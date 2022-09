Campionato del mondo FIVB di pallavolo maschile 2022: programma, squadre e partite dell'Italia

Poche settimane dopo la World League vinta dalla squadra francese, è il momento dell’appuntamento planetario: il Campionato del mondo di pallavolo. La ventesima edizione del torneo maschile si svolgerà tra Polonia e Slovenia, inizia il 26 agosto, mentre l'11 settembre conosceremo chi, tra le 24 squadre partecipanti sarà la nuova squadra Campione del mondo.

Originariamente previsto in Russia, l'evento è stato spostato in Polonia e Slovenia, che si sono fatte avanti per ospitare la manifestazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. È la seconda volta che la Polonia ospita la competizione dopo il 2014; la Slovenia non ha mai accolto i Mondiali prima d'ora.

La squadra polacca, padrone di casa, è due volte campioni in carica, avendo vinto a Katowice nel 2014 e a Torino nel 2018. Non sorprende che siano tra i favoriti per una nuova vittoria.

Ecco la mini-guida di Olympics.com sul torneo con date, partite, formato della competizione e squadre, per seguire al meglio tutta l'azione.

Campionato mondiale di pallavolo maschile 2022: gironi, sedi e squadre

Saranno 3 le città ospitanti le partite delle 24 squadre, suddivise in sei gruppi.

L'Arena Stozice di Lubiana, con una capacità di 12.500 spettatori, ospiterà quattro pool - B, D, E e F - oltre a quattro partite dei sedicesimi e due dei quarti di finale.

Nel frattempo, l'Arena Spodek, con una capacità di 11.000 posti, chiamata così per la sua forma a disco volante, accoglierà le otto squadre delle Pool A e C, a Katowice. La Spodek è stata anche l'arena che ha ospitato i Campionati del mondo del 2014, l'ultima volta che la Polonia è stata sede dell'evento. In questo torneo ospiterà le semifinali e le partite per le medaglie.

La Gliwice Arena, una delle più grandi arene al coperto della Polonia, e sarà il palcoscenico delle altre quattro partite degli ottavi di finale e di due quarti di finale.

Il nuovo formato del mondiale di pallavolo maschile 2022

Dopo il primo turno, in cui ogni nazionale gioca tre partite, le prime due classificate di ogni pool e le quattro migliori terze passano alla fase a eliminazione diretta. Le otto squadre rimanenti vengono eliminate.

Le 16 squadre ancora in gara giocheranno gli ottavi di finale, con le vincenti che proseguiranno ai quarti e seminifinali con partite a giorni alterni, fino alla finale di Katowice dell'11 settembre.

Quello dell’edizione 2022 sostituisce il vecchio formato della competizione, che nel 2018 prevedeva tre distinte fasi round-robin prima delle semifinali e della finale.

La competizione iridata è particolarmente importante nel percorso verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il ranking mondiale, pubblicato il giorno successivo alla finale, sarà quello che poi determinerà le 24 squadre che si qualificheranno per i tornei di qualificazione Olimpica. Si comincia così a ragionare in ottica Parigi 2024, con la Francia unica esentata dall'impegno, dato che ha già una quota come paese ospitante i prossimi Giochi.

I gruppi della fase a gironi preliminare del Mondiale di pallavolo maschile 2022 sono così distribuiti:

Mondiale di pallavolo maschile 2022 - POOL POOL A

(Katowice, Polonia) POOL B

(Lubiana, Slovenia) POOL C

(Katowice, Polonia) POOL D

(Lubiana, Slovenia) POOL E

(Lubiana, Slovenia) POOL F

(Lubiana, Slovenia) Porto Rico



Serbia



Tunisia



Ucraina Brasile



Cuba



Giappone



Qatar Polonia



Bulgaria



Messico



Stati Uniti Slovenia



Camerun



Germania



Francia Canada



Cina



Italia



Turchia Argentina



Egitto



Iran



Paesi Bassi

Chi saranno i rivali dell'Italia al Mondiale di pallavolo maschile 2022?

