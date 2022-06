VNL 2022: tutto quello che c'è da sapere sulla Nations League di pallavolo maschile

Quando le donne avranno già archiviato la prima settimana della Nations League femminile (dal 31 maggio al 5 giugno), la quarta edizione dell'omologo maschile della FIVB farà il suo debutto: il 7 giugno si parte con il turno preliminare che si concluderà con la terza finestra di partite del 5-10 luglio. Le migliori 8 squadre, al termine delle tre settimane di incontri, si sfideranno per la Final 8 a Bologna, dal 20 al 24 luglio.

Ecco la mini-guida di Olympics.com con tutto quello che c'è da sapere per arrivare preparati alla prossima edizione della VNL 2022: formato della competizione, la storia del torneo e il programma completo con le partite della nazionale italiana maschile allenata da Fefè De Giorgi.

VNL 2022 maschile: il formato

Il torneo maschile prenderà il via il 7 giugno.

La nuova formula vedrà la partecipazione di 16 squadre, divise - nella prima fase - in due gironi da 8, che si sfideranno durante sei giorni di gare (da martedì a venerdì) nell'arco di tre settimane.

Con questo format ogni nazionale disputerà complessivamente 12 partite. Una volta terminata la terza settimana di match, le prime quattro classificate di ogni girone disputeranno la fase a eliminazione diretta a partire dal 20 luglio, con i quarti di finale, le semifinali e le finali per il podio.

La nazionale italiana maschile, Campione d'Europa CEV 2021, aprirà il ciclo di partite a Ottawa, in Canada. La week 1 si terrà dal 7 al 12 giugno, mentre per la week 2 gli azzurri partiranno alla volta delle Filippine per giocare a Quezon City, dal 21 al 26 giugno. Infine, chiuderanno la fase preliminare con la week 3 a Danzica, in Polonia, dal 5 al 10 luglio.

Volley Nations League: la storia del torneo

La FIVB ha annunciato la Volleyball Nations League nell'ottobre 2017 e la prima edizione si è svolta nel 2018.

La nazionale degli USA ha vinto tutti e tre i titoli delle edizioni finora disputate.

La VNL ha sostituito quelli che in precedenza erano la World League, per gli uomini, e il World Grand Prix, per le donne, due eventi internazionali che si sono svolti rispettivamente dal 1990 e dal 1993.

Il Brasile è la nazione con il maggior numero di titoli in entrambe le competizioni (21 in totale: 9 titoli della World League, 12 titoli del Grand Prix). E di fatto, proprio un giocatore brasiliano, Giba - uno dei campioni Olimpici del 2004 - è l'uomo più decorato del torneo estivo di pallavolo, con ben 8 titoli della World League.

La squadra nazionale italiana maschile · VNL 2022

I 14 giocatori che hanno ottenuto il più prestigioso successo internazionale dell'Italia nel 2021, il titolo del Campionato Europeo CEV, sono stati tutti inseriti nella rosa della nazionale della prossima Volley Nations League 2022.

L'allenatore, Ferdinando "Fefè" De Giorgi, ha considerato una lista di 25 atleti che è pronto a utilizzare per tutta la stagione 2022, che comprende anche il Campionato del mondo di pallavolo maschile FIVB e i Giochi del Mediterraneo.

Di questi 25, nelle partite della Nations League, De Giorgi potrà metterne di volta in volta in lista 14.

Il roster designato comprende, tra gli altri, l'MVP dell'EuroVolley e capitano azzurro Simone Giannelli, il libero Fabio Balaso, gli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto , quest'ultimo MVP del Mondiale U21 dello scorso anno.

Il tecnico pugliese ha convocato anche lo storico opposto della pallavolo italiana, Ivan Zaytsev, che torna in nazionale dopo essere stato il grande assente del campionato continentale, costretto allo stop dopo i Giochi Olimpici per un'operazione al ginocchio. Sarà interessante scoprire lo spazio che riuscirà a ritagliarsi "lo zar" in una nazionale completamente rinnovata, con molti innesti e nuove consapevolezze.

