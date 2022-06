Tour de France 2022: il programma, le tappe e i favoriti dell'edizione 109

Il secondo Grand Tour della stagione 2022 di ciclismo su strada maschile, il 109º Tour de France, inizia venerdì 1° luglio a Copenaghen, in Danimarca, e si concluderà come di consueto a Parigi, domenica 24 luglio.

I medagliati di Tokyo 2020, Tadej Pogacar, Primoz Roglic e Wout van Aert, sono i corridori più attesi di questa corsa che coprirà un totale di oltre 3.300 km, distribuiti in 21 tappe.

In programma: cinque arrivi ad alta quota, due cronometro e sei tappe pianeggianti.

Lo sloveno Pogacar cercherà di conquistare la Maglia Gialla per il terzo anno consecutivo, eguagliando l'impresa compiuta di recente dal quattro volte campione Chris Froome (2015, 2016, 2017).

Dopo il rinvio dello scorso anno a causa della concomitanza con l'Europeo di calcio, la Danimarca diventerà il 10° Paese a ospitare la Grand Depart. Il percorso del 2022 toccherà anche il Belgio (tappa 6) e la Svizzera (tappe 8 e 9): l'ultima volta che il Tour toccava quattro Paesi diversi correva l'anno 2017.

Parteciperanno in tutto 176 corridori, otto per ciascuna delle 22 squadre - una in meno rispetto all'edizione del 2021.

L'ultimo giorno della Grand Boucle maschile coinciderà con la partenza dello storico Tour de France Femmes inaugurale di otto tappe, che sostituirà la corsa femminile di un giorno La Course.

Mettiti comdo e scopri tutto quello che c'è da sapere su una delle gare di resistenza più impegnative che vedrai quest'anno.

2021 Tour de France podium

Tour de France 2022: uomini di classifica e italiani favoriti

Tadej Pogacar: il bronzo Olimpico su strada si presenta alla Grand Boucle 2022 come il favorito assoluto. Lo sloveno ha vinto tutte le corse a tappe a cui ha partecipato in questa stagione (UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Slovenia) e punta a una tripletta di vittorie al Tour. A soli 23 anni.

Primoz Roglic: il vincitore della medaglia d'oro a cronometro di Tokyo 2020 ha sfiorato clamorosamente la vittoria in classifica generale nel 2020, mentre l'anno scorso ha dovuto abbandonare la corsa a causa di una caduta. L'ex saltatore con gli sci sembra aver recuperato dall'infortunio al ginocchio che ha condizionato la prima parte della sua stagione ed è reduce da una vittoria importante al Giro del Delfinato.

Daniel Martinez: con il vincitore del 2019 Egan Bernal ancora in convalescenza in seguito al terribile incidente patito in allenamento, il suo collega colombiano è pronto a diventare il leader della Ineos Grenadiers dopo aver vinto il Giro dei Paesi Baschi questa primavera. La squadra britannica ha vinto sette delle ultime 10 edizioni del Tour e Martinez potrebbe condividere la leadership con il campione 2018 Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de Suisse.

Jonas Vingegaard: il 25enne danese si è classificato a sorpresa secondo nel 2021 e in questa stagione, con due secondi posti nella Tirreno-Adriatico e al Delfinato, ha dimostrato di essere pronto a fare il salto di qualità... nel caso in cui il suo compagno di squadra Roglic della Jumbo-Visma non dovesse essere pienamente in forma.

Aleksandr Vlasov: con il successo di Jai Hindley al Giro d'Italia, le speranze della Bora-Hansgrohe di vincere il secondo Grande Giro quest'anno sono affidate al corridore russo che corre sotto una bandiera neutrale. Vlasov ha conquistato vittorie di rilievo alla Volta a la Comunitat Valenciana e al Tour de Romandie, ma è stato costretto ad abbandonare il Tour de Suisse per Covid, proprio quando era leader.

Filippo Ganna: lo specialista azzurro del cronometro, proprio nella tappa inaugurale potrebbe mettersi il Maillot più ambito e diventare il leader provvisorio della classifica generale. Il verbanese, oro Olimpico nell'inseguimento a squadre su pista, ha timbrato l'ultima dimostrazione di forma nel Giro del Delfinato, dove l'8 giugno scorso ha vinto la cronometro di circa 32 km, regolando il secondo tempo (del belga Wout Van Aert) di 2.30.

