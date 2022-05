Kylian Mbappé e il suo desiderio: partecipare a Paris 2024, "Il sogno sin da bambino"

Il sogno di Kylian Mbappe di giocare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è un passo più vicino a diventare realtà, dopo che il 23enne ha rivelato di averne parlato con il Paris Saint-Germain, il club con cui ha rinnovato il contratto qualche giorno fa.

"Sì, certo!", ha dichiarato il calciatore quando gli è stato chiesto se volesse rappresentare la Francia ai Giochi, durante un'intervista rilasciata la sera dello scorso 23 maggio in prima serata su TF1, la principale emittente francese. "Ne abbiamo parlato durante le discussioni sul contratto. È una grande opportunità, saranno passati 100 anni da Parigi 1924 ed è uno dei più grandi eventi sportivi".

Mbappé aveva già espresso in passato il suo amore per i Giochi Olimpici e il suo desiderio di giocare in casa.

"È stato quando ho visto i Giochi Olimpici di Londra 2012 che ho capito l'importanza di questo evento mondiale. I Giochi sono "IL" riferimento nello sport, il Santo Graal assoluto che ogni atleta desidera disputare e vivere almeno una volta nella vita", ha dichiarato in un'intervista dell'ottobre 2021 a L'Équipe. "È una sentimento che viene da dentro, come se fosse il mio destino partecipare a questa grande celebrazione nella mia città, nel mio Paese, 100 anni dopo l'ultima volta in Francia".

L’attaccante, che ha appena rinnovato il suo contratto con il PSG fino al 2025, ha parlato con passione del suo desiderio di giocare i prossimi Giochi Olimpici a Parigi, all'inizio di questa settimana.

"Lo sport è fatto di sentimenti ed emozioni. L'opportunità di giocare in una competizione come questa a casa propria, davanti alla famiglia, agli amici e con il mondo intero che ti guarda, è qualcosa che non puoi ignorare", ha dichiarato a TF1. "È il sogno di ogni bambino e ho sempre detto di volervi partecipare. Spero di averne la possibilità".

Nella stessa giornata, Mbappé era stato interrogato su Parigi 2024 e aveva detto all'AFP che il PSG non era "contrario, ma favorevole" a questa possibilità. L’attuale capocannoniere del campionato francese ha già vinto due titoli con la nazionale francese: la Coppa del Mondo FIFA, nel 2018, e la UEFA Nations League, nel 2021.

Mbappé punta a festeggiare alla grande il 40° anniversario della medaglia d'oro della Francia

Leo Messi e Neymar, i suoi due compagni di squadra che fanno anche parte del tridente offensivo del PSG, hanno già vissuto i Giochi ed entrambi hanno conquistato la medaglia d'oro. Messi a Pechino 2008 e Neymar a Rio 2016.

Mbappé, che è nato a Bondy, a soli 10 km dallo Stade de France - lo stadio Olimpico di Parigi 2024 - aveva già espresso il desiderio di giocare a Tokyo 2020. La Francia si era qualificata per il torneo per la prima volta da Atlanta 1996, ma è stata eliminata nella fase a gironi.

Il miglior risultato dei bleus alle Olimpiadi è stato l'oro conquistato a Los Angeles 1984, dopo aver battuto il Brasile per 2-0 in finale.

Parigi 2024 segnerà il 40° anniversario di quell'oro Olimpico francese.

Per poter partecipare ai Giochi del 2024, Mbappe, che avrà 25 anni quando la competizione inizierà - il 24 luglio 2024 -, dovrà essere scelto come uno dei tre giocatori fuori quota, ossia over 23, ammessi in ogni squadra.