La Polonia, una delle due compagini padrone di casa, due volte campione in carica, è sulla carta la favorita per la conquista del terzo titolo mondiale consecutivo (e quarto complessivo), considerando il fattore casa. Tuttavia, dovranno fare a meno del loro talismano Wilfredo León. il giocatore di origine cubana è stato escluso dalla rosa perché non ha ancora recuperato completamente dall'operazione al ginocchio subita a giugno. Tuttavia, la squadra si presenta al torneo con il morale alle stelle, dopo aver vinto tutte e tre le partite del torneo Hubert Jerzy Wagner Memorial della scorsa settimana. Il pubblico polacco potrà deliziarsi con il talento di Bartosz Kurek, MVP e capocannoniere dell'ultimo Campionato del mondo, e vedere all'opera due giocatori già due volte Campioni del mondo: Pawel Zatorski e Karol Klos. La squadra polacca è stata inserita nel Gruppo C e ci si aspetta che guardi dall'alto il rivali di pool.

Anche gli Stati Uniti sono nel Gruppo C e arrivano al torneo come medaglia di bronzo del 2018. Tuttavia, le fortune degli statunitensi sono state molto altalenanti negli ultimi anni e ai Giochi Olimpici di Tokyo hanno ottenuto un deludente 10° posto. Il trend sembra però sotto gli buoni auspici, dato che gli USA sono stati i recenti finalisti della Nations League, guidati dalla stella di Micah Christenson, e tutto lascia immaginare che avranno senza dubbio qualcosa da dire anche in sede iridata.

I campioni Olimpici francesi trainati da Earvin Ngapeth, Jean Patry o Barthelemy Chinenyeze sono particolarmente attesi al Campionato del Mondo. La Francia, gioca nel Gruppo D insieme alla Slovenia, padrona di casa. Hanno raggiunto due volte le semifinali dei Campionati del mondo, arrivando terzi nel 2002 e quarti l'ultima volta che il torneo si è svolto a Katowice, nel 2014. Riusciranno a mantenere questo stato di forma anche quest'anno?

La squadra brasiliana ha disputato le ultime cinque finali dei Campionati del mondo, a partire dal 2002, e sarebbe una sorpresa se non arrivassero di nuovo fino in fondo. Nelle file brasiliane, troviamo Ricardo Lucarelli, Yoandi Leal, Bruno Rezende e persino Wallace De Souza, miglior opposto e miglior MVP della Nations League 2021.

L'Argentina è reduce dalla medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e cercherà di fare la sua prima apparizione sul palcoscenico mondiale dal 1982. Agli ultimi GIochi Olimpici, due suoi giocatori si sono particolarmente distinti: Bruno Lima, miglior realizzatore, e Agustin Loser, miglior centrale.

La squadra italiana: convocati

Il gruppo di Fefè De Giorgi arriva da Campione europeo in carica e da una World League in cui è stato eliminato solo dalla potenza francese. Il disegno della squadra rimane sul calco della formazione che ha vinto il titolo continentale, contando sui giovani talenti come Yuri Romanò, Daniele Lavia e Roberto Russo, oltre che sull'uomo di punta della nazionale, nonostante appena 20enne, Alessandro Michieletto, miglior realizzatore, tra le altre cose, dell'ultima Champions League. Sarà invece fuori rosa Ivav Zaytsev, che in seguito alla scelta tecnica di coach De Giorgi, ha lasciato il ritiro nazionale nei primi giorni di agosto.