Damiano Caruso: dopo la seconda posizione al Giro d'Italia 2021, la scelta dell'azzurro di non partecipare alla corsa rosa ha fatto capire quanto il ragusano punti alla grande prestazione nella Grand Boucle. Il passista-scalatore italiano, dopo l'ottima quarta posizione nel Giro del Delfinato, ha continuato ad allenarsi sull'Etna - la vetta che gli ha regalato la gioia casalinga del Giro di Sicilia dello scorso aprile - a conferma che il siciliano della Bahrain Victorious ha oleato tutti gli ingranaggi con l'intenzione di giocare un ruolo da protagonista nella classifica di vertice.

Altri ciclisti chiave del Tour de France 2022

Maglia verde

Il vincitore della corsa a punti dello scorso anno, Mark Cavendish, difficilmente sarà selezionato dalla sua squadra Quick Step-Alpha Vinyl e questo significa che il 37enne dovrà ancora aspettare prima di poter superare il leggendario Eddy Merckx nel record di vittorie di tappa (entrambi sono a pari merito con 34).

La squadra belga sarà guidata dall'olandese Fabio Jakobsen, che spera di sfruttare il talento nello sprint. Anche l'australiano Caleb Ewan della Lotto-Soudal ha buone possibilità.

Il percorso prevede diverse tappe collinari e questo potrebbe favorire i puncheurs, come il sette volte vincitore della maglia verde Peter Sagan, che di recente è tornato a vincere al Tour de Suisse prima di ritirarsi a causa di un test Covid positivo. Altri contendenti per la maglia verde saranno il poliedrico Mathieu van der Poel, che ha indossato la maglia rosa di leader al Giro per le prime tre tappe, e Wout van Aert, che in questa stagione ha conquistato la classifica a punti sia al Giro del Delfinato che della Parigi-Nizza.

Maglia a pois

Pogacar si è assicurato la classifica del re della montagna nelle ultime due edizioni, e nella storia del Tour solo quattro corridori hanno vinta qiesta speciale classifica per più di due volte (il record appartiene a Richard Virenque, con sette).

Il talismano sloveno sarà probabilmente sfidato da alcuni pretendenti alla classifica generale, come Roglic, Vlasov, Vingegaard, oltre che dai francesi Thibaut Pinot - che ha recentemente conquistato la tappa regina del Tour de Suisse - e dal vincitore a pois del 2019 Romain Bardet, costretto a lasciare l'ultimo Giro per problemi intestinali.

Tour 2022: percorso e tappe chiave

Il Tour de France 2022 inizia con una cronometro tecnica di 13 km lungo le strade di Copenaghen, adatta agli specialisti della disciplina come il campione del mondo in carica Filippo Ganna e il due volte medagliato mondiale Van Aert.

Dopo altre due tappe in Danimarca, la corsa riprenderà in Francia martedì 5 luglio e un giorno dopo, nella quinta tappa, farà il suo ritorno il pavé per la prima volta dal 2018.

La prima settimana è caratterizzata dall'arrivo in vetta sulla Super Planche des Belles Filles, mentre le due tappe successive si addentreranno in Svizzera, con un arrivo allo Stadio Olimpico di Losanna.

Nella seconda settimana il gruppo attreverserà le Alpi con due tappe di montagna molto impegnative.

Nell'11ª tappa i corridori scaleranno il Col du Telegraphe e il Col du Galibier (il punto più alto della corsa a 2.642 m) prima di terminare in cima al Col du Granon; la 12ª tappa, nel giorno della presa della Bastiglia, sarà altrettanto impegnativa e prevede l'arrivo in vetta alla mitica Alpe d'Huez, per la prima volta dopo cinque anni.

Il Tour si sposterà poi attraverso il Massiccio Centrale verso i Pirenei, con l'ultimo giorno di riposo a Carcassonne.

Altri due arrivi in vetta in successione nella 17ª tappa (Peyragudes) e nella 18ª (Hautacam) offriranno l'ultima possibilità agli scalatori di guadagnare terreno nella classifica generale prima della cronometro di 40 km della 20ª tappa.

L'ultima tappa, che si concluderà a Parigi, vedrà i velocisti scontrarsi per l'ultima volta, in questa edizione, lungo gli Champs-Elysées.

