesca Fangio (200 rana).

Nuotatori italiani convocati ai Mondiali di Budapest 2022: Marco De Tullio (400 sl, 4×200), Thomas Ceccon (100 dorso, 4×100 misti), Nicolò Martinenghi (50-100 rana, 4×100 misti), Simone Cerasuolo (50 rana), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero), Alessandro Miressi (100 stile libero, 4×100 stile libero e misti), Lorenzo Zazzeri (4×100 sl), Manuel Frigo (4×100 stile libero), Leonardo Deplano (4×100 stile libero), Gabriele Detti (4×200, 800), Stefano Di Cola (4×200), Stefano Ballo (4×200), Piero Codia (4×100 misti), Luca Dotto (50 stile libero), Lorenzo Galossi (400 sl), Giacomo Carini (200 farfalla), Federico Burdisso (100-200 farf, 4×100 misti), Alberto Razzetti (200 farfalla, 200 e 400 misti), Michele Lamberti (50 e 100 dorso, 4×100 misti), Matteo Ciampi (4×200).

Risultati italiani e medaglie nel nuoto a Tokyo 2020

Caeleb Dressel won three individual gold medals at Tokyo 2020 Foto di GETTY IMAGES

Chi può battere Caeleb Dressel e Katie Ledecky ai Campionati del Mondo FINA 2022?

Tutti gli occhi saranno puntati sulla coppia di nuoto statunitense, che ha vinto sette medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e anche stavolta, con buone probabilità, farà incetta di medaglie.

Da seguire anche la regina australiana del dorso Kaylee McKeown, che in Giappone si è cinta di ben tre allori, a soli 19 anni.

Katie Ledecky punta a quattro ori individuali

L'assenza dell'australiana Ariarne Titmus, che non si presenterà ai Mondiali per concentrarsi sui Giochi del Commonwealth del 2022, presuppone che Katie Ledecky diventi automaticamente la favorita per l'oro in tutti e quattro gli eventi individuali a cui parteciperà.

La sette volte campionessa Olimpica gareggerà nei 200, 400, 800 e 1500 stile libero, il poker di distanze con cui ha vinto ai Campionati del Mondo 2015, e dove nelle specialità degli 800 e dei 1500 troverà l'azzurra Quadarella.

In zona dorso, la più attesa è la detentrice del record mondiale nei 100 metri, Kaylee McKeown.

L'australiana arriverà da campionessa Olimpica in carica nei 100 e 200 metri, ma dovrà dare il meglio di sé per tenere a bada nomi del calibro della statunitense Regan Smith e della canadese Kylie Masse, le uniche altre due nuotatrici nella storia a infrangere la barriera dei 58 secondi nel 100.

L'assenza delle campionesse Olimpiche di rana Lydia Jacoby e Tatjana Schoenmaker - che non si sono qualificate e si sono concentrate rispettivamente sui Giochi del Commonwealth - mette il pallino del gioco tra le mani della statunitense Lilly King, che però ritroverà accanto a lei in corsia l'argento di Gwangju, la 17enne azzurra Benedetta Pilato che intanto, nel 2021, ha frantumato il record mondiale nei 50 rana, .

Dressel vuole otto ori a Budapest

Caeleb Dressel ha vinto 15 medaglie mondiali, tra il 2017 e il 2019, di cui 13 ori.

È di gran lunga il favorito per mantenere i suoi quattro titoli individuali nel 2022 nei 50 e 100 stile libero, e nei 50 e 100 farfalla.

Il nativo della Florida affronterà una forte concorrenza nei 50 stile: ci sarà il brasiliano Bruno Fratus, che ha fame di battere il record mondiale, mentre Kyle Chalmers, medaglia d'oro Olimpica di Rio 2016, sarà una dura gatta da pelare per entrambi.

I misti maschili, divertenti e competitivi

Uno degli eventi più attesi saranno le gare miste maschili.

Il campione del mondo in carica del Giappone, sia nei 200 che nei 400, Seto Daiya, cercherà di voltare pagina dopo gli ultimi, deludenti, Giochi, viceversa il britannico Duncan Scott è in forma smagliante, essendo diventato il nuotatore Olimpico di maggior successo del suo paese, proprio a Tokyo.

Altra certezza: sarà incoronato un nuovo re dei 100 rana, data l'assenza di Adam Peaty, che salterà l'evento a causa di un infortunio. L'olandese volante Arno Kamminga, che ha vinto due medaglie d'argento a Tokyo 2020, è considerato da molti il ​​suo erede.

Nei 200 rana, il detentore del record mondiale australiano e campione Olimpico Zac Stubblety-Cook è l'uomo da tenere d'occhio. Ma il tifo più forte dell'evento sarà senza dubbio riservato all'eroe di casa Kristof Milak, il campione Olimpico dei 200 farfalla e detentore del record mondiale, che nuoterà nella sua piscina preferita.

Programma dei Campionati Mondiali di nuoto FINA 2022

Le finali si svolgeranno ogni sera a partire dalle 18:00 italiane. Clicca qui per vedere il programma completo, comprese le batterie e le semifinali.

18 giugno_

400 stile libero femminili

4x100 stile libero femminili

400 stile libero maschili

400 misti maschili

4x100 misti maschili

19 giugno

100 farfalle femminili

200 misti femminili

100 rana maschili

50 farfalla maschili

20 giugno

1500 stile libero femminili

100 dorso femminili

100 rana femminili

200 stile libero maschili

100 dorso maschili

21 giugno

200 stile libero femminili

800 stile libero maschili

50 rana maschili

200 farfalla maschili

4x100 misti mista

22 giugno

50 dorso femminili

200 farfalla femminili

4x200 stile libero femminili

100 stile libero maschili

200 misti maschili

23 giugno

100 stile libero femminili

200 rana femminili

200 dorso maschili

200 rana maschili

4x200 stile libero maschili

24 giugno

800 stile libero femminili

200 dorso femminili

50 farfalla femminili

50 stile libero maschili

100 farfalla maschili

4x100 stile libero mista

25 giugno