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

OPPOSTI: Giulio Pinali, Yuri Romanò

SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

Le partite nella fase a gironi dell'Italia:

Sabato 27 agosto: 21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Canada

21:15 - Pool E, Lubiana: Lunedì 29 agosto: 21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Turchia

21:15 - Pool E, Lubiana: Mercoledì 31 agosto: 21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Cina

Mondiali di volley maschile FIVB Polonia-Slovenia 2022: Programma completo

Tutti gli orari nell'ora legale dell'Europa centrale / CEST (UTC/GMT +2 ore)

FASE PRELIMINARE

Venerdì 26 agosto

11:00 - Pool B, Lubiana: Brasile-Cuba

14:00 - Pool B, Lubiana: Giappone - Qatar

17:30 - Pool C, Katowice: USA-Messico

17:30 - Pool D, Lubiana: Francia - Germania

20:30 - Pool D, Lubiana: Slovenia - Camerun

20:30 - Pool C, Katowice: Polonia-Bulgaria

Sabato 27 agosto

11:00 - Pool E, Lubiana: Turchia - Cina

14:00 - Pool F, Lubiana: Paesi Bassi - Egitto

17:30 - Pool A, Katowice: Tunisia-Porto Rico

17:30 - Pool F, Lubiana: Argentina - Iran

20:30 - Pool A, Katowice: Ucraina - Serbia

21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Canada

Domenica 28 agosto

11:00 - Pool B, Lubiana: Cuba - Qatar

14:00 - Pool B, Lubiana: Brasile - Giappone

17:30 - Pool C, Katowice: USA-Bulgaria

17:30 - Pool D, Lubiana: Germania - Camerun

20:30 - Pool D, Lubiana: Francia - Slovenia

20:30 - Pool C, Katowice: Polonia-Messico

Lunedì 29 agosto

11:00 - Pool E, Lubiana: Canada - Cina

14:00 - Pool F, Lubiana: Argentina - Paesi Bassi

17:30 - Pool A, Katowice: Serbia-Porto Rico

17:30 - Pool F, Lubiana: Iran - Egitto

20:30 - Pool A, Katowice: Ucraina - Tunisia

21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Turchia

Martedì 30 agosto

11:00 - Pool B, Lubiana: Brasile - Qatar

14:00 - Pool B, Lubiana: Giappone - Cuba

17:30 - Pool C, Katowice: Messico-Bulgaria

17:30 - Pool D, Lubiana: Francia - Camerun

20:30 - Pool D, Lubiana: Slovenia - Germania

20:30 - Pool C, Katowice: Polonia v USA

Mercoledì 31 agosto

11:00 - Pool F, Lubiana: Argentina/Egitto

14:00 - Pool E, Lubiana: Canada - Turchia

17:30 - Pool A, Katowice: Serbia - Tunisia

17:30 - Pool F, Lubiana: Iran - Paesi Bassi

20:30 - Pool A, Katowice: Ucraina-Porto Rico

21:15 - Pool E, Lubiana: Italia-Cina

FASE FINALE MONDIALE DI PALLAVOLO 2022: CALENDARIO PARTITE E ORARI

Sabato 3 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: SLOVENIA-GERMANIA 3-1

21:15 - Ottavi di finale, Lubiana: ITALIA-CUBA 3-1

Domenica 4 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: USA-TURCHIA 3-2

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: POLONIA-TUNISIA 3-0

Lunedì 5 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: OLANDA-UCRAINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Lubiana: FRANCIA-GIAPPONE 3-2

Martedì 6 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: SERBIA-ARGENTINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: BRASILE-IRAN 3-0

Mercoledì 7 settembre

17:30 - Quarto di finale 1, Lubiana: ITALIA - FRANCIA 3-2

21:00 - Quarto di finale 2, Lubiana: SLOVENIA - UCRAINA 3-1

Giovedì 8 settembre

17:30 - Quarto di finale 3, Gilwice: ARGENTINA - BRASILE 1-3

21:00 - Quarto di finale 4, Gilwice: POLONIA - USA 3-2

Sabato 10 settembre

18:00 - Semifinale 1, Katowice POLONIA - BRASILE 3-2

21:00 - Semifinale 2, Katowice SLOVENIA - ITALIA

Domenica 11 settembre

18:00 - Finale per la medaglia di bronzo, Katowice BRASILE - ?

21:00 - Finale per la medaglia d'oro, Katowice POLONIA - ?

QUI trovi il resoconto della fase a gironi dell'Italia con le partite della fase finale del* Mondiale 2022.*