Tour de France: tutte le 21 tappe

Venerdì 1 luglio: Tappa 1 - Copenaghen-Copenaghen (cronometro, 13,2 km)

- Copenaghen-Copenaghen (cronometro, 13,2 km) Sabato 2 luglio: Tappa 2 - Roskilde-Nyborg (202,5 km)

- Roskilde-Nyborg (202,5 km) Domenica 3 luglio: Tappa 3 - Vejle-Sonderborg (182 km)

- Vejle-Sonderborg (182 km) Lunedì 4 luglio: Riposo - Giorno di trasferimento

Martedì 5 luglio: Tappa 4 - Dunkerque-Calais (171,5 km)

- Dunkerque-Calais (171,5 km) Mercoledì 6 luglio: Tappa 5 - Lille Metropole-Arenburg Porte du Hainaut (157 km)

- Lille Metropole-Arenburg Porte du Hainaut (157 km) Giovedì 7 luglio: Tappa 6 - Binche-Longwhy (220 km)

- Binche-Longwhy (220 km) Venerdì 8 luglio: Tappa 7 - Tomblaine-La Super Planche de Belle Filles (176,5 km)

- Tomblaine-La Super Planche de Belle Filles (176,5 km) Sabato 9 luglio: Tappa 8 - Dole-Lausanne (186,5 km)

- Dole-Lausanne (186,5 km) Domenica 10 luglio: Tappa 9 - Aigle-Chatel les Portes du Soleil (193 km)

- Aigle-Chatel les Portes du Soleil (193 km) Lunedì 11 luglio: Riposo

Martedì 12 luglio: Tappa 10 - Morzine Les Portes du Soleil-Megeve (148,5 km)

- Morzine Les Portes du Soleil-Megeve (148,5 km) Mercoledì 13 luglio: Tappa 11 - Albertville-Col du Granon Serre Chevalier (152 km)

- Albertville-Col du Granon Serre Chevalier (152 km) Giovedì 14 luglio: Tappa 12 - Briancon-Alpe d'Huez (165,5 km)

- Briancon-Alpe d'Huez (165,5 km) Venerdì 15 luglio: Tappa 13 - Le Bourg d'Oisans-Saint Etienne (193 km)

- Le Bourg d'Oisans-Saint Etienne (193 km) Sabato 16 luglio: Tappa 14 - Saint Etienne-Mende (192,5 km)

- Saint Etienne-Mende (192,5 km) Domenica 17 luglio: Tappa 15 - Rodez-Carcassonne (202,5 km)

- Rodez-Carcassonne (202,5 km) Lunedì 18 luglio: Riposo

Martedì 19 luglio: Tappa 16 - Carcassonne-Foix (178,5 km)

- Carcassonne-Foix (178,5 km) Mercoledì 20 luglio: Tappa 17 - Saint-Gaudens-Peyragudes (130 km)

- Saint-Gaudens-Peyragudes (130 km) Giovedì 21 luglio: Tappa 18 - Lourdes-Hautacam (143,5 km)

- Lourdes-Hautacam (143,5 km) Venerdì 22 luglio: Tappa 19 - Castelnau-Magnoac - Cahors (188,5 km)

- Castelnau-Magnoac - Cahors (188,5 km) Sabato 23 luglio: Tappa 20 - Lacapelle-Marival - Rocamadour (cronometro, 40,7 km)

- Lacapelle-Marival - Rocamadour (cronometro, 40,7 km) Domenica 24 luglio: Tappa 21 - Parigi La Defence Arena - Parigi Champs Elysees (116 km)

Come vedere il Tour de France 2022

La corsa sarà trasmessa in diretta in 190 Paesi: ecco l'elenco dei broadcaster ufficiali di trasmissione nei diversi territori.

Europa

Belgio - RTBF

Repubblica Ceca - Ceska Televise

Europa - Eurosport

Francia - France TV Sport e Eurosport France

Germania - ARD

Italia - RAI Sport

Irlanda - TG4

Lussemburgo - RTL

Paesi Bassi - NOS

Norvegia - TV2

Portogallo - RTP

Slovacchia - RTVS

Slovenia - RTV SLOVENIJA

Spagna - RTVE

Svizzera - SRG SSR

Regno Unito - ITV

Galles - S4C

America

Canada - Flobikes

Colombia - Caracol TV

America Latina e Caraibi - ESPN

Sud America - TV5 Monde

Stati Uniti d'America - NBC Sports e TV5 Monde

Asia e Pacifico

Australia - SBS

Cina - CCTV e Zhibo TV

Giappone - J Sports

Nuova Zelanda - Sky Sports

Sud-est asiatico - Eurosport e GCN

Medio Oriente e Africa