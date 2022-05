Natalia Grossman e Mejdi Schalck vincono le finali boulder della Coppa del mondo di arrampicata sportiva a Salt Lake City

La statunitense Natalia Grossman e il francese Mejdi Schalck hanno conquistato l'oro del boulder nelle finali della Coppa del mondo IFSC di arrampicata a Salt Lake City, domenica 22 maggio.

Schalck, da poco 18enne, ha vinto per la prima volta in Coppa del mondo salendo in cima al podio al termine di una grandissima prestazione. Il giovane di Chambery ha costruito il trionfo dal terzo posto di Meiringen, ad aprile, e dal settimo di Seul, a inizio mese.

I giapponesi Ogata Yoshiyuki e Kawamata Rei hanno occupato i restanti gradini del podio.

La gioia di Schalck è stata contagiosa per il pubblico nella fredda serata del Pioneer Park a Salt Lake City. “Non riuscivo a controllarmi in quei momenti", ha detto Schalck. "Come se un mostro si fosse impossessato di me. E' stato folle".

Nella competizione femminile, Grossman ha continuato il suo dominio nel circuito di Coppa del mondo, ottenendo ancora una volta quattro top in finale. La statunitense, che viene proprio da Boulder, Colorado, ha dato seguito al primo posto ottenuto a Seul a inizio mese con un'altra grande prestazione.

La sua connazionale Brooke Raboutou ha concluso la gara con l'argento e la giapponese Miho Nonaka ha ottenuto il bronzo.

"Ero così emozionata! Penso che gareggiare in casa con il pubblico che fa il tifo per te abbia reso le cose molto migliori", ha detto Grossman. "Cercherò di fare tutte le gare di boulder in Coppa del mondo e, spero, anche quelle di lead".

Dal 27 al 29 maggio a Salt Lake City continuano le gare di speed climbing e boulder.

Risultati finali boulder, Coppa del mondo di Salt Lake City 2022

Finale maschile

Mejdi Schalck (FRA) - Top: 4, Zone: 4, Tentativi Top: 9 Ogata Yoshiyuki (JPN) - Top: 4, Zone: 4, Tentativi Top: 11 Kawamata Rei (JPN) - Top: 3, Zone: 4, Tentativi Top: 14 Nicolai Uznik (AUT) - Top: 2, Zone: 3, Tentativi Top: 8 Yannick Flohe (GER) - Top: 1, Zone: 4, Tentativi Top: 1 Jakob Schubert (AUT) - Top: 1, Zone: 2, Tentativi Top: 1

Finale femminile

Natalia Grossman (USA) - Top: 4, Zone: 4, Tentativi Top: 9 Brooke Raboutou (USA) - Top: 3, Zone: 4, Tentativi Top: 5 Miho Nonaka (JPN) - Top: 3, Zone: 4, Tentativi Top: 9 Jessica Pilz (AUT) - Top: 3, Zone: 4, Tentativi Top: 16 Franziska Sterrer (AUT) - Top: 1, Zone: 3, Tentativi Top: 1 Camilla Moroni - Top: 1, Zone: 3, Tentativi Top: 2

In arrivo sul calendario IFSC

Coppa del Mondo IFSC Para Arrampicata

Martedì, 24 maggio: Qualificazioni para arrampicata

Mercoledì, 25 maggio: Finali para arrampicata

Coppa del Mondo IFSC Boulder e Speed

Venerdì 27 maggio: Qualificazioni e Finali Speed

Sabato, 28 maggio: Qualificazioni boulder maschili e femminili

Domenica, 29 maggio: Semifinali boulder, finale boulder femminile, finale boulder maschile

Dove guardare la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva?

Puoi guardare tutta l'azione su Olympics.com dal 27 al 29 maggio (potrebbero esserci restrizioni territoriali).