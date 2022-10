Un Ganna ultraumano si intesta il Record dell'ora nel giorno dell'addio di Nibali al Giro di Lombardia 2022

Pippo Ganna non è di questo spazio nè di questo tempo, e lo ha dimostrato nella serata dell'8 ottobre 2022 percorrendo, con la sua Pinarello del futuro, 56792 metri del "Tissot Velodrome Suisse" di Grenchen, in 60 minuti.

L'impianto svizzero è stato appositamente scelto dal team italiano perchè teatro di gran parte dei nuovi record degli ultimi anni stabiliti in Europa e quanto fatto stasera dall'Olimpionico piemontese ha dato ragione alle statistiche.

Il due volte Campione del mondo a cronometro e oro Olimpico a squadre su pista si è presentato alla sfida con l'obiettivo di superare i 55.548 km del britannico Dan Bigham, che non solo è compagno di squadra ma anche l'ingegnere dell'azzurro, nonchè detentore del record dell'ora UCI vigente fino alla serata di oggi.

Il 26enne è partito in modo conservativo, con quella che in questo tipo di competizioni viene chiamata negative split, una strategia che consiste nel mantenere, nella fattispecie, un'andatura moderata per la prima mezz'ora di gara, per poi procedere a un ritmo maggiore impartito dallo stesso Ganna e comunicato direttamente a bordo anello al tecnico della squadra italiana della pista, Marco Villa. Insieme a Villa, a seguire da vicino l'azzurro, anche il preparatore Dario Cioni e il padre del corridore, Marco.

Sugli spalti invece la festa, con musica e un pubblico ristrettissimo che ha supportato il ciclista dall'inizio alla fine, in un evento caratterizzato da un protocollo severissimo che ha regolato l'affluenza di persone (stampa compresa) nell'impianto, per cercare di mantenere le condizioni tecnologiche e ambientali più opportune, come la temperatura intorno ai 26 gradi per consentire una situazione igrometrica più vicina possibile a quella ideale per l'atleta.

Ganna, a 25 minuti dal via si è messo sulla velocità di crociera del record di cui si è era a caccia, andando oltre i 55.509 km, a soli 10 secondi dal primato. Da quel momento si è trasformato in un metronomo, un essere vivente alieno ai racconti e alle storie di chi questa gara l'ha fatta, e da protagonista, come Jack Bobridge, che nel 2015 tentò, fallendo, di stabilire un nuovo record e che ha riferito che quella corsa è stata l'esperienza più vicina alla morte della sua vita; o perfino sua maestà Eddy Merckx, che dopo essersi preso il record nel 1972, con 49.43195 km, dichiarò senza mezzi termini che mai e poi mai avrebbe rifatto una co(r)sa del genere,

Dall'8 ottobre 2022 il nome accanto a questa esperienza ultraterrena del ciclismo chiamata Record dell'Ora UCI è legato a quello dell'italiano Filippo Ganna, che percorrendo 1.244 km in più del primato precedente è entrato nella storia partendo da fermo, con un pesantissimo 65x14, su una Pinarello stampata in 3D e disegnata imitando, sul telaio, i solchi sul corpo delle megattere.

L'ultimo ballo di Vincenzo Nibali al Lombardia 2022 dominato da Pogacar

Lo sloveno Tadej Pogacar è diventato il primo uomo a vincere Il Lombardia in entrambe le sue due prime apparizioni nella Classica italiana di ottobre, vincendo l'edizione 2022 disputatasi sabato 8 ottobre.

Ha preceduto lo spagnolo Enric Mas della Movistar in un duello serrato, mentre Mikel Landa ha conquistato il terzo posto.

Il percorso di 253 km da Bergamo a Como, con le sue nove salite, è stata la classica di un giorno con più salite del calendario 2022, con 4.852 metri di dislivello.

Pogacar ha attaccato sul Civiglio, la penultima salita, e Mas ha seguito la ruota dello sloveno, con Landa a fare gruppo con loro, mentre il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard e il campione nazionale colombiano Sergio Higuita provavano a stare al passo.

I primi tre hanno affrontato insieme l'ultima salita di San Fermo della Battaglia a 8 km dal traguardo e Mas si è mosso per primo a 6 km dall'arrivo, seguito dallo sloveno che ha distanziato Landa. Entrambi hanno affrontato la salita insieme, dando vita a uno sprint a due verso il traguardo.

Mas ha avuto l'ultimo lampo, lanciandosi a 150 metri dall'arrivo, ma ha esaurito le gambe andando a tutto gas nello sprint, mentre Pogacar ne ha avuto fino all'ultimo, tagliando per prima il traguardo.

Con il 27mo tempo è invece arrivato Vincenzo Nibali, nell'ultima gara della sua carriera agonistica, chiusa con l'emblematica "Corsa delle foglie morte".

Un canto del cigno che il 37enne dell'Astana Qazaqstan Team ha condiviso con lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar Team), 42 anni.

Classifica Top 10 del Giro di Lombardia 2022

Tadej Pogacar (SLO / UAE Team Emirates) 6:21:22 Enric Mas (ESP / Movistar Team) same time Mikel Landa (ESP / Bahrain-Victorious) +0:10 Sergio Higuita (COL / BORA-Hansgrohe) +0:52 Carlos Rodríguez (ESP / INEOS Grenadiers) s.t. Alejandro Valverde (ESP / Movistar Team) +1:24 Bauke Mollema (NED / Trek-Segafredo) s.t. Rudy Mollard (FRA / Groupama-FDJ) s.t. Romain Bardet (FRA / Team DSM) s.t. Adam Yates (GBR / INEOS Grenadiers) +1:26