E a proposito di cifre a cinque cerchi: con Zaytsev il numero di Olimpici della rosa italiana - arrivata sesta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 - sale a quota sette.

GettyImages-1330288217 Foto di 2021 Getty Images

Debutto coi più forti di Giani, finale in casa che fa gola

Primo incontro da salvare sicuramente in agenda: gli azzurri troveranno i campioni Olimpici della Francia subito in apertura di torneo. Tuttavia, il successo dell'EuroVolley dello scorso settembre farà da booster per l'Italia, anzi: Simone Giannelli e compagni hanno una motivazione in più per cercare di migliorare l'ottavo posto (miglior ranking italiano in VNL) e qualificarsi alle Final Four, in quanto sarà a Bologna che le quattro migliori squadre si daranno appuntamento per contendersi il titolo di fine luglio.

Grande attesa anche per il confronto con la panchina dei cugini transalpini: Andrea Giani, uno dei giocatori italiani più vincenti di sempre, è il nuovo tecnico della Francia, chiamato a gestire il complesso post-Tokyo con le conseguenti grandi aspettative generate da un organico di lusso che, non a caso, si è messo al collo la medaglia d'oro dei Giochi Olimpici del 2021.

La lista dei convocati · VNL Nations League di volley 2022

Palleggiatori

Marco Falaschi, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli

Opposti

Giulio Pinali, Ivan Zaytsev, Tommaso Stefani, Yuri Romano

Schiacciatori

Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Oreste Cavuto

Centrali

Fabio Ricci, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Roberto Russo, Simone Anzani

Liberi

Alessandro Piccinelli, Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Volley Nations League (VNL) 2022: squadre, pool e date

Ci saranno due pool da 8 squadre in ciascuna delle tre week itineranti:

Week 1: 7-12 giugno 2022

Brasilia (Brasile): Brasile, Cina, Usa, Slovenia, Giappone, Iran, Olanda, Australia

Brasile, Cina, Usa, Slovenia, Giappone, Iran, Olanda, Australia Ottawa (Canada): Canada, Polonia, Francia, Serbia, Argentina, Italia, Germania, Bulgaria

Week 2: 21-26 giugno 2022

Quezon City (Filippine): Giappone, Francia, Cina, Slovenia, Argentina, Italia, Germania, Olanda

Giappone, Francia, Cina, Slovenia, Argentina, Italia, Germania, Olanda Sofia (Bulgaria): Bulgaria, Brasile, Polonia, Usa, Serbia, Canada, Iran, Australia

Week 3: 5-10 luglio 2022

Osaka (Giappone): Giappone, Brasile, Francia, Usa, Argentina, Canada, Germania, Australia

Giappone, Brasile, Francia, Usa, Argentina, Canada, Germania, Australia Danzica (Polonia): Cina, Polonia, Slovenia, Serbia, Italia, Iran, Olanda, Bulgaria

Nations League pallavolo - Calendario VNL 2022 dell'Italia maschile

Week 1 · OTTAWA

Francia-Italia: 9 giugno 2022 ore 01.30

Polonia-Italia: 10 giugno 2022 ore 01.30

Canada-Italia: 12 giugno 2022 ore 01.00

Argentina-Italia: 12 giugno 2022 ore 20.00

Week 2 · QUEZON CITY

Germania-Italia: 22 giugno 2022 ore 13.00

Giappone-Italia: 24 giugno 2022 ore 13.00

Italia-Slovenia: 25 giugno 2022 ore 13.00

Italia-Cina: 26 giugno 2022 ore 13.00

Week 3 · DANZICA

Bulgaria-Italia: 5 luglio 2022 ore 17.00

Italia-Iran: 7 luglio 2022 ore 14.00

Italia-Serbia: 8 luglio 2022 ore 20.00

talia-Olanda: 10 luglio 2022 ore 17.00

Quarti di finale

20-21 luglio

Semifinali

23 luglio

Finali